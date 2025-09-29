https://uz.sputniknews.ru/20250929/press-tsentre-sputnik-initsiativy-uzbekistan-vzaimodeystvie-sco-52340407.html

В пресс-центре Sputnik обсудят инициативы Узбекистана по взаимодействию в ШОС

В пресс-центре Sputnik обсудят инициативы Узбекистана по взаимодействию в ШОС

Sputnik Узбекистан

Спикеры также расскажут о дополнительных возможностях, которые формируются для узбекско-российских отношений

2025-09-29T16:05+0500

2025-09-29T16:05+0500

2025-09-29T16:05+0500

пресс-центр

пресс-центр

sputnik

узбекистан

инициатива

россия

сотрудничество

шос

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/0a/09/46050488_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e44456232a85c226eb4ee2bcfa8763fd.jpg

ТАШКЕНТ, 29 сентября — Sputnik. В мультимедийном пресс-центре Sputnik состоится круглый стол на тему: "ШОС в условиях трансформации: инициативы Узбекистана и новые горизонты".Мероприятие пройдет 30 сентября в 14.00 по местному времени.Участники:Саммит ШОС, прошедший 31 августа – 1 сентября в Китае, придал организации новый импульс и повысил ее политическую значимость, создав условия для углубления стратегического партнерства между Узбекистаном и Россией.Спикеры расскажут:К участию приглашаются журналисты. Записаться можно по следующим контактам:+998971907178@alisherakimbaeva.akimbaev@sputniknews.comПродюсер пресс-центра Алишер Акимбаев.

россия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

пресс-центр sputnik инициативы узбекистан взаимодействие шос