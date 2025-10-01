https://uz.sputniknews.ru/20251001/uzbekistan-grebtsy-prizery-primorye-52381931.html

Узбекистанские гребцы стали призерами соревнований на Кубок губернатора Приморского края

Узбекистанские гребцы стали призерами соревнований на Кубок губернатора Приморского края

В копилке сборной республики — серебро и бронза в состязаниях по гребле на каноэ на дистанции 200 и 500 метров в парном и одиночном разрядах

ТАШКЕНТ, 1 окт — Sputnik. Гребцы Узбекистана стали призерами соревнований на Кубок губернатора Приморского края России, сообщает ИА "Дунё".Международные соревнования на Кубок губернатора Приморского края по гребле на байдарках, каноэ и лодках "Дракон" прошли на гребной базе "Олимпийская" в городе Партизанске Приморского края.Впервые международные старты подобного уровня организовали на акватории озера Теплое – исторического центра гребного спорта Приморья. На дистанции озера вышли спортсмены национальных сборных команд России, Узбекистана, Беларуси, Таджикистана, Китая и Филиппин, как в одиночных, так и в парных заездах.“Спорт укрепляет дружбу, объединяет страны, а подобные соревнования – это не только гонки, но и праздник мира и уважения”, – отметил министр спорта Приморского края Жан Кузнецов.

