Заседание Совета глав правительств СНГ — какие документы подписали

Решение Совета глав правительств СНГ об Основных направлениях сотрудничества государств-участников СНГ в области лесного хозяйства и лесной промышленности на период до 2035 года; Решение Совета глав правительств СНГ об Основных направлениях сотрудничества государств-участников СНГ в области лесного хозяйства и лесной промышленности на период до 2035 года;

Решение Совета глав правительств СНГ о Стратегии цифровизации основных мультимодальных транспортных коридоров государств-участников СНГ; Решение Совета глав правительств СНГ о Стратегии цифровизации основных мультимодальных транспортных коридоров государств-участников СНГ;

Решение Совета глав правительств СНГ о Стратегии сотрудничества государств-участников СНГ в развитии информационного общества и цифровой экономики на период до 2035 года и Плане действий по ее реализации; Решение Совета глав правительств СНГ о Стратегии сотрудничества государств-участников СНГ в развитии информационного общества и цифровой экономики на период до 2035 года и Плане действий по ее реализации;

Соглашение о сотрудничестве государств-участников СНГ по предупреждению развития саранчовых вредителей; Соглашение о сотрудничестве государств-участников СНГ по предупреждению развития саранчовых вредителей;

Решение Совета глав правительств СНГ о Концепции ценообразования в строительной деятельности государств-участников СНГ и Плане основных мероприятий по ее реализации; Решение Совета глав правительств СНГ о Концепции ценообразования в строительной деятельности государств-участников СНГ и Плане основных мероприятий по ее реализации;

Решение Совета глав правительств СНГ о Плане мероприятий по реализации второго этапа (2026–2030 годы) Рамочной программы сотрудничества государств-участников СНГ в области использования атомной энергии в мирных целях на период до 2030 года; Решение Совета глав правительств СНГ о Плане мероприятий по реализации второго этапа (2026–2030 годы) Рамочной программы сотрудничества государств-участников СНГ в области использования атомной энергии в мирных целях на период до 2030 года;

Решение Совета глав правительств СНГ о Плане мероприятий по реализации второго этапа (2026–2030 годы) Стратегии экономического развития Содружества Независимых Государств на период до 2030 года; Решение Совета глав правительств СНГ о Плане мероприятий по реализации второго этапа (2026–2030 годы) Стратегии экономического развития Содружества Независимых Государств на период до 2030 года;

Решение Совета глав правительств СНГ о Плане мероприятий по подготовке и проведению в 2026 году в Содружестве Независимых Государств Года охраны здоровья; Решение Совета глав правительств СНГ о Плане мероприятий по подготовке и проведению в 2026 году в Содружестве Независимых Государств Года охраны здоровья;

Решение Совета глав правительств СНГ о Положении о центрах субконтрактации в рамках Межгосударственной программы инновационного сотрудничества государств-участников СНГ на период до 2030 года; Решение Совета глав правительств СНГ о Положении о центрах субконтрактации в рамках Межгосударственной программы инновационного сотрудничества государств-участников СНГ на период до 2030 года;

Решение Совета глав правительств СНГ о Положении о центрах компетенций в рамках Межгосударственной программы инновационного сотрудничества государств-участников СНГ на период до 2030 года; Решение Совета глав правительств СНГ о Положении о центрах компетенций в рамках Межгосударственной программы инновационного сотрудничества государств-участников СНГ на период до 2030 года;

Решение Совета глав правительств СНГ о Положении о центрах передового опыта (превосходства) в рамках Межгосударственной программы инновационного сотрудничества государств-участников СНГ на период до 2030 года; Решение Совета глав правительств СНГ о Положении о центрах передового опыта (превосходства) в рамках Межгосударственной программы инновационного сотрудничества государств-участников СНГ на период до 2030 года;

Решение Совета глав правительств СНГ о Комплексе совместных действий государств-участников СНГ по профилактике и борьбе с бешенством на период до 2030 года; Решение Совета глав правительств СНГ о Комплексе совместных действий государств-участников СНГ по профилактике и борьбе с бешенством на период до 2030 года;

Решение Совета глав правительств СНГ о Комплексе совместных мер государств-участников СНГ по профилактике и борьбе с ящуром на период до 2030 года; Решение Совета глав правительств СНГ о Комплексе совместных мер государств-участников СНГ по профилактике и борьбе с ящуром на период до 2030 года;

Решение Совета глав правительств СНГ о Комплексе совместных действий государств-участников СНГ по профилактике и борьбе с гриппом птиц и ньюкаслской болезнью на период до 2030 года; Решение Совета глав правительств СНГ о Комплексе совместных действий государств-участников СНГ по профилактике и борьбе с гриппом птиц и ньюкаслской болезнью на период до 2030 года;

