ШОС, Узбекистан и новые горизонты взаимодействия — видео

ШОС, Узбекистан и новые горизонты взаимодействия — видео

В Ташкенте эксперты из Узбекистана и России обсудили ключевые результаты прошедшего саммита ШОС, инициативы республики, стратегические направления... 01.10.2025, Sputnik Узбекистан

В мультимедийном пресс-центре Sputnik состоялся круглый стол на тему: "ШОС в условиях трансформации: инициативы Узбекистана и новые горизонты".Начальник отдела Международного института Центральной Азии Данияр Курбанов подчеркнул значимость Тяньцзинской декларации, принятой по итогам саммита ШОС.В рамках саммита подписали около 20 ключевых документов, среди которых — Стратегия развития ШОС до 2035 года, Дорожная карта по энергетическому сотрудничеству до 2030 года.В них особо подчеркивается, что Центральная Азия признана ядром ШОС, а также поддерживаются усилия стран региона по укреплению мира, безопасности и стабильности.Заведующий сектором Центральной Азии ИМЭМО РАН им. Е. М. Примакова, эксперт Российского совета по международным делам Станислав Притчин отметил, что инициативы Узбекистана по развитию диалога в сфере инвестиций и созданию инновационных хабов для трансфера технологий находят полную поддержку со стороны России.Особое внимание эксперт уделил вопросу критически важных минералов.Также отмечалось, что в рамках "Мировой атомной недели" в Москве прозвучало важное заявление: Госкорпорация "Росатом" построит в Узбекистане к 2035 году две крупные и две малые АЭС.В этом году отмечается 20-летие со дня подписания Договора о союзнических отношениях между Узбекистаном и Россией. Данияр Курбанов назвал это важной вехой в развитии двусторонних связей.К прочной базе узбекско-российского сотрудничества добавляется активное взаимодействие в многосторонних форматах: СНГ, ЕАЭС — активное участие Узбекистана в статусе наблюдателя, БРИКС+ — недавнее присоединение, СВМДА — совместное участие обеих стран.Курбанов также указал на активное развитие формата "Центральная Азия — Россия", который вышел на уровень встреч глав государств. В октябре в Душанбе ожидается проведение второго саммита в этом формате — важный шаг к дальнейшему укреплению регионального партнерства.Полное видео по ссылке.

