"Россия была, есть и всегда будет": Путин выступил на сессии международного клуба "Валдай"
Президент России принял участие в пленарной сессии клуба "Валдай". Тема дискуссии в этом году — "Полицентричный мир: инструкция по применению". Он высказал свою точку зрения на значимые события в мире, коснулся темы конфликта на Украине, и признался в любви к Москве.
ТАШКЕНТ, 3 окт — Sputnik. Президент России Владимир Путин выступил на пленарной сессии XXII заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай" в Сочи. Главные заявления российского лидера — в материале Sputnik Узбекистан."Нужно быть готовым к чему угодно"Глава РФ подчеркнул, что в современном мире "нужно быть готовым к чему угодно", поскольку все меняется очень быстро.В связи с этим проблема многополярного и полицентричного мира, по мению Путина, заслуживает особого внимания. В современном мире, где большую роль стала играть культурно-историческая и цивилизационная специфика разных стран, необходимо искать точки соприкосновения и совпадения интересов.По его словам, никогда на мировой арене не было столько стран, которые стремятся влиять на ситуацию, при этом прежние институты глобального управления в значительной степени утратили эффективность.При этом он подчеркнул, что мир, несмотря на обострение конфликтов и фрагментацию мировой экономики, остается целостным и взаимосвязанным.По его словам, только кропотливая общая работа стран сможет решить проблемы безопасности.Пространство многополярностиПутин отметил, что пространство многополярности очень динамично, а перемены порой невозможно угадать.При этом глава государства подчеркнул, что пространство многополярности гораздо более демократично и о открывает возможности и дорогу к большому числу политических и экономических игроков.Международные отношения, подчеркнули Путин, переживают кардинальную трансформацию - они становятся возможны только на основе договоренностей, которые устраивают всех или большинство, иначе они не жизнеспособны.При этом он напомнил, что в мире нет и не будет силы, которая будет предписывать всем, что делать. В этих условиях странам придется учитывать мнения друг друга при решении проблем.По словам Путина, странам придется учитывать мнения друг друга при решении проблем.По его мнению, именно государствам региона должно принадлежать главное слово при выстраивании региональных систем."Многополярность, полицентризм - реальность, которая с нами надолго. Как скоро и насколько эффективно нам удастся создать на ее основе устойчивый мировой порядок, зависит от каждого из нас. А такой порядок, такая модель в современном мире возможны только как результат всеобщих усилий, работы, в которой участвуют все".Роль РоссииПутин подчеркнул, что РФ необходима миру как важнейшая часть, иначе баланс не выстраивается.Президент также напомнил, что по количеству карательных мер, которые "стыдливо называют санкциями", Россия абсолютный рекордсмен в мировой истории, однако уже показала высочайшую степень устойчивости.По его мнению, современному миру нужны договоренности, а не навязывание чьей-то воли, гегемония в таких условиях просто не справляется с задачами. При этом некоторые продолжают упорствовать и пытаться нанести РФ стратегическое поражение."Мировой баланс без России не выстраивается… Я думаю, что те, кто пробовали все это разрушить, как раз убедились в этом. Некоторые правда упорно надеются добиться своего, нанести России стратегическое поражение".По его словам, Россия никогда не проявит слабость и нерешительность.Отношения с ЗападомПутин также напомнил, что Россия была готова к совместной работе с западными партнерами, но они оказались не готовы отказаться от стереотипов. Так, СССР, а затем Россия заявляли о готовности вступить в НАТО, однако оба раза получили отказ "с порога"."Мы были готовы к совместной работе, к нелинейным шагам в сфере безопасности и глобальной стабильности, но наши западные коллеги оказались не готовы освободиться от плена геополитических и исторических стереотипов".По его мнению, западные страны оказались не готовы отказаться от гегемонии и не устояли перед соблазном абсолютной власти."