встреча президента РФ Владимира Путина с Владимиром Зеленским может быть подготовлена путем процесса на экспертном уровне;

контакты на высшем уровне не могут быть самоцелью, они никак не помогут комплексно решить конфликт;

Киев не спешит с ответом на проекты меморандумов и предложение РФ по трем рабочим группам;

в переговорном процессе России и Украины возникла пауза;

подготовка к встрече президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского пока невозможна, так как киевский режим не спешит с продолжением переговоров с РФ;

Россия остается открытой к урегулированию украинского кризиса посредством дипломатических переговоров и политических контактов;

Россия предпочитает всячески укреплять вооруженные силы, оставаясь полной сторонницей мира;

Запорожская атомная электростанция и ее инфраструктура подвергаются постоянным ударам со стороны киевского режима;

Россия находится в постоянном контакте с МАГАТЭ по ситуации на Запорожской атомной электростанции;

безопасность Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) надежно обеспечивается, российские специалисты все для этого делают;

Обвинять Россию в том, что она бомбит Запорожскую атомную электростанцию, которую сама и контролирует, по меньшей мере глупо;

страны и лица, которые хотят незаконно присвоить российские активы, будут призваны к ответственности;

планы по замороженным российским активам являются шагами в сторону разрушения доверия к принципу неприкосновенности собственности;

все заявления президента США Дональда Трампа в Москве анализируются с большим вниманием;

Президент России Владимир Путин в четверг обратится к участникам пленарной сессии конференции "Валдай". Это его ежегодное традиционное выступление;

на "Валдае" будут говорить о полицентричном мире, и в этом русле будет большая часть речи российского лидера Владимира Путина;