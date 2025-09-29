СВО: российские флаги развернули в Шандриголово ДНР
16:39 29.09.2025 (обновлено: 16:41 29.09.2025)
ТАШКЕНТ, 29 сентября — Sputnik. Российские флаги развернули в Шандриголово ДНР, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Контроль над населенным пунктом установили благодаря решительным действиям группировки войск "Запад".
“Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение и в результате решительных действий освободили населенный пункт Шандриголово Донецкой Народной Республики”, — говорится в сообщении.
В ходе освобождения данной территории военнослужащие активно задействовали артиллерию и ударные БПЛА. Они уничтожили боевую технику, огневые точки и командно-наблюдательные пункты ВСУ, добавили в пресс-службе.
“В дальнейшем штурмовые группы, используя весь арсенал стрелкового вооружения, зашли на вражеские позиции, зачистили дома и сооружения от остатков подразделений гарнизона ВСУ. Военнослужащие развернули Государственные флаги Российской Федерации в населенном пункте”, — говорится в сообщении российского военного ведомства.
Всего с начала проведения специальной военной операции противник потерял:
667 самолетов;
283 вертолета;
87 277 беспилотных летательных аппаратов;
631 зенитный ракетный комплекс;
25 291 танк и другие боевые бронированные машины;
1 592 боевые машины реактивных систем залпового огня;
30 044 орудия полевой артиллерии и минометов;
42 869 единиц специальной военной автомобильной техники.