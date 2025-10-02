https://uz.sputniknews.ru/20251002/uzbekistan-rossiya-domigratsionnaya-podgotovka-52410765.html
ТАШКЕНТ, 2 окт. — Sputnik. Узбекистан предложил России создать в Ташкенте центр домиграционной подготовки для жителей республики, желающих работать в РФ. Об этом сообщил директор Агентства миграции при Кабмине РУз Бехзод Мусаев в ходе круглого стола по совершенствованию миграционной политики в контексте построения единого рынка труда СНГ.Как отмечалось, по инициативе агентства ведутся переговоры с российскими Минэкономразвития и МВД об открытии в Ташкенте центра домиграционной подготовки в рамках проекта "Россия — привлекательная для учебы и работы страна". В центре будут проводить процедуры для получения патента на работу в РФ: дактилоскопию, фотографирование, проверку на запрет въезда и оформление страховки.Организаторы круглого стола — Национальный центр Узбекистана по правам человека, Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, форум "Петербургский диалог".
ТАШКЕНТ, 2 окт. — Sputnik. Узбекистан предложил России создать в Ташкенте центр домиграционной подготовки для жителей республики, желающих работать в РФ. Об этом сообщил директор Агентства миграции при Кабмине РУз Бехзод Мусаев в ходе круглого стола по совершенствованию миграционной политики в контексте построения единого рынка труда СНГ.
"Мы со своей стороны неоднократно предлагали этот вопрос — о создании многофункционального центра миграционной подготовки. Это был такой эксперимент во время ковида. Сейчас мы эти вопросы можем организовать, все структуры готовы", — сказал Мусаев.
Как отмечалось, по инициативе агентства ведутся переговоры с российскими Минэкономразвития и МВД об открытии в Ташкенте центра домиграционной подготовки в рамках проекта "Россия — привлекательная для учебы и работы страна".
В центре будут проводить процедуры для получения патента на работу в РФ: дактилоскопию, фотографирование, проверку на запрет въезда и оформление страховки.
Организаторы круглого стола — Национальный центр Узбекистана по правам человека, Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, форум "Петербургский диалог".