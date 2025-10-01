https://uz.sputniknews.ru/20251001/ot-aviamodelirovaniya-do-pedagogiki-i-robototexniki-istoriya-odnogo-uchitelya-52380202.html

От авиамоделирования до педагогики и робототехники: история одного учителя

Педагог — это всегда призвание. Наш сегодняшний герой объединил любовь к небу и технологиям с педагогикой, и теперь он "программирует" школьников на победы и растит чемпионов по робототехнике

Учитель технологии ташкентской школы №233 Анатолий Душаков всю жизнь посвятил детям. Ученики спешат к нему не только на уроки по расписанию, но и в любимые кружки авиамоделирования и робототехники, где всегда интересно, познавательно и очень увлекательно.В молодости Анатолий Владимирович был призером республиканских и международных соревнований по авиамодельному спорту. А потом пришел в педагогику, потому что хотел обучать детей тому, что знает и умеет.Поэтому в 2019 году, когда ему предложили повысить квалификацию у специалистов из Санкт-Петербурга на обучающем семинаре по образовательной робототехнике на базе конструктора "РОБОТРЕК", Анатолий Душаков сразу же согласился. И с тех пор его путь — это еще и робототехника, и подготовка будущих чемпионов в данном направлении.После этого в школе №233 он организовал команду по робототехнике "РоботрекUZ".Однажды занятие в кружке робототехники посетил хоким Алмазарского района Азизхон Умархонов. Идея ему понравилась, но он увидел, что дети занимаются в обычном, малопригодном для этого кабинете, используя подручные средства, и пообещал обязательно помочь в организации учебного пространства. Сегодня занятия Душакова проходят в кабинете, больше похожем на космическую станцию, где есть все: от компьютеров со специальным программным обеспечением до конструкторов и мельчайших деталей.Сегодня команду Анатолия Владимировича "РоботрекUZ" знают не только в УзбекистанеОни ежегодно становятся первыми в онлайн и оффлайн конкурсах в России (международные соревнования по цифровым технологиям, образовательной робототехнике и нейротехнологиям "ДЕТалька", международный фестиваль "ТехноСтрелка" и другие), Бразилии, Саудовской Аравии, Южной Корее и других странах. В команде, кстати, воспитывается уже четвертое поколение школьников.Особенного отбора в кружок робототехники у Анатолия Душакова нет: приходят все желающие, но остаются не многие. Только самые прилежные и инициативные.Практически все проекты, которые Душаков готовит с командой, — социальные.Многие воспитанники Душакова являются студентами и выпускниками различных вузов, они всегда тепло и с любовью вспоминают наставника.В школе Анатолия Владимировича можно найти даже тогда, когда по расписанию нет его уроков. Можно подойти, посоветоваться, позаниматься. Также он организует с ребятами полезный досуг, поездки в горы.Подробнее об учителе и его воспитанниках — в видео Sputnik Uzbekistan.

