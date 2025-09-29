https://uz.sputniknews.ru/20250929/press-tsentre-sputnik-initsiativy-uzbekistan-vzaimodeystvie-sco-52340407.html
В пресс-центре Sputnik обсудят инициативы Узбекистана по взаимодействию в ШОС
В пресс-центре Sputnik обсудят инициативы Узбекистана по взаимодействию в ШОС
Спикеры также расскажут о дополнительных возможностях, которые формируются для узбекско-российских отношений
ТАШКЕНТ, 29 сентября — Sputnik. В мультимедийном пресс-центре Sputnik состоится круглый стол на тему: "ШОС в условиях трансформации: инициативы Узбекистана и новые горизонты".Мероприятие пройдет 30 сентября в 14.00 по местному времени.Участники:Саммит ШОС, прошедший 31 августа – 1 сентября в Китае, придал организации новый импульс и повысил ее политическую значимость, создав условия для углубления стратегического партнерства между Узбекистаном и Россией.Спикеры расскажут:К участию приглашаются журналисты. Записаться можно по следующим контактам:+998971907178@alisherakimbaeva.akimbaev@sputniknews.comПродюсер пресс-центра Алишер Акимбаев.
ТАШКЕНТ, 29 сентября — Sputnik. В мультимедийном пресс-центре Sputnik состоится круглый стол на тему: "ШОС в условиях трансформации: инициативы Узбекистана и новые горизонты".
Мероприятие пройдет 30 сентября в 14.00 по местному времени.
начальник отдела Международного института Центральной Азии (МИЦА) Данияр Курбанов;
заведующий Сектором Центральной Азии ИМЭМО РАН им. Е. М. Примакова, эксперт Российского совета по международным делам, кандидат исторических наук Станислав Притчин.
Саммит ШОС, прошедший 31 августа – 1 сентября в Китае, придал организации новый импульс и повысил ее политическую значимость, создав условия для углубления стратегического партнерства между Узбекистаном и Россией.
какие предложения Узбекистана по развитию взаимодействия в рамках ШОС заслуживают приоритетного внимания;
о возможностях, которые формируются для узбекско-российских отношений.
К участию приглашаются журналисты. Записаться можно по следующим контактам:
a.akimbaev@sputniknews.com
Продюсер пресс-центра Алишер Акимбаев.