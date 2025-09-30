https://uz.sputniknews.ru/20250930/rossiyskaya-armiya-osvobodila-seversk-malyy-i-kirovsk-v-dnr-52366525.html

Российская армия освободила Северск Малый и Кировск в ДНР

Контроль над населенными пунктами удалось установить благодаря подразделениям "Южной" и "Западной" группировок войск

2025-09-30T15:15+0500

2025-09-30T15:15+0500

2025-09-30T15:52+0500

ТАШКЕНТ, 30 сен — Sputnik. Российские бойцы освободили Северск Малый и Кировск в ДНР, сообщает Минобороны РФ.Также они нанесли поражение формированиям трех механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Иванополье, Плещеевка, Александро-Калиново, Бересток и Степановка Донецкой Народной Республики.Противник потерял:Над Кировском в ДНР установила контроль российская группировка "Запад".Члены группировки поразили живую силу и технику двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Купянск, Петропавловка, Садовое Харьковской области и Ямполь ДНР. Потери ВСУ составили:

