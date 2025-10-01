https://uz.sputniknews.ru/20251001/sco-uzbekistan-i-novye-gorizonty-vzaimodeystviya-52383756.html
ШОС, Узбекистан и новые горизонты взаимодействия — видео
В Ташкенте эксперты из Узбекистана и России обсудили ключевые результаты прошедшего саммита ШОС, инициативы республики, стратегические направления...
2025-10-01T18:15+0500
2025-10-01T18:15+0500
2025-10-01T18:15+0500
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0a/01/52383592_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_d7ef111f4fb76e71f792fc71a921b960.jpg
Полное видео по ссылке.
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0a/01/52383592_254:0:1694:1080_1920x0_80_0_0_518f2958bb374e6ffc966a12bc9530a1.jpg
Эксклюзив
В Ташкенте эксперты из Узбекистана и России обсудили ключевые результаты прошедшего саммита ШОС, инициативы республики, стратегические направления двустороннего и многостороннего взаимодействия, а также перспективы регионального развития.
В мультимедийном пресс-центре Sputnik состоялся круглый стол на тему: "ШОС в условиях трансформации: инициативы Узбекистана и новые горизонты".
Начальник отдела Международного института Центральной Азии Данияр Курбанов подчеркнул значимость Тяньцзинской декларации, принятой по итогам саммита ШОС.
В рамках саммита подписали около 20 ключевых документов, среди которых — Стратегия развития ШОС до 2035 года, Дорожная карта по энергетическому сотрудничеству до 2030 года.
В них особо подчеркивается, что Центральная Азия признана ядром ШОС, а также поддерживаются усилия стран региона по укреплению мира, безопасности и стабильности.
Заведующий сектором Центральной Азии ИМЭМО РАН им. Е. М. Примакова, эксперт Российского совета по международным делам Станислав Притчин отметил, что инициативы Узбекистана по развитию диалога в сфере инвестиций и созданию инновационных хабов для трансфера технологий находят полную поддержку со стороны России.
Особое внимание эксперт уделил вопросу критически важных минералов.
"Сегодня во всем мире растет спрос на редкие и стратегически важные металлы. Центральная Азия, обладающая значительными ресурсами, естественным образом оказывается в центре глобального интереса", — сказал он.
Также отмечалось, что в рамках "Мировой атомной недели" в Москве прозвучало важное заявление: Госкорпорация "Росатом" построит в Узбекистане к 2035 году две крупные и две малые АЭС.
"Это, конечно же, прорывное решение, насущно важное как для Российской Федерации, учитывая давние связи с Узбекистаном в атомной сфере, так и для Узбекистана — в силу актуальных вызовов развития", — подчеркнул Притчин.
В этом году отмечается 20-летие со дня подписания Договора о союзнических отношениях между Узбекистаном и Россией. Данияр Курбанов назвал это важной вехой в развитии двусторонних связей.
К прочной базе узбекско-российского сотрудничества добавляется активное взаимодействие в многосторонних форматах: СНГ, ЕАЭС — активное участие Узбекистана в статусе наблюдателя, БРИКС+ — недавнее присоединение, СВМДА — совместное участие обеих стран.
Курбанов также указал на активное развитие формата "Центральная Азия — Россия", который вышел на уровень встреч глав государств. В октябре в Душанбе ожидается проведение второго саммита в этом формате — важный шаг к дальнейшему укреплению регионального партнерства.