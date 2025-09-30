https://uz.sputniknews.ru/20250930/lukashenko-roli-cis-i-eaeu-52370641.html
Лукашенко рассказал о роли СНГ и ЕАЭС в создании справедливого многополярного мира
Лукашенко рассказал о роли СНГ и ЕАЭС в создании справедливого многополярного мира
Президент Беларуси выступил перед главами правительственных делегаций, участвующих в заседаниях Евразийского межправсовета и Совета глав правительств Содружества Независимых Государств
ТАШКЕНТ, 30 сен — Sputnik. Беларусь видит в СНГ и ЕАЭС серьезных участников создания справедливого многополярного мироустройства. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в ходе встречи с главами правительственных делегаций, участвующих в заседаниях Евразийского межправсовета и Совета глав правительств СНГ, сообщает БелТА.Белорусский лидер акцентировал внимание на том, что мировое большинство стремится к сотрудничеству на принципах равноправия, взаимоуважения, без диктата и угроз, незаконных ограничений и принуждения. И это подтвердил недавно состоявшийся в КНР саммит ШОС.По его мнению, СНГ должен закрепиться как авторитетная, влиятельная организация, на деле способствующая укреплению равноправных отношений в политической и гуманитарной сферах, а ЕАЭС — стать примером построения прочных экономических связей на принципах открытости и взаимной выгоды.Он также отметил, что сопряжение форматов ЕАЭС и СНГ помогает масштабировать потенциал экономического сотрудничества.Он заверил, что Беларусь намерена и дальше активно содействовать укреплению партнерства между государствами и развитию интеграции во всех формах.
Беларусь видит в СНГ и ЕАЭС серьезных участников создания справедливого многополярного мироустройства. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в ходе встречи с главами правительственных делегаций, участвующих в заседаниях Евразийского межправсовета и Совета глав правительств СНГ, сообщает БелТА
"Беларусь видит в СНГ и ЕАЭС серьезных участников процесса создания справедливого многополярного мироустройства, — сказал он. — По сути, через ЕАЭС и СНГ сформировался многоуровневый механизм регионального взаимодействия, нацеленный на сопряжение интеграций".
Белорусский лидер акцентировал внимание на том, что мировое большинство стремится к сотрудничеству на принципах равноправия, взаимоуважения, без диктата и угроз, незаконных ограничений и принуждения. И это подтвердил недавно состоявшийся в КНР саммит ШОС.
По его мнению, СНГ должен закрепиться как авторитетная, влиятельная организация, на деле способствующая укреплению равноправных отношений в политической и гуманитарной сферах, а ЕАЭС — стать примером построения прочных экономических связей на принципах открытости и взаимной выгоды.
Он также отметил, что сопряжение форматов ЕАЭС и СНГ помогает масштабировать потенциал экономического сотрудничества.
"Сопряжение двух форматов — ЕАЭС и СНГ — помогает нашим государствам масштабировать потенциал экономического сотрудничества на широкий интеграционный контур, совместно решать самые сложные задачи в реальном секторе экономики", — пояснил Лукашенко.
Он заверил, что Беларусь намерена и дальше активно содействовать укреплению партнерства между государствами и развитию интеграции во всех формах.