Спецоперация России по защите Донбасса
24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
Российская армия освободила Северск Малый и Кировск в ДНР
Российская армия освободила Северск Малый и Кировск в ДНР
Контроль над населенными пунктами удалось установить благодаря подразделениям "Южной" и "Западной" группировок войск
2025-09-30T15:15+0500
2025-09-30T15:52+0500
ТАШКЕНТ, 30 сен — Sputnik. Российские бойцы освободили Северск Малый и Кировск в ДНР, сообщает Минобороны РФ.Также они нанесли поражение формированиям трех механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Иванополье, Плещеевка, Александро-Калиново, Бересток и Степановка Донецкой Народной Республики.Противник потерял:Над Кировском в ДНР установила контроль российская группировка "Запад".Члены группировки поразили живую силу и технику двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Купянск, Петропавловка, Садовое Харьковской области и Ямполь ДНР. Потери ВСУ составили:
15:15 30.09.2025 (обновлено: 15:52 30.09.2025)
Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации.
Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации. - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.09.2025
© РИА Новости
Контроль над населенными пунктами удалось установить благодаря подразделениям "Южной" и "Западной" группировок войск.
ТАШКЕНТ, 30 сен — Sputnik. Российские бойцы освободили Северск Малый и Кировск в ДНР, сообщает Минобороны РФ.
"Подразделения "Южной" группировки войск решительными действиями освободили населенный пункт Северск Малый Донецкой Народной Республики", — говорится в сообщении.
Также они нанесли поражение формированиям трех механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Иванополье, Плещеевка, Александро-Калиново, Бересток и Степановка Донецкой Народной Республики.
Противник потерял:
до 245 военнослужащих;
три боевые бронированные машины;
13 автомобилей;
восемь артиллерийских орудий;
пять складов боеприпасов и материальных средств.
Над Кировском в ДНР установила контроль российская группировка "Запад".
"Подразделения группировки войск "Запад" в результате решительных действий освободили населенный пункт Кировск Донецкой Народной Республики", — говорится в сообщении.
Члены группировки поразили живую силу и технику двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Купянск, Петропавловка, Садовое Харьковской области и Ямполь ДНР.
Потери ВСУ составили:
свыше 250 военнослужащих;
танк;
две боевые бронированные машины;
23 автомобиля;
два орудия полевой артиллерии;
четыре станции радиоэлектронной борьбы;
девять складов боеприпасов.
