В пресс-центре Sputnik обсудят водно-энергетическое сотрудничество стран ЦА
Спикеры расскажут, какие новые перспективы и направления открываются с учетом актуальных вызовов и потребностей региона.
ТАШКЕНТ, 1 окт — Sputnik. В мультимедийном пресс-центре Sputnik состоится видеомост Ташкент-Астана на тему "Водно-энергетическое сотрудничество стран Центральной Азии".
Мероприятие пройдет 2 октября в 14.00 по местному времени.
Участники в Ташкенте:
заместитель директора Научно-исследовательского института ирригации и водных проблем при министерстве водного хозяйства Узбекистана Андрей Петров;
ведущий научный сотрудник Института проблем энергетики Академии Наук РУз Уткур Таджиев.
В Астане:
представитель министерства водных ресурсов и ирригации РК Данияр Сагадиев.
В сентябре 2025 года был подписан важный протокол о водно-энергетическом сотрудничестве между Казахстаном, Кыргызстаном и Узбекистаном. Документ закрепляет договоренности сторон о формировании водно-энергетического баланса в регионе до 2026 года.
Спикеры расскажут:
как сегодня выстраивается сотрудничество в сфере водно-энергетических ресурсов;
какие новые перспективы и направления открываются с учетом актуальных вызовов и потребностей региона.
К участию приглашаются журналисты. Записаться можно по следующим контактам:
+998971907178
@alisherakimbaev
a.akimbaev@sputniknews.com
Продюсер пресс-центра Алишер Акимбаев.