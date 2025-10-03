https://uz.sputniknews.ru/20251003/belarus-peredala-ostanki-veterana-iz-uzbekistana-dlya-zaxoroneniya-na-rodine-52446485.html

Беларусь передала останки ветерана из Узбекистана для захоронения на родине

Беларусь передала останки ветерана из Узбекистана для захоронения на родине

Sputnik Узбекистан

Во время поисковых работ, проведенных в этом году в селе Рогин были обнаружены останки бойца Абдуллажона Дадабоева, а также принадлежавшие ему снаряжение и боеприпасы.

2025-10-03T18:31+0500

2025-10-03T18:31+0500

2025-10-03T18:31+0500

минск

узбекистан

великая отечественная война

общество

останки солдат

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0a/03/52446795_0:0:636:358_1920x0_80_0_0_81339c841652683f28642463c7c78532.jpg

ТАШКЕНТ, 3 окт — Sputnik. Останки ветерана Абдуллажона Дадабоева, родившегося в 1918 году в Узбекистанском районе Ферганской области, героически погибшего в годы Второй мировой войны и похороненного в братской могиле в городе Буда-Кошелево в Беларуси, торжественно были переданы представителям министерства обороны и посольства Республики Узбекистан, сообщает ИА "Дунё".В мероприятии приняли участие руководство Буда-Кошелевского районного исполнительного комитета, начальник навигационно-топографического управления Генерального штаба Вооруженных сил Беларуси полковник Михаил Рута, заместитель начальника Главного управления международного военного сотрудничества министерства обороны РУз полковник Аллерходжа Байходжаев и представитель посольства Узбекистана Алишер Бабаев.Выступая перед собравшимися, председатель районного исполнительного комитета Валентин Ундруль отметил: По его словам, в ходе поисковых работ, проведенных в этом году в селе Рогин, были обнаружены останки бойца Абдуллажона Дадабоева, а также принадлежавшие ему снаряжение и боеприпасы.Глава района выразил особую благодарность 52-му специализированному поисковому батальону Министерства обороны Беларуси и поисковому клубу "Красные погоны" Гомельского кадетского училища, проводившим поисковые работы.Останки узбекского солдата были доставлены из Минска в Узбекистан. Прах Абдуллажона Дадабоева с большим почетом захоронили родном селе.

минск

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

беларусь останки ветерана узбекистан захоронение