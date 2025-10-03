В МПЦ Sputnik Узбекистан расскажут о евразийском партнерстве и контурах нового мира
ТАШКЕНТ, 3 окт — Sputnik. В мультимедийном пресс-центре Sputnik 6 октября в 14.00 по ташкентскому времени состоится круглый стол на тему: "Большое Евразийское партнерство и контуры нового мира".
В мероприятии примут участие:
директор АНО "Институт Русского зарубежья" Сергей Пантелеев;
аналитик Фонда поддержки публичной дипломатии им. А. М. Горчакова Дарья Сапрынская;
заведующая кафедрой политической экономии и истории экономической науки РЭУ им. Г. В. Плеханова Светлана Мудрова.
К участию приглашаются журналисты. Записаться можно по следующим контактам:
+998971907178
@alisherakimbaev
a.akimbaev@sputniknews.com
Продюсер пресс-центра Алишер Акимбаев.