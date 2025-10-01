https://uz.sputniknews.ru/20251001/v-press-tsentre-sputnik-obsudyat-vodno-energeticheskoe-sotrudnichestvo-stran-tsa-52386008.html

В пресс-центре Sputnik обсудят водно-энергетическое сотрудничество стран ЦА

В пресс-центре Sputnik обсудят водно-энергетическое сотрудничество стран ЦА

Спикеры расскажут, какие новые перспективы и направления открываются с учетом актуальных вызовов и потребностей региона

ТАШКЕНТ, 1 окт — Sputnik. В мультимедийном пресс-центре Sputnik состоится видеомост Ташкент-Астана на тему "Водно-энергетическое сотрудничество стран Центральной Азии".Мероприятие пройдет 2 октября в 14.00 по местному времени.Участники в Ташкенте:В Астане:В сентябре 2025 года был подписан важный протокол о водно-энергетическом сотрудничестве между Казахстаном, Кыргызстаном и Узбекистаном. Документ закрепляет договоренности сторон о формировании водно-энергетического баланса в регионе до 2026 года.Спикеры расскажут:К участию приглашаются журналисты. Записаться можно по следующим контактам:+998971907178@alisherakimbaeva.akimbaev@sputniknews.comПродюсер пресс-центра Алишер Акимбаев.

