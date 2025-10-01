https://uz.sputniknews.ru/20251001/o-chem-signaliziruyut-xolodnye-ruki-i-nogi-52378910.html

Терапевт: О чем сигнализируют постоянно холодные руки и ноги

Терапевт: О чем сигнализируют постоянно холодные руки и ноги

Если верхние и нижние конечности постоянно мерзнут, это может быть связано с нарушением кровоснабжения, сообщает радио Sputnik со ссылкой на врача-терапевта Дениса Прокофьева.Он предупредил, что холодными конечности могут быть не только из-за проблем с сосудами.Еще один из возможных вариантов, по его словам, связан с терморегуляцией.Главное — не запускать проблему, а вовремя понять, с чем она связана.При этом он предупредил, что нельзя утепляться до бесконечности, потому что на ногах создается парниковый эффект и приводит к развитию грибковых инфекций.

