В пресс-центре Sputnik обсудят сотрудничество России со странами ближнего зарубежья

Мероприятие организуют в формате видеомоста Москва - Минск - Астана - Ереван - Ташкент - Тбилиси. Спикером выступит первый зампредседателя Комитета Совета Федерации РФ по международным делам

ТАШКЕНТ, 2 окт — Sputnik. В мультимедийном пресс-центре Sputnik обсудят сотрудничество России со странами ближнего зарубежья. Спикером выступит первый зампредседателя Комитета Совета Федерации РФ по международным делам Владимир Джабаров.Мероприятие в формате видеомоста Москва - Минск - Астана - Ереван - Ташкент – Тбилиси пройдет 7 октября в 15.00 по ташкентскому времени.Помимо вопросов сотрудничества России со странами ближнего зарубежья, в фокусе внимания участников будет находиться актуальная международная повестка.

