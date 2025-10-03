https://uz.sputniknews.ru/20251003/namangan-sostoitsya-mejdunarodnyy-festival-meda-52418945.html

В Намангане состоится IV международный фестиваль меда — что в программе

В фестивале примут участие пчеловоды из более чем 10 стран, мастера со всех регионов Узбекистана, международные эксперты, ученые и деятели искусства.

ТАШКЕНТ, 3 окт — Sputnik. В городе Намангане 24 – 26 октября в тематическом парке "Долина легенд" состоится IV международный фестиваль меда. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по туризму Узбекистана.По данным ведомства, в мероприятии примут участие пчеловоды из более чем 10 стран, мастера со всех регионов республики, международные эксперты, ученые и деятели искусств.В рамках фестиваля запланированы разные мероприятия с участием специалистов в области пчеловодства.На фестивале также будут проведены конкурсы по ряду номинаций.

