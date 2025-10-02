https://uz.sputniknews.ru/20251002/posol-uzbekistana-vruchil-veritelnye-gramoty-naslednomu-printsu-saudovskoy-aravii-52393899.html

Посол Узбекистана вручил верительные грамоты наследному принцу Саудовской Аравии

Посол Узбекистана вручил верительные грамоты наследному принцу Саудовской Аравии

Sputnik Узбекистан

В апреле 2025 года Нодиржон Тургунов также вручил копии верительных грамот в Министерство иностранных дел Бахрейна в качестве первого посла РУз и 2 июня – верительные грамоты Королю Абдалле II ибн аль-Хусейну в качестве посла в Иордании

2025-10-02T09:50+0500

2025-10-02T09:50+0500

2025-10-02T09:50+0500

политика

узбекистан

посол

верительные грамоты

саудовская аравия

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0a/02/52392767_0:99:1168:756_1920x0_80_0_0_2439437498f2a1e4fe7406d0669819b8.jpg

ТАШКЕНТ, 2 окт — Sputnik. Посол Узбекистана вместе с послами 37 иностранных государств, назначенных в 2023-2024 годы, вручил верительные грамоты наследному принцу Саудовской Аравии, сообщает ИА "Дунё". Наследный принц от имени Короля Салмана бин Абдель Азиза Аль Сауда и своего имени попросил передать искренние пожелания и теплые приветствия Президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву. Узбекистан и Саудовская Аравия установили дипотношения 20 февраля 1992 года. Нодиржон Тургунов прибыл в Эр-Рияд в качестве посла РУз в марте 2024 года. В ноябре 2024-го его аккредитовали в качестве Постоянного представителя Узбекистана при Организации исламского сотрудничества. В апреле 2025 года он также вручил копии верительных грамот в МИД Бахрейна в качестве первого посла республики и 2 июня представил верительные грамоты Королю Абдалле II ибн аль-Хусейну в качестве главы дипмиссии в Иордании.

узбекистан

саудовская аравия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

посол узбекистана саудовская аравия