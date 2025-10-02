III Игры стран СНГ: Узбекистан завоевал новые награды

https://uz.sputniknews.ru/20251002/iii-igry-stran-sng-uzbekistan-nagrady-52396335.html

Соревнования с участием 1 624 спортсменов из 13 стран проходят с 28 сентября по 8 октября в семи городах Азербайджана

ТАШКЕНТ, 2 окт — Sputnik. В очередной день III Игр стран СНГ в Азербайджане узбекистанцы отличились в стендовой стрельбе, сообщает НОК. СереброБронза III Игры стран СНГ проходят с 28 сентября по 8 октября в семи городах Азербайджана: Гяндже, которая получила статус "Спортивной столицы Содружества Независимых Государств", Евлахе, Мингячевире, Габале, Шеки, Гёйгёле и Ханкенди. Церемонии открытия и закрытия Игр организуют на Гянджинском городском стадионе. Помимо узбекистанцев, в соревнованиях участвуют спортсмены из Азербайджана, России, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана, а также стран, не входящих в состав СНГ: Турции, Кубы, Кувейта, Пакистана и Омана. В общей сложности состязаются 1 624 спортсмена из 13 стран. Медали разыгрывают в 23 видах спорта: академическая гребля, каноэ, вольная борьба, женская вольная борьба, греко-римская борьба, настольный теннис, пулевая стрельба, плавание, баскетбол 3×3, карате, тхэквондо, дзюдо, самбо, бадминтон, прыжки на батуте, художественная гимнастика, човган, стендовая стрельба, футбол U-16, фехтование, стрельба из лука, волейбол и бокс.

