https://uz.sputniknews.ru/20251001/sentyabr-inflyatsiya-uzbekistan-52387941.html
Сентябрьская инфляция в Узбекистане — инфографика
Сентябрьская инфляция в Узбекистане — инфографика
Sputnik Узбекистан
В сентябре цены на продовольственные товары в республике выросли в среднем на 0,9%, на непродовольственные товары — на 0,3 %, а платные услуги населению подорожали на 0,3 %
2025-10-01T17:45+0500
2025-10-01T17:45+0500
2025-10-01T17:45+0500
инфографика
инфляция
узбекистан
товары
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0a/01/52387773_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_0112b475d731a3f319ba83650c219553.png
По данным Национального комитета по статистике, за сентябрь 2025-го инфляция в Узбекистане составила 0,6%.В сентябре цены на продовольственные товары выросли в среднем на 0,9%, на непродовольственные товары — на 0,3 %, а платные услуги населению подорожали на 0,3 %.Подробности — в инфографике Sputnik Узбекистан.
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0a/01/52387773_163:0:1123:720_1920x0_80_0_0_e4aa0242b587328dbff503e3295b47bc.png
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
сентябрь узбекистан инфляция
сентябрь узбекистан инфляция
Сентябрьская инфляция в Узбекистане — инфографика
В сентябре цены на продовольственные товары в республике выросли в среднем на 0,9%, на непродовольственные товары — на 0,3 %, а платные услуги населению подорожали на 0,3 %.
По данным Национального комитета по статистике, за сентябрь 2025-го инфляция в Узбекистане составила 0,6%.
“В сентябре 2025 года сводный индекс потребительских цен (ИПЦ) в Узбекистане составил 100,6 % за месяц, к декабрю 2024 года — 105,1 %, в годовом выражении показатель достиг 108,0 %”, — говорится в сообщении.
В сентябре цены на продовольственные товары выросли в среднем на 0,9%, на непродовольственные товары — на 0,3 %, а платные услуги населению подорожали на 0,3 %.
Подробности — в инфографике Sputnik Узбекистан.