Западные страны не устояли перед соблазном абсолютной власти. Соблазн такой серьезный. Для того чтобы устоять от этого соблазна, нужно было иметь в голове историческую перспективу и хороший уровень подготовки".Российский лидер напомнил, что истеблишмент на Западе идет на обман своих граждан, нагнетая напряженность.По оценке Путина, у населения европейских стран зреет недовольство правящей верхушкой.При этом он предупредил, что своими действиями Европа лишь скатывается на периферию глобальной конкуренции.Президент России рассчитывает, что граждане тех стран, которые нагнетают ситуацию против России, не позволят своим вождям довести дело до коллапса.Милитаризация ЕвропыПутин также предупредил, что РФ внимательно следит за набирающей силу милитаризацией Европы."Россия собирается нападать на НАТО - в это поверить невозможно, а своих людей убеждают… Самовнушение - вещь опасная. И мы просто не можем не уделять внимание тому, что происходит, не имеем права этого делать из соображений обеспечения нашей собственной безопасности. Повторю, нашей обороны и безопасности. Потому внимательно следим за набирающей силу милитаризацией Европы".По его словам, ни у кого не должно быть никаких сомнений в ответных мерах РФ на эти действия.При этом российский лидер надеется, что обреченность плана по нанесению стратегического поражения России дойдет до самых упрямых тугодумов."Надеюсь, что жизнь покажет, и это дойдет до самых упрямых тугодумов… Мы сами никогда не инициировали военное противостояние, оно бессмысленно, не нужно и просто абсурдно, оно уводит от реальных проблем и вызовов".Конфликт на УкраинеПрезидент России назвал ситуацию на Украине способом для других стран расширить зону контроля и подзаработать.По его мнению, двусторонние проблемы России и Украины являются объективным следствием распада СССР. При этом роспуск СССР был связан "со стремлением руководства России избавиться от идеологической конфронтации"Он также напомнил, что Европа постоянно эскалирует конфликт на Украине, других целей у них нет. Так, если бы НАТО не приблизилась к границам РФ, конфликта на Украине можно было бы избежать.Он также ответил президенту США Дональду Трампу, который охарактеризовал РФ как "бумажного тигра" из-за "бесцельной" борьбы на Украине.Ранее американский лидер Дональд Трамп в принадлежащей ему соцсети Truth Social написал, что считает, что Россия ведет борьбу на Украине "бесцельно" и охарактеризовал РФ как "бумажного тигра". Позднее он заявил, что впредь не намерен использовать выражение "бумажный тигр".При этом президент РФ обратил внимание на изменения в общественном сознании на Украине. По его мнению добрая воля постепенно возобладает в ситуации вокруг страны.Стремления всех стран обеспечить свою безопасность - законны, это касается и Украины, и России.ХХII ежегодное заседание Международного дискуссионного клуба "Валдай" на тему "Полицентричный мир: инструкция по применению"состоялось в Сочи. Оно объединило 140 участников из более чем 40 стран. На полях заседания выступали эксперты, в частности, из Великобритании, Индии, Германии, Китая, Малайзии, Пакистана и ЮАР.
Президент России принял участие в пленарной сессии клуба "Валдай". Тема дискуссии в этом году — "Полицентричный мир: инструкция по применению". Он высказал свою точку зрения на значимые события в мире, коснулся темы конфликта на Украине, и признался в любви к Москве.
ТАШКЕНТ, 3 окт — Sputnik. Президент России Владимир Путин выступил на пленарной сессии XXII заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай" в Сочи. Главные заявления российского лидера — в материале Sputnik Узбекистан.
"Нужно быть готовым к чему угодно"
Глава РФ подчеркнул, что в современном мире "нужно быть готовым к чему угодно", поскольку все меняется очень быстро.
"Никому из нас не дано, конечно, в полной мере предвидеть будущее. Однако это не освобождает от обязанности быть готовыми ко всему, что может произойти. Практически, как показывает и время, и последние события, готовыми нужно быть к чему угодно", – сказал Путин.
В связи с этим проблема многополярного и полицентричного мира, по мению Путина, заслуживает особого внимания. В современном мире, где большую роль стала играть культурно-историческая и цивилизационная специфика разных стран, необходимо искать точки соприкосновения и совпадения интересов.