Решение Совета глав правительств СНГ о выполнении Решения Совета глав правительств СНГ от 8 июня 2023 года о результатах документальной ревизии по расходованию Комитетом по делам воинов-интернационалистов при Совете глав правительств государств-участников Содружества долевых взносов государств-участников СНГ на финансирование в 2020–2022 годах мероприятий по продолжению в 2020–2024 годах розыска военнослужащих, без вести пропавших в период войны в Афганистане в 1979–1989 годах, поиска мест захоронений, эксгумации, идентификации останков и перезахоронения их на Родине; Решение Совета глав правительств СНГ о выполнении Решения Совета глав правительств СНГ от 8 июня 2023 года о результатах документальной ревизии по расходованию Комитетом по делам воинов-интернационалистов при Совете глав правительств государств-участников Содружества долевых взносов государств-участников СНГ на финансирование в 2020–2022 годах мероприятий по продолжению в 2020–2024 годах розыска военнослужащих, без вести пропавших в период войны в Афганистане в 1979–1989 годах, поиска мест захоронений, эксгумации, идентификации останков и перезахоронения их на Родине;

Решение Совета глав правительств СНГ о Межгосударственной программе повышения качества жизни ветеранов войн-участников локальных конфликтов и членов их семей в государствах-участниках СНГ на 2026–2030 годы; Решение Совета глав правительств СНГ о Межгосударственной программе повышения качества жизни ветеранов войн-участников локальных конфликтов и членов их семей в государствах-участниках СНГ на 2026–2030 годы;

Решение Совета глав правительств СНГ о финансировании в 2026 году мероприятий по продолжению в 2025–2029 годах розыска военнослужащих, без вести пропавших в период войны в Афганистане в 1979–1989 годах, поиска мест захоронений, эксгумации, идентификации останков и перезахоронении их на Родине; Решение Совета глав правительств СНГ о финансировании в 2026 году мероприятий по продолжению в 2025–2029 годах розыска военнослужащих, без вести пропавших в период войны в Афганистане в 1979–1989 годах, поиска мест захоронений, эксгумации, идентификации останков и перезахоронении их на Родине;

Решение Совета глав правительств СНГ об исполнении единого бюджета органов Содружества Независимых Государств за 2024 год и некоторых вопросах финансового обеспечения деятельности органов СНГ в 2025 и 2026 годах; Решение Совета глав правительств СНГ об исполнении единого бюджета органов Содружества Независимых Государств за 2024 год и некоторых вопросах финансового обеспечения деятельности органов СНГ в 2025 и 2026 годах;

Решение Совета глав правительств СНГ о совершенствовании системы оплаты труда Исполнительного директора и сотрудников Исполнительной дирекции Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств-участников Содружества Независимых Государств; Решение Совета глав правительств СНГ о совершенствовании системы оплаты труда Исполнительного директора и сотрудников Исполнительной дирекции Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств-участников Содружества Независимых Государств;

Решение Совета глав правительств СНГ об изменении размеров долевых взносов государств-участников Содружества Независимых Государств в единый бюджет органов СНГ; Решение Совета глав правительств СНГ об изменении размеров долевых взносов государств-участников Содружества Независимых Государств в единый бюджет органов СНГ;

Решение Совета глав правительств СНГ о едином бюджете органов Содружества Независимых Государств на 2026 год; Решение Совета глав правительств СНГ о едином бюджете органов Содружества Независимых Государств на 2026 год;

Решение Совета глав правительств СНГ об использовании ассигнований на создание и развитие объединенной системы противовоздушной обороны государств-участников Содружества Независимых Государств и обеспечение деятельности Координационного Комитета по вопросам противовоздушной обороны при Совете министров обороны государств-участников Содружества Независимых Государств в 2024 году; Решение Совета глав правительств СНГ об использовании ассигнований на создание и развитие объединенной системы противовоздушной обороны государств-участников Содружества Независимых Государств и обеспечение деятельности Координационного Комитета по вопросам противовоздушной обороны при Совете министров обороны государств-участников Содружества Независимых Государств в 2024 году;

Решение Совета глав правительств СНГ о выделении ассигнований на создание и развитие объединенной системы противовоздушной обороны государств-участников Содружества Независимых Государств в 2026 году; Решение Совета глав правительств СНГ о выделении ассигнований на создание и развитие объединенной системы противовоздушной обороны государств-участников Содружества Независимых Государств в 2026 году;