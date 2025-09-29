https://uz.sputniknews.ru/20250929/uzbekistan-peredal-belarusi-predsedatelstvo-v-mejgosudarstvennom-sovete-po-kosmosu-sng-52339406.html

ТАШКЕНТ, 29 сентября — Sputnik. Узбекистан передал Беларуси председательство в Межгосударственном совете по космосу СНГ, сообщает Агентство “Узбеккосмос”.Республика возглавляла космическое сотрудничество в Содружестве с 2024 по 2025 год.Делегация РУз вместе с руководителями и представителями профильных ведомств и организаций Беларуси, Казахстана, России, Таджикистана и Исполкома Содружества приняла участие в 6-м заседании Межгосударственного совета по космосу государств-участников СНГ.Представители РУз представили доклад об исполнении решений предыдущего заседания и рассказали о деятельности агентства "Узбеккосмос", направленной на развитие национальной космической отрасли.Также страны-члены Межгосударственного совета по космосу поддержали кандидатуру Самарканда для проведения Международного астронавтического конгресса в 2028 году.Для справки: в соответствии с нормативными документами председательство в Межгосударственном совете по космосу осуществляет поочередно каждая страна СНГ в алфавитном порядке. В 2023-2024 годы в этой структуре Содружества председательствовал Таджикистан.