По его словам, никогда на мировой арене не было столько стран, которые стремятся влиять на ситуацию, при этом прежние институты глобального управления в значительной степени утратили эффективность.
"Пожалуй, никогда на мировой арене не было такого количества стран, влияющих или стремящихся влиять на важнейшие региональные и глобальные процессы",— сказал он.
При этом он подчеркнул, что мир, несмотря на обострение конфликтов и фрагментацию мировой экономики, остается целостным и взаимосвязанным.
"По существу никто не может добиться своих целей в одиночку, в изоляции от остальных. Мир, несмотря на обострение конфликтов, на кризис прежней модели глобализации, фрагментацию мировой экономики, остается целостным, взаимосвязанным и взаимозависимым", — подчеркнул президент.
По его словам, только кропотливая общая работа стран сможет решить проблемы безопасности.
"Международная безопасность теперь явление настолько многогранное и неделимое, что никакое геополитическое ценностное размежевание не способно расщепить его. Только кропотливая, всесторонняя работа с вовлечением разных партнеров и опорой на творческие подходы может решать сложное уравнение безопасности XXI века".
Пространство многополярности
Путин отметил, что пространство многополярности очень динамично, а перемены порой невозможно угадать.
"Подчинение большинства меньшинству, присущее международным отношениям в период доминирования стран Запада, уступает место многостороннему, более кооперативному подходу… Пространство многополярности очень динамично. Перемены происходят быстро, как я уже сказал, и порой внезапно, просто в одночасье. И к ним, конечно, очень трудно подготовиться, и их порой невозможно предугадать. Реагировать приходится моментально, что называется, в режиме реального времени", — отметил он.
При этом глава государства подчеркнул, что пространство многополярности гораздо более демократично и о открывает возможности и дорогу к большому числу политических и экономических игроков.
"Многополярность стала прямым следствием попыток установить и сохранить глобальную гегемонию. Провал такой затеи был вопросом только времени… Да, могущество США и их союзников в конце ХХ века достигло пика, но нет и не будет силы, которая была бы в состоянии управлять миром, предписывать всем, что и как делать, как дышать... Попытки были, но они все закончились неудачей…Какой бы потенциал ни накопила отдельная страна или группа стран, у всякой мощи все-таки есть предел".
Международные отношения, подчеркнули Путин, переживают кардинальную трансформацию - они становятся возможны только на основе договоренностей, которые устраивают всех или большинство, иначе они не жизнеспособны.
"Любые решения возможны только на основе договоренностей, которые устраивают все заинтересованные стороны или подавляющее большинство. Иначе никакого жизнеспособного решения не будет вовсе", - предупредил Путин.
При этом он напомнил, что в мире нет и не будет силы, которая будет предписывать всем, что делать. В этих условиях странам придется учитывать мнения друг друга при решении проблем.
"Блоковые" замашки, заведомо запрограммированные на конфронтацию, безусловно, теперь анахронизм, не имеющий смысла. Безопасность одних не может быть обеспечена за счет других, в противном случае безопасности нет вообще ни для кого", — сказал он.
По словам Путина, странам придется учитывать мнения друг друга при решении проблем.
"Принципиально новая мировая атмосфера, тон, который все больше задают страны мирового большинства, позволяют надеяться, что всем игрокам так или иначе придется учитывать интересы друг друга при выработке решений региональных и мировых проблем", — сказал Путин.
По его мнению, именно государствам региона должно принадлежать главное слово при выстраивании региональных систем.
"Многополярность, полицентризм - реальность, которая с нами надолго. Как скоро и насколько эффективно нам удастся создать на ее основе устойчивый мировой порядок, зависит от каждого из нас. А такой порядок, такая модель в современном мире возможны только как результат всеобщих усилий, работы, в которой участвуют все".
Путин подчеркнул, что РФ необходима миру как важнейшая часть, иначе баланс не выстраивается.
