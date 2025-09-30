https://uz.sputniknews.ru/20250930/stroitelstvo-aes-uzbekistan-podgotovka-kadry-52367469.html

После старта проекта "2+2" Узбекистан станет уникальной площадкой — Росатом

В Москве состоялось заседание совместной российско-узбекской рабочей группы по подготовке кадров для нужд атомной отрасли республики

ТАШКЕНТ, 30 сен — Sputnik. После старта проекта "2+2", Узбекистан станет уникальной площадкой, заявила заместитель генерального директора по персоналу ГК "Росатом" Татьяна Терентьева. Об этом сообщает пресс-служба Агентства "Узатом". В Москве состоялось заседание совместной российско-узбекской рабочей группы по подготовке кадров для нужд атомной отрасли республики. Речь шла о конфигурации странового плана подготовки кадров под АЭС, включая подбор персонала для интегрированной атомной электростанции, условия и меры поддержки молодых специалистов. Обсудили и промежуточные этапы реализации совместной дорожной карты, разработанной по итогам встречи в мае этого года. Тогда же подписали трехстороннее соглашение между ГК "Росатом", Агентством "Узатом" и Национальным исследовательским ядерным университетом "МИФИ". Оно предусматривает открытие "Передовой инженерной школы" на базе Ташкентского филиала НИЯУ МИФИ. По словам исполнительного директора Ташкентского филиала НИЯУ МИФИ Шавката Абдукамилова, открытие школы намечено на октябрь 2025 года. Для обучения в ней уже отобрали 20 лучших студентов. Уже созданы научно-исследовательские лаборатории по энергоаудиту и энергосервису, фотоэнергетике и нанотехнологиям. До конца года при поддержке "Росатома" откроют научно-исследовательскую лабораторию радиационного мониторинга и дозиметрии. Кроме того, со следующего учебного года в Ташкентском филиале российского Национального исследовательского ядерного университета "Московский инженерно-физический институт" (НИЯУ МИФИ) запустят программы магистратуры по ядерным специальностям. Говорили и о стажировках для выпускников профильных вузов на объектах Росатома, квоты по которым планируют увеличить. Программа стажировок стартует уже в первом квартале 2026-го. Наряду с программами магистратуры и стажировками для выпускников вузов стороны отметили важность подготовки технического персонала для АЭС со средним специальным образованием. Такие программы разрабатывают в том числе на базе политехникума в Фаришском районе Джизакской области Узбекистана.

