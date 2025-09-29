https://uz.sputniknews.ru/20250929/tashkent-derevya-otsifrovka-reyestr-52334134.html

В электронную базу данных внесли более 400 тысяч деревьев Ташкента — Минэкологии

После оцифровки деревьями займутся специалисты-дендрологи. Они уточнят их породу, состояние, возраст и другие характеристики

ТАШКЕНТ, 29 сен — Sputnik. В столице Узбекистана оцифровали и внесли в электронную базу свыше 400 тыс. деревьев, сообщает Минэкологии.Проект реализуют Международный общественный фонд Zamin, Министерство экологии, охраны окружающей среды и изменения климата и Ташкентский городской хокимият.В работе применяют современные технологии, включая искусственный интеллект, GPS-оборудование, фотофиксацию. Для оценки ключевых параметров зеленых насаждений используют специальные приборы.После оцифровки деревьями займутся специалисты-дендрологи. Они уточнят их породу, состояние, возраст и другие характеристики.Ведение полного учета деревьев в цифровом реестре, его интеграция с информационными системами министерств и ведомств, ответственных за градостроительство, развитие городов и землепользование, позволит предотвратить незаконную вырубку деревьев, а также станет эффективным инструментом при посадках и уходе за зелеными насаждениям отмечают организаторы.До конца года в электронную базу данных на платформе green.tashkent.uz планируют внести не менее 1 млн деревьев.