"Та самая мировая система, откуда нас хотели изгнать, выдавить, Россию попросту не отпускает, потому что Россия необходима ей как очень весомая часть всеобщего равновесия. И не только из-за своей территории, народонаселения, оборонного, технологического и индустриального потенциала, из-за своих полезных ископаемых, хотя, конечно, все, что я сейчас перечислил, очень-очень важно. Это важнейшие факторы, но, прежде всего, потому, что мировой баланс без России не выстраивают".
Президент также напомнил, что по количеству карательных мер, которые "стыдливо называют санкциями", Россия абсолютный рекордсмен в мировой истории, однако уже показала высочайшую степень устойчивости.
"Я думаю, присутствующим здесь не нужно объяснять, что эти усилия потерпели полный крах... Россия явила миру высочайшую меру устойчивости, способность выдерживать сильнейшее внешнее давление, которое могло бы сломать не только отдельную страну, но целую коалицию государств", — сказал он.
По его мнению, современному миру нужны договоренности, а не навязывание чьей-то воли, гегемония в таких условиях просто не справляется с задачами. При этом некоторые продолжают упорствовать и пытаться нанести РФ стратегическое поражение.
"Мировой баланс без России не выстраивается… Я думаю, что те, кто пробовали все это разрушить, как раз убедились в этом. Некоторые правда упорно надеются добиться своего, нанести России стратегическое поражение".
По его словам, Россия никогда не проявит слабость и нерешительность.
"Если у кого-то все же появится желание потягаться с нами в военной сфере, как у нас говорят "вольному - волю", пусть пробуют. Россия не раз доказывала, когда появляется угроза нашей безопасности, миру и спокойствию наших граждан, нашему суверенитету и самой государственности, мы отвечаем быстро. Не нужно провоцировать", — подчеркнул Путин.
Путин также напомнил, что Россия была готова к совместной работе с западными партнерами, но они оказались не готовы отказаться от стереотипов. Так, СССР, а затем Россия заявляли о готовности вступить в НАТО, однако оба раза получили отказ "с порога".
"Мы были готовы к совместной работе, к нелинейным шагам в сфере безопасности и глобальной стабильности, но наши западные коллеги оказались не готовы освободиться от плена геополитических и исторических стереотипов".
По его мнению, западные страны оказались не готовы отказаться от гегемонии и не устояли перед соблазном абсолютной власти.
"Западные страны не устояли перед соблазном абсолютной власти. Соблазн такой серьезный. Для того чтобы устоять от этого соблазна, нужно было иметь в голове историческую перспективу и хороший уровень подготовки".
Российский лидер напомнил, что истеблишмент на Западе идет на обман своих граждан, нагнетая напряженность.
"Истеблишмент не хочет уступать власть, идет на обман своих же граждан, нагнетает ситуацию на внешнем контуре, идет на любые ухищрения внутри своих стран, все чаще на грани, а то и за гранью закона", - заявил он.
По оценке Путина, у населения европейских стран зреет недовольство правящей верхушкой.
"В некоторых странах пытаются запретить своих политических оппонентов, которые уже приобретают большую легитимность и большее доверие избирателей. Но бесконечно превращать демократические избирательные процедуры в фарс и манипулировать волей народа не получится… Мы видим, например, с каким усердием наши европейские соседи стремятся залатать, подштукатурить трещины, пошедшие по зданию Европы".
При этом он предупредил, что своими действиями Европа лишь скатывается на периферию глобальной конкуренции.
"Уймитесь, спите спокойно, займитесь, наконец, своими проблемами. Посмотрите, что происходит на улицах европейских городов", — сказал он.
Президент России рассчитывает, что граждане тех стран, которые нагнетают ситуацию против России, не позволят своим вождям довести дело до коллапса.
"Очень рассчитываю на то, что общественные организации, граждане тех стран, где руководство пытается нагнетать обстановку, в том числе и создавая проблемы для мировой экономики, международной логистики и международной мировой энергетики, что партии политические, общественные организации и граждане этих стран сделают все, чтобы не позволить своим вождям довести дело до какого-то коллапса и серьезных международных осложнений", — сказал он.
