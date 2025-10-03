https://uz.sputniknews.ru/20251003/belarus-peredala-ostanki-veterana-iz-uzbekistana-dlya-zaxoroneniya-na-rodine-52446485.html
Беларусь передала останки ветерана из Узбекистана для захоронения на родине
ТАШКЕНТ, 3 окт — Sputnik. Останки ветерана Абдуллажона Дадабоева, родившегося в 1918 году в Узбекистанском районе Ферганской области, героически погибшего в годы Второй мировой войны и похороненного в братской могиле в городе Буда-Кошелево в Беларуси, торжественно были переданы представителям министерства обороны и посольства Республики Узбекистан, сообщает ИА "Дунё".В мероприятии приняли участие руководство Буда-Кошелевского районного исполнительного комитета, начальник навигационно-топографического управления Генерального штаба Вооруженных сил Беларуси полковник Михаил Рута, заместитель начальника Главного управления международного военного сотрудничества министерства обороны РУз полковник Аллерходжа Байходжаев и представитель посольства Узбекистана Алишер Бабаев.Выступая перед собравшимися, председатель районного исполнительного комитета Валентин Ундруль отметил: По его словам, в ходе поисковых работ, проведенных в этом году в селе Рогин, были обнаружены останки бойца Абдуллажона Дадабоева, а также принадлежавшие ему снаряжение и боеприпасы.Глава района выразил особую благодарность 52-му специализированному поисковому батальону Министерства обороны Беларуси и поисковому клубу "Красные погоны" Гомельского кадетского училища, проводившим поисковые работы.Останки узбекского солдата были доставлены из Минска в Узбекистан. Прах Абдуллажона Дадабоева с большим почетом захоронили родном селе.
Беларусь передала останки ветерана из Узбекистана для захоронения на родине
ТАШКЕНТ, 3 окт — Sputnik.
Останки ветерана Абдуллажона Дадабоева, родившегося в 1918 году в Узбекистанском районе Ферганской области, героически погибшего в годы Второй мировой войны и похороненного в братской могиле в городе Буда-Кошелево в Беларуси, торжественно были переданы представителям министерства обороны и посольства Республики Узбекистан, сообщает
ИА "Дунё".
В мероприятии приняли участие руководство Буда-Кошелевского районного исполнительного комитета, начальник навигационно-топографического управления Генерального штаба Вооруженных сил Беларуси полковник Михаил Рута, заместитель начальника Главного управления международного военного сотрудничества министерства обороны РУз полковник Аллерходжа Байходжаев и представитель посольства Узбекистана Алишер Бабаев.
Выступая перед собравшимися, председатель районного исполнительного комитета Валентин Ундруль отметил:
"Хотя прошло столько лет, та страшная война до сих пор напоминает нам о себе новыми фактами, событиями и историями, и каждое напоминание — это трагедия в человеческой жизни. Нет ни одного дома, ни одной семьи, которые бы избежали этой беды".
По его словам, в ходе поисковых работ, проведенных в этом году в селе Рогин, были обнаружены останки бойца Абдуллажона Дадабоева, а также принадлежавшие ему снаряжение и боеприпасы.
Глава района выразил особую благодарность 52-му специализированному поисковому батальону Министерства обороны Беларуси и поисковому клубу "Красные погоны" Гомельского кадетского училища, проводившим поисковые работы.
Останки узбекского солдата были доставлены из Минска в Узбекистан. Прах Абдуллажона Дадабоева с большим почетом захоронили родном селе.