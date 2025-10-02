https://uz.sputniknews.ru/20251002/plov-skolko-stoit-kilogramm-52408835.html

Индекс плова: сколько стоит килограмм узбекского национального блюда

Индекс плова: сколько стоит килограмм узбекского национального блюда

Sputnik Узбекистан

Впервые Национальный комитет по статистике ввел Индекс плова в январе 2020 года. По нему можно проследить, как меняется цена блюда в разных областях страны

2025-10-02T17:30+0500

2025-10-02T17:30+0500

2025-10-02T17:30+0500

инфографика

плов

узбекистан

стоимость

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0a/02/52408134_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_945452d7b7b617651e4fadd6d09da087.png

Стоимость одного килограмма плова в разных регионах Узбекистана составила в сентябре от более 99,8 тыс. сумов до свыше 119,3 тыс. сумов. Для сравнения: месяцем ранее — от 98,6 тыс. сумов до порядка 117,4 тыс. сумов.Ингредиенты для приготовления одного килограмма плова: 0,3 л подсолнечного масла, 300 г лука, 700 г говядины, 1 кг моркови, 1 кг риса, 100 г нута, 10 г зиры, 20 г поваренной соли.Самый дорогой плов по итогам сентября — в Ташкенте, наиболее бюджетный — в Каракалпакстане. Более подробная информация о стоимости одного килограмма плова в регионах республики — в инфографике Sputnik Узбекистан.

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

плов килограмм стоимость узбекистан регион