Терапевт: О чем сигнализируют постоянно холодные руки и ноги
По словам специалиста, важно не запускать проблему, а вовремя понять, с чем она связана.
Если верхние и нижние конечности постоянно мерзнут, это может быть связано с нарушением кровоснабжения, сообщает радио Sputnik со ссылкой на врача-терапевта Дениса Прокофьева.
"Если мы говорим про нижние конечности, то это — самый дальний сосуд от сердца. Он достаточно тяжело кровоснабжается. И если ноги вдруг становятся холодными, в первую очередь необходимо проверить сосуды. Зачастую люди проверяют исключительно вены, а нужно проверять и вены, и артерии, потому что возможна варикозная недостаточность в сочетании с атеросклерозом сосудов нижних конечностей. Если мы говорим про проблемы верхних конечностей, здесь также можно проверить кровоснабжение, а именно артерии и посмотреть, нет ли там признака атеросклероза или спазма", — пояснил специалист.
Он предупредил, что холодными конечности могут быть не только из-за проблем с сосудами.
"Зачастую бывает, что это не связано с проблемами сосудов, но это может быть связано с проблемой гипертонии, когда в постоянном режиме высокое давление — 140 на 90. Понятно, что нижние и верхние конечности, как дальние сосуды от сердца, кровоснабжаются достаточно плохо", — рассказал Прокофьев.
Еще один из возможных вариантов, по его словам, связан с терморегуляцией.
"Проблема с терморегуляцией лежит в разрезе эндокринологии, и этим занимаются уже непосредственно врачи-эндокринологи", — подчеркнул терапевт.
Главное — не запускать проблему, а вовремя понять, с чем она связана.
"Ни в коем случае нельзя допускать переохлаждение, поэтому пока вы проходите диагностику можно просто использовать достаточно эластичный трикотаж для нижних конечностей. Но он должен быть минимальной компрессии для того, чтобы не навредить венам. Вторая история, связанная с тем, что вы можете делать, если мерзнут верхние конечности, просто растирания, либо также носить так называемые эластичные перчатки, которые одеваются почти до локтя. Это усилит кровоснабжение", — рекомендует врач.
При этом он предупредил, что нельзя утепляться до бесконечности, потому что на ногах создается парниковый эффект и приводит к развитию грибковых инфекций.