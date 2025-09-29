https://uz.sputniknews.ru/20250929/itogi-vyborov-v-moldove-52330634.html

Итоги выборов в Молдове: что известно к этому часу

Итоги выборов в Молдове: что известно к этому часу

Явка на выборах превысила необходимый порог, и голосование признано состоявшимся. Парламентские выборы в республике прошли в воскресенье в условиях...

ТАШКЕНТ, 29 сен — Sputnik. По итогам голосования, прошедшего накануне в Молдове по пропорциональной системе, в парламент страны проходят пять политических сил, сообщает ЦИК.Всего в парламенте Молдовы 101 депутатское место, срок полномочий депутатов составляет четыре года. Явка на выборах превысила необходимый порог, и голосование признано состоявшимся.После подсчета 99,03% протоколов, правящая партия "Действие и солидарность" (ПДС) получает 53 депутатских мандата и, таким образом, теряет 10 мест в парламенте. У оппозиции 48 депутатских мандатов.И "Действие и солидарность", и оппозиция придают выборам большое значение, поскольку парламент в Молдове влияет на формирование правительства и судебную власть.По предварительным данным:Молдавская полиция заявила, что получила сообщения о более чем 200 нарушениях в день голосования, тогда как наблюдатели зафиксировали 600.При этом на избирательных участках внутри страны оппозиция лидировала, набрав в сумме 49,54% голосов. Так, Патриотический блок получил 28,25%, "Альтернатива" — 9,22%, "Наша партия" — 6,35%, "Демократия дома" – 5,72%. Правящая ПДС заручилась лишь 44,13% голосов.После объявления предварительных результатов экс-президент Молдовы, один из лидеров Патриотического блока Игорь Додон объявил о победе оппозиции на выборах внутри страны. Он пообещал отстаивать ее на мирной акции протеста, которая состоится сегодня в центре Кишинева. Политик призвал присоединиться к митингу другие оппозиционные силы.Напомним, что парламентские выборы в республике прошли в воскресенье в условиях беспрецедентного давления на оппозицию.Против оппозиционных политиков в Молдове возбуждают уголовные дела. Самым громким стало дело главы Гагаузии Евгении Гуцул, которую приговорили к семи годам тюрьмы. Чтобы не допускать оппозиционных кандидатов до выборов, правящая партия "Действие и солидарность" пытается расширить полномочия спецслужб под предлогом борьбы с избирательной коррупцией. В республике закрыты многие неугодные руководству СМИ.За право попасть в парламент боролись 14 партий, четыре блока и четыре независимых кандидата.Главное противостояние развернулось между правящей партией "Действие и солидарность", ассоциируемой с президентом Майей Санду, и объединенной оппозицией, которую представляет "Патриотический блок". В него входят четыре политсилы:Последнюю партию безосновательно сняли с избирательной гонки накануне "дня тишины": ЦИК Молдовы сослался на решение суда об ограничении деятельности партии на 12 месяцев. В этот же день от участия в выборах отстранили "Великую Молдову" экс антикоррупционного прокурора Виктории Фуртунэ.Кроме того, еще в июле Центризбирком республики отказал в регистрации оппозиционному блоку "Победа" во главе с Иланом Шором. Основанием стали "нарушения в документообороте и несоответствие требованиям избирательного законодательства".Одновременно ЦИК Молдовы ограничил работу международных наблюдателей, отказав более 30 организациям и 120 экспертам, включая российских.В стране открыли более 2,2 тыс. избирательных участков, за рубежом — 301, при этом в России — лишь два, а в Приднестровье — всего 12.Количество избирательных участков в РФ и Приднестровье сократили, чтобы молдаване не смогли проголосовать за оппозицию, и значительно увеличили в Европе (301 участок) с расчетом на голоса европейской диаспоры.