Путин также предупредил, что РФ внимательно следит за набирающей силу милитаризацией Европы.
"Россия собирается нападать на НАТО - в это поверить невозможно, а своих людей убеждают… Самовнушение - вещь опасная. И мы просто не можем не уделять внимание тому, что происходит, не имеем права этого делать из соображений обеспечения нашей собственной безопасности. Повторю, нашей обороны и безопасности. Потому внимательно следим за набирающей силу милитаризацией Европы".
По его словам, ни у кого не должно быть никаких сомнений в ответных мерах РФ на эти действия.
"Думаю, ни у кого нет сомнений, что такие ответные меры России не заставят себя долго ждать. Ответ на угрозы, кажется, мягко говоря, будет очень убедителен. Именно ответ. Мы сами никогда не инициировали военное противостояние", - сказал Путин.
При этом российский лидер надеется, что обреченность плана по нанесению стратегического поражения России дойдет до самых упрямых тугодумов.
"Надеюсь, что жизнь покажет, и это дойдет до самых упрямых тугодумов… Мы сами никогда не инициировали военное противостояние, оно бессмысленно, не нужно и просто абсурдно, оно уводит от реальных проблем и вызовов".
Президент России назвал ситуацию на Украине способом для других стран расширить зону контроля и подзаработать.
"Для других стран, для них эта ситуация, в данном случае на Украине — это карта в другой, гораздо более масштабной игре, причем в их собственной игре... Это только повод и способ решить свои геополитические задачи, расширить зону контроля, немножко подзаработать на войне", – сказал он.
По его мнению, двусторонние проблемы России и Украины являются объективным следствием распада СССР. При этом роспуск СССР был связан "со стремлением руководства России избавиться от идеологической конфронтации"
Он также напомнил, что Европа постоянно эскалирует конфликт на Украине, других целей у них нет. Так, если бы НАТО не приблизилась к границам РФ, конфликта на Украине можно было бы избежать.
"Пока, к сожалению, прекратить боевые действия не удалось. Но ответственность за это лежит не на большинстве, за то, что не удалось прекратить, а на меньшинстве, прежде всего на Европе, которая постоянно эскалирует конфликт. И, по-моему, другой цели-то на сегодня там не просматривается".
Он также ответил президенту США Дональду Трампу, который охарактеризовал РФ как "бумажного тигра" из-за "бесцельной" борьбы на Украине.
Ранее американский лидер Дональд Трамп в принадлежащей ему соцсети Truth Social написал, что считает, что Россия ведет борьбу на Украине "бесцельно" и охарактеризовал РФ как "бумажного тигра". Позднее он заявил, что впредь не намерен использовать выражение "бумажный тигр".
"Если мы воюем со всем блоком НАТО и так двигаемся, продвигаемся, уверенно себя чувствуем, и, значит, это "бумажный тигр", что тогда сама НАТО, она что тогда из себя представляет?".
При этом президент РФ обратил внимание на изменения в общественном сознании на Украине. По его мнению добрая воля постепенно возобладает в ситуации вокруг страны.
"Тем не менее, я думаю, что добрая воля возьмет верх — и в этом смысле нет ни малейших сомнений. Я думаю, что и на Украине изменения происходят постепенно, мы это видим. Как бы там мозг людям ни промывали, все-таки изменения происходят в общественном сознании. Все-таки изменения происходят в общественном сознании, да и в подавляющем большинстве стран мира", — отметил Путин.
Стремления всех стран обеспечить свою безопасность - законны, это касается и Украины, и России.
"Стремление всех стран обеспечить безопасность и развитие - законны. Это, естественно, относится и к Украине, и к России, и ко всем нашим соседям", — подчеркнул глава РФ.
ХХII ежегодное заседание Международного дискуссионного клуба "Валдай" на тему "Полицентричный мир: инструкция по применению"состоялось в Сочи. Оно объединило 140 участников из более чем 40 стран. На полях заседания выступали эксперты, в частности, из Великобритании, Индии, Германии, Китая, Малайзии, Пакистана и ЮАР.