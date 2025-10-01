От авиамоделирования до педагогики и робототехники: история одного учителя
Педагог — это всегда призвание. Наш сегодняшний герой объединил любовь к небу и технологиям с педагогикой, и теперь "программирует" школьников на победы и растит чемпионов по робототехнике.
Учитель технологии ташкентской школы №233 Анатолий Душаков всю жизнь посвятил детям. Ученики спешат к нему не только на уроки по расписанию, но и в любимые кружки авиамоделирования и робототехники, где всегда интересно, познавательно и очень увлекательно.
В молодости Анатолий Владимирович был призером республиканских и международных соревнований по авиамодельному спорту. А потом пришел в педагогику, потому что хотел обучать детей тому, что знает и умеет.
"Чтобы заниматься авиамоделированием, нужно быть человеком разносторонним, разбираться в инженерном и техническом направлениях, техническом дизайне, знать малярные способы окраски моделей. А еще всегда быть в тренде и стараться привнести новаторство в работу", — говорит педагог.
Поэтому в 2019 году, когда ему предложили повысить квалификацию у специалистов из Санкт-Петербурга на обучающем семинаре по образовательной робототехнике на базе конструктора "РОБОТРЕК", Анатолий Душаков сразу же согласился. И с тех пор его путь — это еще и робототехника, и подготовка будущих чемпионов в данном направлении.
"Одной из самых ярких первых побед считаю победу на соревнованиях в Южной Корее. Сюда в 2019 году я привез сборную команду Узбекистана, в которую вошли ребята из Каракалпакстана, Сурхандарьинской и Кашкадарьинской областей и города Ташкента. Мы с достоинством выступили и заняли первое место", — рассказывает Душаков.
После этого в школе №233 он организовал команду по робототехнике "РоботрекUZ".
Однажды занятие в кружке робототехники посетил хоким Алмазарского района Азизхон Умархонов. Идея ему понравилась, но он увидел, что дети занимаются в обычном, малопригодном для этого кабинете, используя подручные средства, и пообещал обязательно помочь в организации учебного пространства. Сегодня занятия Душакова проходят в кабинете, больше похожем на космическую станцию, где есть все: от компьютеров со специальным программным обеспечением до конструкторов и мельчайших деталей.
Сегодня команду Анатолия Владимировича "РоботрекUZ" знают не только в Узбекистане
Они ежегодно становятся первыми в онлайн и оффлайн конкурсах в России (международные соревнования по цифровым технологиям, образовательной робототехнике и нейротехнологиям "ДЕТалька", международный фестиваль "ТехноСтрелка" и другие), Бразилии, Саудовской Аравии, Южной Корее и других странах. В команде, кстати, воспитывается уже четвертое поколение школьников.
"Во время выступления нашей команды в Нижнем Новгороде разработки моих воспитанников очень заинтересовали Московский пединститут. Туда и меня звали на работу, но я отказался: куда я без своих ребят?!", — поделился учитель.
Особенного отбора в кружок робототехники у Анатолия Душакова нет: приходят все желающие, но остаются не многие. Только самые прилежные и инициативные.
"У меня есть и девочки, которые тоже заинтересованы, проявляют твердый характер, в трудный момент оказываются рядом", — улыбается учитель.
Практически все проекты, которые Душаков готовит с командой, — социальные.
"Например, в прошлом году на конкурсе в Санкт-Петербурге мы представляли проект, направленный на помощь людям с иналидностью и нетрудоспособным. Мы создали робота с микроконтроллерами и установленным в них искусственным интеллектом. Такой робот может следить за человеком с инвалидностью, дать ему лекарства, сообщить родным и в скорую помощь, если ему стало плохо. Еще была кибер-рука, экзоскелет с четырьмя руками, управляемый с помощью микропроцессора, закрепленного на спине человека, две руки которого могут взять стакан, третья — наливает воду, четвертая — вставляет соломинку и многое другое", — рассказывает педагог.
Многие воспитанники Душакова являются студентами и выпускниками различных вузов, они всегда тепло и с любовью вспоминают наставника.
В школе Анатолия Владимировича можно найти даже тогда, когда по расписанию нет его уроков. Можно подойти, посоветоваться, позаниматься. Также он организует с ребятами полезный досуг, поездки в горы.
"Если у ребят горят глаза и у них получается сделать задуманное, радуюсь. Вообще, счастье учителя — в успехах учеников", — говорит он.
