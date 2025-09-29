https://uz.sputniknews.ru/20250929/v-tashkente-podpisali-mejdunarodnuyu-deklaratsiyu-o-zaschite-semi-52346902.html

В Ташкенте подписали Международную декларацию о защите семьи

В Ташкенте подписали Международную декларацию о защите семьи

Sputnik Узбекистан

Документ остается открытым, к его подписанию приглашают и другие общественных организации и фонды.

2025-09-29T18:30+0500

2025-09-29T18:30+0500

2025-09-29T18:30+0500

общество

узбекистан

ташкент

декларация

семья

эксклюзив

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/09/1d/52343981_0:162:3066:1887_1920x0_80_0_0_0e99b5508969c7076ee006e5f370a24c.jpg

ТАШКЕНТ, 29 сентября — Sputnik. В Ташкенте открылась международная конференция "Семья и мир. Традиционные семейные ценности в эпоху информации и развития искусственного интеллекта", сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.Ее организаторы — Ташкентская и Узбекистанская епархия, Представительство Россотрудничества в Узбекистане и Международная общественная организация "Союз православных женщин".Мероприятие открыл Митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий. Он отметил, что семья — это основа благополучия жизни на земле, где воспитываются идеалы нравственности и духовности, общечеловеческие ценности.Посол РФ в Узбекистане Алексей Ерхов остановился на вопросе традиционных семейных ценностей. Он отметил, что с семьи начинается все — и физическое, и духовное становление человека.Посол Беларуси Александр Огородников рассказал, что укрепление статуса семьи — один из приоритетов, который заложен в Конституции Беларуси, стратегии развития страны, базовых и программных документах.Заместитель хокима города Ташкента по вопросам семьи и женщин Шахноза Султанова сделала короткий доклад о том, какие организации в Узбекистане работают с семьями в трудной жизненной ситуации и находящимися на грани развода.В продолжение мероприятия прозвучали другие приветственные слова и доклады, была подписана Международная декларация в защиту семьи.Декларация остается открытой для подписания в будущем.

узбекистан

ташкент

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

ташкент международная декларация защита семья подписание