https://uz.sputniknews.ru/20251001/eaeu-zarabotaet-mexanizm-proslejivaemosti-importa-52382765.html

ЕАЭС: ввоз телевизоров, холодильников и стиральных машин будут прослеживать

ЕАЭС: ввоз телевизоров, холодильников и стиральных машин будут прослеживать

Sputnik Узбекистан

Соответствующее решение принял Евразийский межправительственный совет. Это стало возможным благодаря успешной реализации четырехлетнего пилотного проекта в странах Союза

2025-10-01T13:30+0500

2025-10-01T13:30+0500

2025-10-01T13:30+0500

еаэс и узбекистан

еаэс

узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции

экономика

импорт

бытовая техника

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/04/05/23784572_336:338:3052:1866_1920x0_80_0_0_e3466e9df29c396f4bd32f2633dd0a84.jpg

ТАШКЕНТ, 1 окт — Sputnik. В ЕАЭС через девять месяцев заработает механизм прослеживаемости импорта, сообщает пресс-служба ЕЭК.Соответствующее решение 30 сентября принял Евразийский межправительственный совет.Это стало возможным благодаря успешной реализации с 1 июля 2022 года по 30 июня 2025-го пилотного проекта в странах Союза в соответствии с Соглашением о механизме прослеживаемости товаров, ввезенных на таможенную территорию ЕАЭС.Отчет о реализации "пилота", подготовленный Комиссией, подтвердил готовность всех сторон к полноценному внедрению системы.Планируют, что под эту систему попадут такие товары, как импортные холодильники, стиральные машины и телевизоры. Полный перечень товаров Совет ЕЭК дополнительно рассмотрит до конца года.Запуск механизма прослеживаемости – знаковый этап в интеграции рынков стран Союза, отметил министр по экономике и финансовой политике ЕЭК Бахыт Султанов.В планах – дальнейшее развитие системы. Евразийская экономическая комиссия совместно с правительствами государств ЕАЭС уже начала работу над расширением номенклатуры прослеживаемых товаров. Соответствующие предложения внесут на рассмотрение Совета ЕЭК в начале следующего года.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

еаэс ввоз бытовая техника