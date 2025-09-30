https://uz.sputniknews.ru/20250930/aripov-vystupleniye-semsiya-innoprom-belarus-52358938.html

Абдулла Арипов рассказал о ключевых направлениях кооперации в ЕАЭС

Премьер министр Узбекистана вместе с коллегами из России, Беларуси, Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана принял участие в пленарном заседании Международной промышленной выставки "Иннопром. Беларусь"

ТАШКЕНТ, 30 сен — Sputnik. Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов на пленарной сессии выставки "Союз новых технологий: создавая промышленность будущего" обозначил ключевые направления кооперации в Евразийском экономическом союзе.Он сообщил, что глава республики Шавкат Мирзиёев уделяет большое внимание развитию многопланового сотрудничества с партнерами по СНГ и ЕАЭС. Реализуются значимые проекты промышленной кооперации в реальном секторе экономики. Совокупный портфель превышает 600 совместных проектов на сумму $70 млрд.Одной из эффективных площадок является ежегодная международная выставка "ИННОПРОМ. Центральная Азия" в Ташкенте. В этом году в 5-й выставке участвовали свыше 11 тыс. представителей 35 стран. Достигнутые договоренности по инвестпроектам и торговым соглашениям превысили $5 млрд. Однако, по его словам, используется далеко не весь потенциал. Исходя из тематики пленарной сессии, он обозначил ключевые направления, которые могут стать одними из самых мощных драйверов в краткосрочной перспективе.Это технологические минералы: сегодня в промышленности растет спрос на них. Премьер подчеркнул, что Узбекистан обладает крупной базой минеральных ресурсов, важнейших металлов. По инициативе Шавката Мирзиёева в Ташкентской и Самаркандской областях создаются технопарки "Металлы будущего".Он пригласил потенциальных партнеров к проработке совместных проектов на основе инновационных технологий по производству продукции с высокой добавленной стоимостью.Вместе с тем Арипов указал на актуальность обеспечения экономики стабильными энергоресурсами. По его словам, за прошедший короткий период в сфере энергетики республика освоила более $6 млрд прямых иностранных инвестиций, производство электроэнергии увеличилось с 59 млрд кВт⋅ч до 82 млрд кВт⋅ч. Доля зеленой энергии в ближайшие годы составит 54%.Премьер-министр Узбекистана добавил, что страна готова к обмену опытом и реализации совместных инновационных проектов в сфере энергетики.Кроме того, в Узбекистане уделяют особое внимание развитию инноваций и цифровых технологий. Так, в IT-секторе появятся новые цифровые платформы, data-центры, кластер DPU.Арипов предложил объединить усилия при развитии механизмов сотрудничества для обмена практическими решениями, опытом и моделями искусственного интеллекта. Это позволит ускорить технологический рывок, локализацию производства и внедрение передовых технологий.Кроме того, премьер-министр Узбекистана пригласил партнеров к реализации совместных проектов в сфере креативной индустрии, а также указал на готовность к расширению тесного взаимодействия между ведущими техническими вузами стран Союза.

