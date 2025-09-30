https://uz.sputniknews.ru/20250930/turizm-uzbekistan-i-azerbaydjan-budut-sovmestno-sozdavat-multimediynye-produkty-52361819.html
Туризм: Узбекистан и Азербайджан будут совместно создавать мультимедийные продукты
Туризм: Узбекистан и Азербайджан будут совместно создавать мультимедийные продукты
Sputnik Узбекистан
В рамках II Азербайджано-узбекского медиафорума в Баку стороны обсудили вопросы расширения туристических связей
2025-09-30T14:33+0500
2025-09-30T14:33+0500
2025-09-30T14:33+0500
туризм
сотрудничество
узбекистан
азербайджан
форум
баку
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/09/1e/52362265_0:321:3070:2048_1920x0_80_0_0_dd0f49fa53091dea790a25fc5b5e620f.jpg
ТАШКЕНТ, 30 сен — Sputnik. Узбекистан и Азербайджан будут совместно создавать мультимедийные продукты для продвижения туристических направлений. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по туризму РУз. В рамках II Азербайджано-Узбекского медиафорума в Баку прошли переговоры представителей туристической отрасли двух стран. Узбекская сторона пригласила азербайджанских партнеров принять участие в международной туристической ярмарке "Туризм на Шелковом пути", которая состоится в этом году в Ташкенте.
узбекистан
баку
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/09/1e/52362265_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a33a3449f7cfe5e864e0a7afa1a337b6.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
узбекистан азербайджан сотрудничество туризм
узбекистан азербайджан сотрудничество туризм
Туризм: Узбекистан и Азербайджан будут совместно создавать мультимедийные продукты
В рамках II Азербайджано-Узбекского медиафорума в Баку стороны обсудили вопросы расширения туристических связей.
ТАШКЕНТ, 30 сен — Sputnik.
Узбекистан и Азербайджан будут совместно создавать мультимедийные продукты для продвижения туристических направлений. Об этом сообщает
пресс-служба Комитета по туризму РУз.
В рамках II Азербайджано-Узбекского медиафорума в Баку прошли переговоры представителей туристической отрасли двух стран.
"Обсуждались вопросы расширения туристических связей между Узбекистаном и Азербайджаном. В частности, были достигнуты договоренности о сотрудничестве в медиасфере по продвижению туристических направлений, созданию совместных рекламных кампаний и мультимедийных продуктов", — говорится в сообщении.
Узбекская сторона пригласила азербайджанских партнеров принять участие в международной туристической ярмарке "Туризм на Шелковом пути", которая состоится в этом году в Ташкенте.