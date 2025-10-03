https://uz.sputniknews.ru/20251003/namangan-sostoitsya-mejdunarodnyy-festival-meda-52418945.html
В фестивале примут участие пчеловоды из более чем 10 стран, мастера со всех регионов Узбекистана, международные эксперты, ученые и деятели искусства.
В Намангане состоится IV международный фестиваль меда — что в программе
09:45 03.10.2025 (обновлено: 11:06 03.10.2025)
На фестиваль соберутся пчеловоды из более чем 10 стран, мастера со всех регионов Узбекистана, международные эксперты, ученые и деятели искусства.
ТАШКЕНТ, 3 окт — Sputnik. В городе Намангане 24 – 26 октября в тематическом парке "Долина легенд" состоится IV международный фестиваль меда. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по туризму Узбекистана.
По данным ведомства, в мероприятии примут участие пчеловоды из более чем 10 стран, мастера со всех регионов республики, международные эксперты, ученые и деятели искусств.
В рамках фестиваля запланированы разные мероприятия с участием специалистов в области пчеловодства.
"Программа мероприятия включает медовую ярмарку, научно-практические конференции, B2B-встречи, культурные шоу, чемпионат по приготовлению плова, показ мод и мастер-классы от ведущих отечественных и зарубежных специалистов в области пчеловодства", — отметили в пресс-службе.
На фестивале также будут проведены конкурсы по ряду номинаций.