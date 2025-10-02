В пресс-центре Sputnik обсудят сотрудничество России со странами ближнего зарубежья
Мероприятие организуют в формате видеомоста Москва - Минск - Астана - Ереван - Ташкент - Тбилиси. Спикером выступит первый зампредседателя Комитета Совета Федерации РФ по международным делам.
ТАШКЕНТ, 2 окт — Sputnik. В мультимедийном пресс-центре Sputnik обсудят сотрудничество России со странами ближнего зарубежья. Спикером выступит первый зампредседателя Комитета Совета Федерации РФ по международным делам Владимир Джабаров.
Мероприятие в формате видеомоста Москва - Минск - Астана - Ереван - Ташкент – Тбилиси пройдет 7 октября в 15.00 по ташкентскому времени.
Помимо вопросов сотрудничества России со странами ближнего зарубежья, в фокусе внимания участников будет находиться актуальная международная повестка.