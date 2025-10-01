https://uz.sputniknews.ru/20251001/sentyabr-inflyatsiya-uzbekistan-52387941.html

Сентябрьская инфляция в Узбекистане — инфографика

По данным Национального комитета по статистике, за сентябрь 2025-го инфляция в Узбекистане составила 0,6%.В сентябре цены на продовольственные товары выросли в среднем на 0,9%, на непродовольственные товары — на 0,3 %, а платные услуги населению подорожали на 0,3 %.Подробности — в инфографике Sputnik Узбекистан.

