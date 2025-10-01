Песков: Провокации ЕС вынуждают Россию принимать меры
© Sputnik / Владимир Астапкович/
Официальный представитель Кремля ответил на вопросы журналистов.
ТАШКЕНТ, 1 окт — Sputnik. Провокационные действия Европы в ряде акваторий заставляют Вооруженные силы России принимать меры, призывающие к порядку, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА Новости.
"В ряде акваторий, в том числе и на Балтике, европейские страны, прибрежные государства предпринимают очень много провокационных действий, которые, с нашей точки зрения, абсолютно не способствуют обеспечению свободы торгового судоходства. И иногда это заставляет наши вооруженные силы принимать, ну скажем так, меры, призывающие к порядку", — сказал он.
Другие заявления Дмитрия Пескова:
встреча президента РФ Владимира Путина с Владимиром Зеленским может быть подготовлена путем процесса на экспертном уровне;
контакты на высшем уровне не могут быть самоцелью, они никак не помогут комплексно решить конфликт;
Киев не спешит с ответом на проекты меморандумов и предложение РФ по трем рабочим группам;
в переговорном процессе России и Украины возникла пауза;
подготовка к встрече президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского пока невозможна, так как киевский режим не спешит с продолжением переговоров с РФ;
Россия остается открытой к урегулированию украинского кризиса посредством дипломатических переговоров и политических контактов;
Россия предпочитает всячески укреплять вооруженные силы, оставаясь полной сторонницей мира;
Запорожская атомная электростанция и ее инфраструктура подвергаются постоянным ударам со стороны киевского режима;
Россия находится в постоянном контакте с МАГАТЭ по ситуации на Запорожской атомной электростанции;
безопасность Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) надежно обеспечивается, российские специалисты все для этого делают;
Обвинять Россию в том, что она бомбит Запорожскую атомную электростанцию, которую сама и контролирует, по меньшей мере глупо;
страны и лица, которые хотят незаконно присвоить российские активы, будут призваны к ответственности;
планы по замороженным российским активам являются шагами в сторону разрушения доверия к принципу неприкосновенности собственности;
все заявления президента США Дональда Трампа в Москве анализируются с большим вниманием;
Президент России Владимир Путин в четверг обратится к участникам пленарной сессии конференции "Валдай". Это его ежегодное традиционное выступление;
на "Валдае" будут говорить о полицентричном мире, и в этом русле будет большая часть речи российского лидера Владимира Путина;
Президент России Владимир Путин на "Валдае" всегда выступает с концептуальными речами, суть которых не подвержена сиюминутной конъюнктуре;