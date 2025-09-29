Узбекистан
В электронную базу данных внесли более 400 тысяч деревьев Ташкента — Минэкологии
В электронную базу данных внесли более 400 тысяч деревьев Ташкента — Минэкологии
После оцифровки деревьями займутся специалисты-дендрологи. Они уточнят их породу, состояние, возраст и другие характеристики
2025-09-29T12:35+0500
2025-09-29T12:36+0500
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/09/1d/52333552_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_a445c4837430707ccdabb9f4513224ca.jpg
ТАШКЕНТ, 29 сен — Sputnik. В столице Узбекистана оцифровали и внесли в электронную базу свыше 400 тыс. деревьев, сообщает Минэкологии.Проект реализуют Международный общественный фонд Zamin, Министерство экологии, охраны окружающей среды и изменения климата и Ташкентский городской хокимият.В работе применяют современные технологии, включая искусственный интеллект, GPS-оборудование, фотофиксацию. Для оценки ключевых параметров зеленых насаждений используют специальные приборы.После оцифровки деревьями займутся специалисты-дендрологи. Они уточнят их породу, состояние, возраст и другие характеристики.Ведение полного учета деревьев в цифровом реестре, его интеграция с информационными системами министерств и ведомств, ответственных за градостроительство, развитие городов и землепользование, позволит предотвратить незаконную вырубку деревьев, а также станет эффективным инструментом при посадках и уходе за зелеными насаждениям отмечают организаторы.До конца года в электронную базу данных на платформе green.tashkent.uz планируют внести не менее 1 млн деревьев.
В электронную базу данных внесли более 400 тысяч деревьев Ташкента — Минэкологии

12:35 29.09.2025 (обновлено: 12:36 29.09.2025)
После оцифровки деревьями займутся специалисты-дендрологи. Они уточнят их породу, состояние, возраст и другие характеристики.
ТАШКЕНТ, 29 сен — Sputnik. В столице Узбекистана оцифровали и внесли в электронную базу свыше 400 тыс. деревьев, сообщает Минэкологии.
“В рамках проекта "Реестр деревьев" в Ташкенте оцифрованы и внесены в электронную базу данных онлайн-платформы green.tashkent.uz, содержащей полную информацию о зеленых насаждениях, свыше 400 тысяч деревьев”, — говорится в сообщении.
Проект реализуют Международный общественный фонд Zamin, Министерство экологии, охраны окружающей среды и изменения климата и Ташкентский городской хокимият.
В работе применяют современные технологии, включая искусственный интеллект, GPS-оборудование, фотофиксацию. Для оценки ключевых параметров зеленых насаждений используют специальные приборы.
После оцифровки деревьями займутся специалисты-дендрологи. Они уточнят их породу, состояние, возраст и другие характеристики.
Ведение полного учета деревьев в цифровом реестре, его интеграция с информационными системами министерств и ведомств, ответственных за градостроительство, развитие городов и землепользование, позволит предотвратить незаконную вырубку деревьев, а также станет эффективным инструментом при посадках и уходе за зелеными насаждениям отмечают организаторы.
До конца года в электронную базу данных на платформе green.tashkent.uz планируют внести не менее 1 млн деревьев.
