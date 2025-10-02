Узбекистан
Пресс-центр
Мультимедийный пресс-центр Sputnik Узбекистан является частью международной медиагруппы "Россия сегодня". Пресс-центр оказывает содействие в проведении мероприятий с участием СМИ: пресс-конференций, брифингов, круглых столов, видеомостов. Ташкент, ул. Тараса Шевченко, 21 А, оф. 508, +998712058228
В пресс-центре Sputnik обсудят сотрудничество России со странами ближнего зарубежья
В пресс-центре Sputnik обсудят сотрудничество России со странами ближнего зарубежья
Мероприятие организуют в формате видеомоста Москва - Минск - Астана - Ереван - Ташкент - Тбилиси. Спикером выступит первый зампредседателя Комитета Совета Федерации РФ по международным делам
ТАШКЕНТ, 2 окт — Sputnik. В мультимедийном пресс-центре Sputnik обсудят сотрудничество России со странами ближнего зарубежья. Спикером выступит первый зампредседателя Комитета Совета Федерации РФ по международным делам Владимир Джабаров.Мероприятие в формате видеомоста Москва - Минск - Астана - Ереван - Ташкент – Тбилиси пройдет 7 октября в 15.00 по ташкентскому времени.Помимо вопросов сотрудничества России со странами ближнего зарубежья, в фокусе внимания участников будет находиться актуальная международная повестка.
Мероприятие организуют в формате видеомоста Москва - Минск - Астана - Ереван - Ташкент - Тбилиси. Спикером выступит первый зампредседателя Комитета Совета Федерации РФ по международным делам.
ТАШКЕНТ, 2 окт — Sputnik. В мультимедийном пресс-центре Sputnik обсудят сотрудничество России со странами ближнего зарубежья. Спикером выступит первый зампредседателя Комитета Совета Федерации РФ по международным делам Владимир Джабаров.
Мероприятие в формате видеомоста Москва - Минск - Астана - Ереван - Ташкент – Тбилиси пройдет 7 октября в 15.00 по ташкентскому времени.
Помимо вопросов сотрудничества России со странами ближнего зарубежья, в фокусе внимания участников будет находиться актуальная международная повестка.
