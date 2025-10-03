Как в странах ЕАЭС будут развивать промкооперацию в микроэлектронике
16:00 03.10.2025 (обновлено: 16:08 03.10.2025)
© Getty Images / NurPhotoМикроэлектроника
© Getty Images / NurPhoto
В Минске состоялся круглый стол по вопросам развития кооперации в области производства микроэлектроники в рамках ЕАЭС.
ТАШКЕНТ, 3 окт — Sputnik. Развитие кооперации в области производства микроэлектроники в рамках Евразийского экономического союза обсудили в ходе круглого стола в Минске заместитель директора Департамента промышленной политики Евразийской экономической комиссии Виталий Вовк, представители уполномоченных госорганов и порядка 30 крупнейших компаний-производителей и разработчиков микроэлектроники стран ЕАЭС. Об этом сообщает пресс-служба Комиссии.
© Пресс-служба ЕЭККруглый стол по вопросам развития кооперации в области производства микроэлектроники в рамках ЕАЭС.
© Пресс-служба ЕЭК
Участники рассмотрели перспективы производственного комплекса микроэлектроники в рамках Союза. Отдельное внимание уделили возможностям использования механизма финансирования промышленной кооперации.
Как отметил Виталий Вовк, основной целью для промышленного развития ЕАЭС является реализация потенциала эффективного и взаимовыгодного сотрудничества между государствами-членами, направленного на обеспечение устойчивого промышленного развития, конкурентоспособности и инновационной активности для достижения технологического суверенитета.
"Кооперационное сотрудничество в области производства микроэлектроники является основополагающим. Ведь это направление оказывает значительное влияние на широкий спектр отраслей, обеспечивая научно-техническое лидерство стран и компаний, конкурентоспособность продукции и эффективность бизнеса", — подчеркнул замдиректора Департамента.
По мнению специалистов, микроэлектроника является фундаментом для таких ключевых отраслей, как автомобилестроение, оборона, медицина, связь и искусственный интеллект. Следовательно, построение сильного промышленного сотрудничества в области микроэлектроники внутри Евразийского экономического союза позволит получить значительное технологическое преимущество.
Круглый стол организован Департаментом промышленной политики ЕЭК совместно с Министерством промышленности Республики Беларусь.