В Агентстве миграции при Кабмине республики рассказали о готовности для этого всех структур. В центре будут проводить процедуры для получения патента на работу в РФ: дактилоскопию, фотографирование, проверку на запрет въезда и оформление страховки

ТАШКЕНТ, 2 окт. — Sputnik. Узбекистан предложил России создать в Ташкенте центр домиграционной подготовки для жителей республики, желающих работать в РФ. Об этом сообщил директор Агентства миграции при Кабмине РУз Бехзод Мусаев в ходе круглого стола по совершенствованию миграционной политики в контексте построения единого рынка труда СНГ.Как отмечалось, по инициативе агентства ведутся переговоры с российскими Минэкономразвития и МВД об открытии в Ташкенте центра домиграционной подготовки в рамках проекта "Россия — привлекательная для учебы и работы страна". В центре будут проводить процедуры для получения патента на работу в РФ: дактилоскопию, фотографирование, проверку на запрет въезда и оформление страховки.Организаторы круглого стола — Национальный центр Узбекистана по правам человека, Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, форум "Петербургский диалог".

