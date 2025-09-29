Узбекистан
Узбекистан передал Беларуси председательство в Межгосударственном совете по космосу СНГ
Узбекистан передал Беларуси председательство в Межгосударственном совете по космосу СНГ
Республика возглавляла космическое сотрудничество в Содружестве с 2024 по 2025 год
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/09/1d/52339541_0:16:1200:691_1920x0_80_0_0_f28431f329593c76f82bec42395f443a.jpg
ТАШКЕНТ, 29 сентября — Sputnik. Узбекистан передал Беларуси председательство в Межгосударственном совете по космосу СНГ, сообщает Агентство “Узбеккосмос”.Республика возглавляла космическое сотрудничество в Содружестве с 2024 по 2025 год.Делегация РУз вместе с руководителями и представителями профильных ведомств и организаций Беларуси, Казахстана, России, Таджикистана и Исполкома Содружества приняла участие в 6-м заседании Межгосударственного совета по космосу государств-участников СНГ.Представители РУз представили доклад об исполнении решений предыдущего заседания и рассказали о деятельности агентства "Узбеккосмос", направленной на развитие национальной космической отрасли.Также страны-члены Межгосударственного совета по космосу поддержали кандидатуру Самарканда для проведения Международного астронавтического конгресса в 2028 году.Для справки: в соответствии с нормативными документами председательство в Межгосударственном совете по космосу осуществляет поочередно каждая страна СНГ в алфавитном порядке. В 2023-2024 годы в этой структуре Содружества председательствовал Таджикистан.
Узбекистан передал Беларуси председательство в Межгосударственном совете по космосу СНГ

15:03 29.09.2025 (обновлено: 15:28 29.09.2025)
Флаги Узбекистана и Беларусь
Флаги Узбекистана и Беларусь
© Беларусь cегодня
Подписаться
Республика возглавляла космическое сотрудничество в Содружестве с 2024 по 2025 год.
ТАШКЕНТ, 29 сентября — Sputnik. Узбекистан передал Беларуси председательство в Межгосударственном совете по космосу СНГ, сообщает Агентство “Узбеккосмос”.
Республика возглавляла космическое сотрудничество в Содружестве с 2024 по 2025 год.
Делегация РУз вместе с руководителями и представителями профильных ведомств и организаций Беларуси, Казахстана, России, Таджикистана и Исполкома Содружества приняла участие в 6-м заседании Межгосударственного совета по космосу государств-участников СНГ.
© Агентство "Узбеккосмос"Узбекистан передал Беларуси председательство в Межгосударственном совете по космосу СНГ!
Узбекистан передал Беларуси председательство в Межгосударственном совете по космосу СНГ! - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.09.2025
Узбекистан передал Беларуси председательство в Межгосударственном совете по космосу СНГ!
© Агентство "Узбеккосмос"
Представители РУз представили доклад об исполнении решений предыдущего заседания и рассказали о деятельности агентства "Узбеккосмос", направленной на развитие национальной космической отрасли.
“По итогам заседания были приняты решения по 21 пункту повестки дня, направленные на развитие сотрудничества государств-участников СНГ, координацию их совместной деятельности в космической сфере, а также реализацию совместных проектов. Очередное председательство в Межгосударственном совете по космосу государств-участников СНГ было передано Республике Беларусь”, — говорится в сообщении.
Также страны-члены Межгосударственного совета по космосу поддержали кандидатуру Самарканда для проведения Международного астронавтического конгресса в 2028 году.
© Агентство "Узбеккосмос"Узбекистан передал Беларуси председательство в Межгосударственном совете по космосу СНГ!
Узбекистан передал Беларуси председательство в Межгосударственном совете по космосу СНГ! - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.09.2025
Узбекистан передал Беларуси председательство в Межгосударственном совете по космосу СНГ!
© Агентство "Узбеккосмос"
Для справки: в соответствии с нормативными документами председательство в Межгосударственном совете по космосу осуществляет поочередно каждая страна СНГ в алфавитном порядке. В 2023-2024 годы в этой структуре Содружества председательствовал Таджикистан.
