Узбекистан передал Беларуси председательство в Межгосударственном совете по космосу СНГ
15:03 29.09.2025 (обновлено: 15:28 29.09.2025)
© Беларусь cегодняФлаги Узбекистана и Беларусь
© Беларусь cегодня
Подписаться
Республика возглавляла космическое сотрудничество в Содружестве с 2024 по 2025 год.
ТАШКЕНТ, 29 сентября — Sputnik. Узбекистан передал Беларуси председательство в Межгосударственном совете по космосу СНГ, сообщает Агентство “Узбеккосмос”.
Республика возглавляла космическое сотрудничество в Содружестве с 2024 по 2025 год.
Делегация РУз вместе с руководителями и представителями профильных ведомств и организаций Беларуси, Казахстана, России, Таджикистана и Исполкома Содружества приняла участие в 6-м заседании Межгосударственного совета по космосу государств-участников СНГ.
© Агентство "Узбеккосмос"Узбекистан передал Беларуси председательство в Межгосударственном совете по космосу СНГ!
Узбекистан передал Беларуси председательство в Межгосударственном совете по космосу СНГ!
© Агентство "Узбеккосмос"
Представители РУз представили доклад об исполнении решений предыдущего заседания и рассказали о деятельности агентства "Узбеккосмос", направленной на развитие национальной космической отрасли.
“По итогам заседания были приняты решения по 21 пункту повестки дня, направленные на развитие сотрудничества государств-участников СНГ, координацию их совместной деятельности в космической сфере, а также реализацию совместных проектов. Очередное председательство в Межгосударственном совете по космосу государств-участников СНГ было передано Республике Беларусь”, — говорится в сообщении.
Также страны-члены Межгосударственного совета по космосу поддержали кандидатуру Самарканда для проведения Международного астронавтического конгресса в 2028 году.
© Агентство "Узбеккосмос"Узбекистан передал Беларуси председательство в Межгосударственном совете по космосу СНГ!
Узбекистан передал Беларуси председательство в Межгосударственном совете по космосу СНГ!
© Агентство "Узбеккосмос"
Для справки: в соответствии с нормативными документами председательство в Межгосударственном совете по космосу осуществляет поочередно каждая страна СНГ в алфавитном порядке. В 2023-2024 годы в этой структуре Содружества председательствовал Таджикистан.