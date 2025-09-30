Российская армия освободила Северск Малый и Кировск в ДНР
15:15 30.09.2025 (обновлено: 15:52 30.09.2025)
© РИА НовостиРоссийские военнослужащие в зоне проведения спецоперации.
© РИА Новости
Контроль над населенными пунктами удалось установить благодаря подразделениям "Южной" и "Западной" группировок войск.
ТАШКЕНТ, 30 сен — Sputnik. Российские бойцы освободили Северск Малый и Кировск в ДНР, сообщает Минобороны РФ.
"Подразделения "Южной" группировки войск решительными действиями освободили населенный пункт Северск Малый Донецкой Народной Республики", — говорится в сообщении.
Также они нанесли поражение формированиям трех механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Иванополье, Плещеевка, Александро-Калиново, Бересток и Степановка Донецкой Народной Республики.
Противник потерял:
до 245 военнослужащих;
три боевые бронированные машины;
13 автомобилей;
восемь артиллерийских орудий;
пять складов боеприпасов и материальных средств.
Над Кировском в ДНР установила контроль российская группировка "Запад".
"Подразделения группировки войск "Запад" в результате решительных действий освободили населенный пункт Кировск Донецкой Народной Республики", — говорится в сообщении.
Члены группировки поразили живую силу и технику двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Купянск, Петропавловка, Садовое Харьковской области и Ямполь ДНР.
Потери ВСУ составили:
свыше 250 военнослужащих;
танк;
две боевые бронированные машины;
23 автомобиля;
два орудия полевой артиллерии;
четыре станции радиоэлектронной борьбы;
девять складов боеприпасов.