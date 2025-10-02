https://uz.sputniknews.ru/20251002/uzbekistan-pakistan-istoriki-sotrudnichestvo-52407304.html
Историки Узбекистана и Пакистана будут совместно изучать рукописи периода Бабуридов
Историки Узбекистана и Пакистана будут совместно изучать рукописи периода Бабуридов
Sputnik Узбекистан
Стороны предложили открыть Культурный центр, обсудили возможности установления связей между музеями, архивами и библиотеками двух стран, а также реализации научных и культурных проектов
2025-10-02T16:15+0500
2025-10-02T16:15+0500
2025-10-02T16:15+0500
узбекистан
пакистан
сотрудничество
историки
ученые
рукописи
рукописи захриддина мухаммада бабура "диван-и-бабур"
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/324/45/3244555_0:163:3061:1885_1920x0_80_0_0_36aff0d024a34e04c8553822d93ea045.jpg
ТАШКЕНТ, 2 окт. — Sputnik. Историки и ученые Узбекистана и Пакистана будут совместно изучать уникальные рукописи периода Бабуридов. Соответствующая договоренность достигнута в ходе визита делегации Института истории Академии наук РУз в Пакистан, сообщает ИА "Дунё".Представители научного сообщества двух стран встретились на международной конференции: "Узбекистан и Пакистан: общее культурное наследие", организованной Посольством республики в Исламабаде и аналитическим центром Пакистана "Muslim Institute".Представленные доклады касались многовековых исторических связей, наследия суфизма и перспектив культурного сотрудничества.В ходе переговоров делегации Узбекистана с руководством "Muslim Institute" обсудили вопросы научного партнерства и реализации совместных исследований. По итогам встречи подписали Меморандум о взаимопонимании.О совместном изучении уникальных рукописей периода Бабуридов говорили и на встрече со специалистами архива провинции Пенджаб.Кроме того, ученые двух стран обсудили возможности установления связей между музеями, архивами и библиотеками, а также реализации совместных научных и культурных проектов.
узбекистан
пакистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/324/45/3244555_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_8e9cad7171c35ae7040fc53bbb7557e6.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
узбекистан пакистан сотрудничество
узбекистан пакистан сотрудничество
Историки Узбекистана и Пакистана будут совместно изучать рукописи периода Бабуридов
Стороны предложили открыть Культурный центр, обсудили возможности установления связей между музеями, архивами и библиотеками двух стран, а также реализации научных и культурных проектов.
ТАШКЕНТ, 2 окт. — Sputnik.
Историки и ученые Узбекистана и Пакистана будут совместно изучать уникальные рукописи периода Бабуридов. Соответствующая договоренность достигнута в ходе визита делегации Института истории Академии наук РУз в Пакистан, сообщает
ИА "Дунё".
Представители научного сообщества двух стран встретились на международной конференции: "Узбекистан и Пакистан: общее культурное наследие", организованной Посольством республики в Исламабаде и аналитическим центром Пакистана "Muslim Institute".
Представленные доклады касались многовековых исторических связей, наследия суфизма и перспектив культурного сотрудничества.
В ходе переговоров делегации Узбекистана с руководством "Muslim Institute" обсудили вопросы научного партнерства и реализации совместных исследований. По итогам встречи подписали Меморандум о взаимопонимании.
"Было предложено открыть Культурный центр историков и ученых двух стран с целью дальнейшего изучения истории династии Бабура, анализа архивов и рукописей, содержащих информацию о древних памятниках и местах на территории Пакистана, а также совместного создания на их основе новых исторических произведений и фильмов", — говорится в сообщении.
О совместном изучении уникальных рукописей периода Бабуридов говорили и на встрече со специалистами архива провинции Пенджаб.
Кроме того, ученые двух стран обсудили возможности установления связей между музеями, архивами и библиотеками, а также реализации совместных научных и культурных проектов.