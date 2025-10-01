Узбекистан
Строительство АЭС Узбекистане: в Узатоме рассказали о стоимости проекта
Строительство АЭС Узбекистане: в Узатоме рассказали о стоимости проекта
Узбекистан и РФ приступают к работе над контрактом с привлечением множества специалистов. Российская стороны идет навстречу Узбекистану в его стремлении оптимизировать стоимость проекта АЭС
2025-10-01T17:00+0500
ТАШКЕНТ, 1 окт — Sputnik. Стоимость проекта атомной электростанции в Узбекистане еще не определена. Об этом сообщил директор "Узатома" Азим Ахмедхаджаев в интервью Spot в ходе Всемирной атомной недели в Москве.По его словам, российская сторона понимает стремление Узбекистана оптимизировать стоимость проекта АЭС и идет навстречу заказчику.Ахмедхаджаев отметил, что с учетом высочайшего уровня локализации Узатом сможет похвастаться стоимостью проекта по итогам его реализации.
Строительство АЭС Узбекистане: в Узатоме рассказали о стоимости проекта

17:00 01.10.2025
© Sputnik / Григорий Сысоев
© Sputnik / Григорий Сысоев
/
Перейти в фотобанк
Узбекистан и РФ приступают к работе над контрактом с привлечением множества специалистов. Российская стороны идет навстречу Узбекистану в его стремлении оптимизировать стоимость проекта АЭС.
ТАШКЕНТ, 1 окт — Sputnik. Стоимость проекта атомной электростанции в Узбекистане еще не определена. Об этом сообщил директор "Узатома" Азим Ахмедхаджаев в интервью Spot в ходе Всемирной атомной недели в Москве.
"(Стоимость — прим. ред.) пока не определена. Есть определенные параметры строительства. Она будет максимально оптимизирована за счет того, что на одной площадке реализуется проект с единым общезаводским хозяйством. Благодаря этому мы проводим значительную оптимизацию затрат, но окончательную стоимость будем устанавливать с привлечением всех специалистов: местных, зарубежных и других заинтересованных структур в Узбекистане, чтобы сделать соответствующую калькуляцию и прийти к правильной, обоснованной и оптимизированной стоимости", — пояснил глава "Узатома".
По его словам, российская сторона понимает стремление Узбекистана оптимизировать стоимость проекта АЭС и идет навстречу заказчику.
Ахмедхаджаев отметил, что с учетом высочайшего уровня локализации Узатом сможет похвастаться стоимостью проекта по итогам его реализации.
