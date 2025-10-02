https://uz.sputniknews.ru/20251002/plov-skolko-stoit-kilogramm-52408835.html
Индекс плова: сколько стоит килограмм узбекского национального блюда
Индекс плова: сколько стоит килограмм узбекского национального блюда
Sputnik Узбекистан
Впервые Национальный комитет по статистике ввел Индекс плова в январе 2020 года. По нему можно проследить, как меняется цена блюда в разных областях страны
2025-10-02T17:30+0500
2025-10-02T17:30+0500
2025-10-02T17:30+0500
инфографика
плов
узбекистан
стоимость
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0a/02/52408134_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_945452d7b7b617651e4fadd6d09da087.png
Стоимость одного килограмма плова в разных регионах Узбекистана составила в сентябре от более 99,8 тыс. сумов до свыше 119,3 тыс. сумов. Для сравнения: месяцем ранее — от 98,6 тыс. сумов до порядка 117,4 тыс. сумов.Ингредиенты для приготовления одного килограмма плова: 0,3 л подсолнечного масла, 300 г лука, 700 г говядины, 1 кг моркови, 1 кг риса, 100 г нута, 10 г зиры, 20 г поваренной соли.Самый дорогой плов по итогам сентября — в Ташкенте, наиболее бюджетный — в Каракалпакстане. Более подробная информация о стоимости одного килограмма плова в регионах республики — в инфографике Sputnik Узбекистан.
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0a/02/52408134_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_c758ebf298f155cba238c2c64ae49f01.png
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
плов килограмм стоимость узбекистан регион
плов килограмм стоимость узбекистан регион
Индекс плова: сколько стоит килограмм узбекского национального блюда
Впервые Национальный комитет по статистике ввел Индекс плова в январе 2020 года. По нему можно проследить, как меняется цена блюда в разных областях страны.
Стоимость одного килограмма плова в разных регионах Узбекистана составила в сентябре от более 99,8 тыс. сумов до свыше 119,3 тыс. сумов. Для сравнения: месяцем ранее — от 98,6 тыс. сумов до порядка 117,4 тыс. сумов.
Ингредиенты для приготовления одного килограмма плова: 0,3 л подсолнечного масла, 300 г лука, 700 г говядины, 1 кг моркови, 1 кг риса, 100 г нута, 10 г зиры, 20 г поваренной соли.
Самый дорогой плов по итогам сентября — в Ташкенте, наиболее бюджетный — в Каракалпакстане.
Более подробная информация о стоимости одного килограмма плова в регионах республики — в инфографике Sputnik Узбекистан
.