Узбекистан присоединился к Антикоррупционной инициативе для стран АТР
Членами этой инициативы являются 34 страны, включая ряд стран СНГ. Продолжением работы в этом направлении станет антикоррупционный форум, который пройдет в Ташкенте в октябре 2025-го
Делегация республики участвовала в 12-й Региональной конференции, организованной в рамках Антикоррупционной инициативы для стран Азиатско-Тихоокеанского региона.Мероприятие прошло в Джакарте при сотрудничестве с Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и Азиатским банком развития (АБР).На полях конференции глава узбекской делегации, замдиректора Агентства по противодействию коррупции Умида Тохташева встретилась с главой Комиссии по искоренению коррупции Индонезии Агусом Джоко Прамоно.Индонезийская сторона отметила опыт Узбекистана в борьбе с коррупцией, в частности, достигнутые положительные результаты по предупреждению коррупции в предпринимательской сфере и в быту, а также по формированию антикоррупционного иммунитета среди населения.Также Агус Джоко Прамоно подтвердил участие индонезийской делегации в Ташкентском антикоррупционном форуме, который пройдет в октябре этого года.
09:50 29.09.2025 (обновлено: 11:59 29.09.2025)
Членами этой инициативы являются 34 страны, включая ряд стран СНГ. Продолжением работы в этом направлении станет антикоррупционный форум, который пройдет в Ташкенте в октябре 2025-го.
ТАШКЕНТ, 29 сен — Sputnik.
Узбекистан присоединился к Антикоррупционной инициативе для стран Азиатско-Тихоокеанского региона,
ИА "Дунё".
Делегация республики участвовала в 12-й Региональной конференции, организованной в рамках Антикоррупционной инициативы для стран Азиатско-Тихоокеанского региона.
Мероприятие прошло в Джакарте при сотрудничестве с Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и Азиатским банком развития (АБР).
“В рамках региональной конференции Узбекистан официально присоединился к Антикоррупционной инициативе для стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Всего 34 страны являются членами этой инициативы, включая ряд стран СНГ”, — говорится в сообщении.
На полях конференции глава узбекской делегации, замдиректора Агентства по противодействию коррупции Умида Тохташева встретилась с главой Комиссии по искоренению коррупции Индонезии Агусом Джоко Прамоно.
Индонезийская сторона отметила опыт Узбекистана в борьбе с коррупцией, в частности, достигнутые положительные результаты по предупреждению коррупции в предпринимательской сфере и в быту, а также по формированию антикоррупционного иммунитета среди населения.
“Стороны достигли договоренности о налаживании сотрудничества в сфере борьбы с коррупцией, подписании Меморандума между двумя ведомствами и разработке совместного Плана действий”, — говорится в сообщении.
Также Агус Джоко Прамоно подтвердил участие индонезийской делегации в Ташкентском антикоррупционном форуме, который пройдет в октябре этого года.