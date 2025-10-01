https://uz.sputniknews.ru/20251001/eaeu-zarabotaet-mexanizm-proslejivaemosti-importa-52382765.html
ЕАЭС: ввоз телевизоров, холодильников и стиральных машин будут прослеживать
Соответствующее решение принял Евразийский межправительственный совет. Это стало возможным благодаря успешной реализации четырехлетнего пилотного проекта в странах Союза
еаэс и узбекистан
еаэс
узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции
экономика
импорт
бытовая техника
ТАШКЕНТ, 1 окт — Sputnik. В ЕАЭС через девять месяцев заработает механизм прослеживаемости импорта, сообщает пресс-служба ЕЭК.Соответствующее решение 30 сентября принял Евразийский межправительственный совет.Это стало возможным благодаря успешной реализации с 1 июля 2022 года по 30 июня 2025-го пилотного проекта в странах Союза в соответствии с Соглашением о механизме прослеживаемости товаров, ввезенных на таможенную территорию ЕАЭС.Отчет о реализации "пилота", подготовленный Комиссией, подтвердил готовность всех сторон к полноценному внедрению системы.Планируют, что под эту систему попадут такие товары, как импортные холодильники, стиральные машины и телевизоры. Полный перечень товаров Совет ЕЭК дополнительно рассмотрит до конца года.Запуск механизма прослеживаемости – знаковый этап в интеграции рынков стран Союза, отметил министр по экономике и финансовой политике ЕЭК Бахыт Султанов.В планах – дальнейшее развитие системы. Евразийская экономическая комиссия совместно с правительствами государств ЕАЭС уже начала работу над расширением номенклатуры прослеживаемых товаров. Соответствующие предложения внесут на рассмотрение Совета ЕЭК в начале следующего года.
ТАШКЕНТ, 1 окт — Sputnik.
В ЕАЭС через девять месяцев заработает механизм прослеживаемости импорта, сообщает
пресс-служба ЕЭК.
Соответствующее решение 30 сентября принял Евразийский межправительственный совет.
“В соответствии с решением Евразийского межправительственного совета через девять месяцев начнет действовать механизм прослеживаемости товаров, ввезенных на таможенную территорию Евразийского экономического союза”, — говорится в сообщении.
Это стало возможным благодаря успешной реализации с 1 июля 2022 года по 30 июня 2025-го пилотного проекта в странах Союза в соответствии с Соглашением о механизме прослеживаемости товаров, ввезенных на таможенную территорию ЕАЭС.
Отчет о реализации "пилота", подготовленный Комиссией, подтвердил готовность всех сторон к полноценному внедрению системы.
Планируют, что под эту систему попадут такие товары, как импортные холодильники, стиральные машины и телевизоры. Полный перечень товаров Совет ЕЭК дополнительно рассмотрит до конца года.
Запуск механизма прослеживаемости – знаковый этап в интеграции рынков стран Союза, отметил министр по экономике и финансовой политике ЕЭК Бахыт Султанов.
"Мы создаем единое, прозрачное поле для бизнеса, где добросовестные предприниматели получают честные конкурентные условия. Для потребителей это в первую очередь – гарантия качества и безопасности приобретаемой продукции. Система позволит эффективно бороться с "серой" продукцией и укрепит экономическую безопасность всего Союза. Мы начинаем с ключевых категорий бытовой техники, но уже в следующем году планируем расширить этот перечень, делая наш общий рынок еще более цивилизованным и предсказуемым", – прокомментировал он.
В планах – дальнейшее развитие системы. Евразийская экономическая комиссия совместно с правительствами государств ЕАЭС уже начала работу над расширением номенклатуры прослеживаемых товаров. Соответствующие предложения внесут на рассмотрение Совета ЕЭК в начале следующего года.