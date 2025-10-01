Узбекистан
Пресс-центр
Мультимедийный пресс-центр Sputnik Узбекистан является частью международной медиагруппы "Россия сегодня". Пресс-центр оказывает содействие в проведении мероприятий с участием СМИ: пресс-конференций, брифингов, круглых столов, видеомостов. Ташкент, ул. Тараса Шевченко, 21 А, оф. 508, +998712058228
В пресс-центре Sputnik обсудят водно-энергетическое сотрудничество стран ЦА
Спикеры расскажут, какие новые перспективы и направления открываются с учетом актуальных вызовов и потребностей региона
ТАШКЕНТ, 1 окт — Sputnik. В мультимедийном пресс-центре Sputnik состоится видеомост Ташкент-Астана на тему "Водно-энергетическое сотрудничество стран Центральной Азии".Мероприятие пройдет 2 октября в 14.00 по местному времени.Участники в Ташкенте:В Астане:В сентябре 2025 года был подписан важный протокол о водно-энергетическом сотрудничестве между Казахстаном, Кыргызстаном и Узбекистаном. Документ закрепляет договоренности сторон о формировании водно-энергетического баланса в регионе до 2026 года.Спикеры расскажут:К участию приглашаются журналисты. Записаться можно по следующим контактам:+998971907178@alisherakimbaeva.akimbaev@sputniknews.comПродюсер пресс-центра Алишер Акимбаев.
Спикеры расскажут, какие новые перспективы и направления открываются с учетом актуальных вызовов и потребностей региона.
ТАШКЕНТ, 1 окт — Sputnik. В мультимедийном пресс-центре Sputnik состоится видеомост Ташкент-Астана на тему "Водно-энергетическое сотрудничество стран Центральной Азии".
Мероприятие пройдет 2 октября в 14.00 по местному времени.
Участники в Ташкенте:
заместитель директора Научно-исследовательского института ирригации и водных проблем при министерстве водного хозяйства Узбекистана Андрей Петров;
ведущий научный сотрудник Института проблем энергетики Академии Наук РУз Уткур Таджиев.
В Астане:
представитель министерства водных ресурсов и ирригации РК Данияр Сагадиев.
В сентябре 2025 года был подписан важный протокол о водно-энергетическом сотрудничестве между Казахстаном, Кыргызстаном и Узбекистаном. Документ закрепляет договоренности сторон о формировании водно-энергетического баланса в регионе до 2026 года.
Спикеры расскажут:
как сегодня выстраивается сотрудничество в сфере водно-энергетических ресурсов;
какие новые перспективы и направления открываются с учетом актуальных вызовов и потребностей региона.
К участию приглашаются журналисты. Записаться можно по следующим контактам:
+998971907178
@alisherakimbaev
a.akimbaev@sputniknews.com
Продюсер пресс-центра Алишер Акимбаев.
