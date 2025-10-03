Игры СНГ: сборная Узбекистана завоевала очередные медали
12:30 03.10.2025 (обновлено: 12:34 03.10.2025)
© НОК УзбекистанаIII Игры стран СНГ
© НОК Узбекистана
Подписаться
Соревнования с участием 1 624 спортсменов из 13 стран проходят с 28 сентября по 8 октября в семи городах Азербайджана.
ТАШКЕНТ, 3 окт — Sputnik. В Азербайджане завершился еще один день III Игр СНГ. В данных соревнованиях представители сборной Узбекистана завоевали серебряную и несколько бронзовых медалей по фехтованию, бадминтону и боксу, сообщает НОК.
© НОК УзбекистанаIII Игры стран СНГ
III Игры стран СНГ
© НОК Узбекистана
Серебряная медаль:
бадминтон, командная-микст программа.
Бронзовые медали:
Сардор Абдукаримбеков (фехтование, сабля);
Рухшонабону Ахадова (бокс, до 46 кг);
Шахнозабону Имамалиева (бокс, до 48 кг);
Мехримох Киличева (бокс, до 60 кг);
Улбосин Жалгасбаева (бокс, до 66 кг).
© НОК УзбекистанаIII Игры стран СНГ
III Игры стран СНГ
© НОК Узбекистана
III Игры стран СНГ проходят с 28 сентября по 8 октября в семи городах Азербайджана: Гяндже, которая получила статус "Спортивной столицы Содружества Независимых Государств", Евлахе, Мингячевире, Габале, Шеки, Гёйгёле и Ханкенди. Церемонии открытия и закрытия Игр организуют на Гянджинском городском стадионе.
© НОК УзбекистанаIII Игры стран СНГ
III Игры стран СНГ
© НОК Узбекистана
В соревнованиях участвуют спортсмены из Азербайджана, России, Беларуси, Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана, а также стран, не входящих в состав СНГ: Турции, Кубы, Кувейта, Пакистана и Омана. В общей сложности состязаются 1 624 спортсмена из 13 стран.
© НОК УзбекистанаIII Игры стран СНГ
III Игры стран СНГ
© НОК Узбекистана
Медали разыгрывают в 23 видах спорта: академическая гребля, каноэ, вольная борьба, женская вольная борьба, греко-римская борьба, настольный теннис, пулевая стрельба, плавание, баскетбол 3×3, карате, тхэквондо, дзюдо, самбо, бадминтон, прыжки на батуте, художественная гимнастика, човган, стендовая стрельба, футбол U-16, фехтование, стрельба из лука, волейбол и бокс.