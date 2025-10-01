Строительство АЭС Узбекистане: в Узатоме рассказали о стоимости проекта

"(Стоимость — прим. ред.) пока не определена. Есть определенные параметры строительства. Она будет максимально оптимизирована за счет того, что на одной площадке реализуется проект с единым общезаводским хозяйством. Благодаря этому мы проводим значительную оптимизацию затрат, но окончательную стоимость будем устанавливать с привлечением всех специалистов: местных, зарубежных и других заинтересованных структур в Узбекистане, чтобы сделать соответствующую калькуляцию и прийти к правильной, обоснованной и оптимизированной стоимости", — пояснил глава "Узатома".