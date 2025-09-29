https://uz.sputniknews.ru/20250929/uzbekistan-prisoedinilsya-k-antikorruptsionnoy-initsiative-dlya-stran-atr-52327504.html

Узбекистан присоединился к Антикоррупционной инициативе для стран АТР

Узбекистан присоединился к Антикоррупционной инициативе для стран АТР

Sputnik Узбекистан

Членами этой инициативы являются 34 страны, включая ряд стран СНГ. Продолжением работы в этом направлении станет антикоррупционный форум, который пройдет в Ташкенте в октябре 2025-го

2025-09-29T09:50+0500

2025-09-29T09:50+0500

2025-09-29T11:59+0500

политика

борьба с коррупцией

узбекистан

инициатива

страны

азия

тихий океан

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/09/1d/52327792_10:0:3651:2048_1920x0_80_0_0_c680c358ad6f514a0f0be30a1d08217c.jpg

ТАШКЕНТ, 29 сен — Sputnik. Узбекистан присоединился к Антикоррупционной инициативе для стран Азиатско-Тихоокеанского региона, сообщает ИА "Дунё".Делегация республики участвовала в 12-й Региональной конференции, организованной в рамках Антикоррупционной инициативы для стран Азиатско-Тихоокеанского региона.Мероприятие прошло в Джакарте при сотрудничестве с Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и Азиатским банком развития (АБР).На полях конференции глава узбекской делегации, замдиректора Агентства по противодействию коррупции Умида Тохташева встретилась с главой Комиссии по искоренению коррупции Индонезии Агусом Джоко Прамоно.Индонезийская сторона отметила опыт Узбекистана в борьбе с коррупцией, в частности, достигнутые положительные результаты по предупреждению коррупции в предпринимательской сфере и в быту, а также по формированию антикоррупционного иммунитета среди населения.Также Агус Джоко Прамоно подтвердил участие индонезийской делегации в Ташкентском антикоррупционном форуме, который пройдет в октябре этого года.

узбекистан

страны

азия

тихий океан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан антикоррупционная инициатива страны азиатско-тихоокеанского региона