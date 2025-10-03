https://uz.sputniknews.ru/20251003/mpts-sputnik-uzbekistan-rasskajut-evraziyskom-partnerstve-konturax-novogo-mira-52438614.html

В МПЦ Sputnik Узбекистан расскажут о евразийском партнерстве и контурах нового мира

В МПЦ Sputnik Узбекистан расскажут о евразийском партнерстве и контурах нового мира

Sputnik Узбекистан

ТАШКЕНТ, 3 окт — Sputnik. В мультимедийном пресс-центре Sputnik 6 октября в 14.00 по ташкентскому времени состоится круглый стол на тему: "Большое Евразийское... 03.10.2025, Sputnik Узбекистан

2025-10-03T16:24+0500

2025-10-03T16:24+0500

2025-10-03T16:24+0500

пресс-центр

международные отношения

экономика

пресс-центр

круглый стол

ташкент

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/0a/09/46049894_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7963148d88d00d3d4f0bf6788cc05bc4.jpg

ТАШКЕНТ, 3 окт — Sputnik. В мультимедийном пресс-центре Sputnik 6 октября в 14.00 по ташкентскому времени состоится круглый стол на тему: "Большое Евразийское партнерство и контуры нового мира".В мероприятии примут участие:К участию приглашаются журналисты. Записаться можно по следующим контактам:+998971907178@alisherakimbaeva.akimbaev@sputniknews.comПродюсер пресс-центра Алишер Акимбаев.

ташкент

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

круглый стол мпц sputnik узбекистан евразийское партнерство