Историки Узбекистана и Пакистана будут совместно изучать рукописи периода Бабуридов

Стороны предложили открыть Культурный центр, обсудили возможности установления связей между музеями, архивами и библиотеками двух стран, а также реализации научных и культурных проектов

ТАШКЕНТ, 2 окт. — Sputnik. Историки и ученые Узбекистана и Пакистана будут совместно изучать уникальные рукописи периода Бабуридов. Соответствующая договоренность достигнута в ходе визита делегации Института истории Академии наук РУз в Пакистан, сообщает ИА "Дунё".Представители научного сообщества двух стран встретились на международной конференции: "Узбекистан и Пакистан: общее культурное наследие", организованной Посольством республики в Исламабаде и аналитическим центром Пакистана "Muslim Institute".Представленные доклады касались многовековых исторических связей, наследия суфизма и перспектив культурного сотрудничества.В ходе переговоров делегации Узбекистана с руководством "Muslim Institute" обсудили вопросы научного партнерства и реализации совместных исследований. По итогам встречи подписали Меморандум о взаимопонимании.О совместном изучении уникальных рукописей периода Бабуридов говорили и на встрече со специалистами архива провинции Пенджаб.Кроме того, ученые двух стран обсудили возможности установления связей между музеями, архивами и библиотеками, а также реализации совместных научных и культурных проектов.

