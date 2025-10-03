https://uz.sputniknews.ru/20251003/rossiya-byla-est-vsegda-budet-putin-vystupil-na-sessii-mejdunarodnogo-kluba-valday-52420125.html

"Россия была, есть и всегда будет": Путин выступил на сессии международного клуба "Валдай"

"Россия была, есть и всегда будет": Путин выступил на сессии международного клуба "Валдай"

Президент России принял участие в пленарной сессии клуба "Валдай". Тема дискуссии в этом году — "Полицентричный мир: инструкция по применению". Он высказал свою точку зрения на значимые события в мире, коснулся темы конфликта на Украине, и признался в любви к Москве.

ТАШКЕНТ, 3 окт — Sputnik. Президент России Владимир Путин выступил на пленарной сессии XXII заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай" в Сочи. Главные заявления российского лидера — в материале Sputnik Узбекистан."Нужно быть готовым к чему угодно"Глава РФ подчеркнул, что в современном мире "нужно быть готовым к чему угодно", поскольку все меняется очень быстро.В связи с этим проблема многополярного и полицентричного мира, по мению Путина, заслуживает особого внимания. В современном мире, где большую роль стала играть культурно-историческая и цивилизационная специфика разных стран, необходимо искать точки соприкосновения и совпадения интересов.По его словам, никогда на мировой арене не было столько стран, которые стремятся влиять на ситуацию, при этом прежние институты глобального управления в значительной степени утратили эффективность.При этом он подчеркнул, что мир, несмотря на обострение конфликтов и фрагментацию мировой экономики, остается целостным и взаимосвязанным.По его словам, только кропотливая общая работа стран сможет решить проблемы безопасности.Пространство многополярностиПутин отметил, что пространство многополярности очень динамично, а перемены порой невозможно угадать.При этом глава государства подчеркнул, что пространство многополярности гораздо более демократично и о открывает возможности и дорогу к большому числу политических и экономических игроков.Международные отношения, подчеркнули Путин, переживают кардинальную трансформацию - они становятся возможны только на основе договоренностей, которые устраивают всех или большинство, иначе они не жизнеспособны.При этом он напомнил, что в мире нет и не будет силы, которая будет предписывать всем, что делать. В этих условиях странам придется учитывать мнения друг друга при решении проблем.По словам Путина, странам придется учитывать мнения друг друга при решении проблем.По его мнению, именно государствам региона должно принадлежать главное слово при выстраивании региональных систем."Многополярность, полицентризм - реальность, которая с нами надолго. Как скоро и насколько эффективно нам удастся создать на ее основе устойчивый мировой порядок, зависит от каждого из нас. А такой порядок, такая модель в современном мире возможны только как результат всеобщих усилий, работы, в которой участвуют все".Роль РоссииПутин подчеркнул, что РФ необходима миру как важнейшая часть, иначе баланс не выстраивается.Президент также напомнил, что по количеству карательных мер, которые "стыдливо называют санкциями", Россия абсолютный рекордсмен в мировой истории, однако уже показала высочайшую степень устойчивости.По его мнению, современному миру нужны договоренности, а не навязывание чьей-то воли, гегемония в таких условиях просто не справляется с задачами. При этом некоторые продолжают упорствовать и пытаться нанести РФ стратегическое поражение."Мировой баланс без России не выстраивается… Я думаю, что те, кто пробовали все это разрушить, как раз убедились в этом. Некоторые правда упорно надеются добиться своего, нанести России стратегическое поражение".По его словам, Россия никогда не проявит слабость и нерешительность.Отношения с ЗападомПутин также напомнил, что Россия была готова к совместной работе с западными партнерами, но они оказались не готовы отказаться от стереотипов. Так, СССР, а затем Россия заявляли о готовности вступить в НАТО, однако оба раза получили отказ "с порога"."Мы были готовы к совместной работе, к нелинейным шагам в сфере безопасности и глобальной стабильности, но наши западные коллеги оказались не готовы освободиться от плена геополитических и исторических стереотипов".По его мнению, западные страны оказались не готовы отказаться от гегемонии и не устояли перед соблазном абсолютной власти."Западные страны не устояли перед соблазном абсолютной власти. Соблазн такой серьезный. Для того чтобы устоять от этого соблазна, нужно было иметь в голове историческую перспективу и хороший уровень подготовки".Российский лидер напомнил, что истеблишмент на Западе идет на обман своих граждан, нагнетая напряженность.По оценке Путина, у населения европейских стран зреет недовольство правящей верхушкой.При этом он предупредил, что своими действиями Европа лишь скатывается на периферию глобальной конкуренции.Президент России рассчитывает, что граждане тех стран, которые нагнетают ситуацию против России, не позволят своим вождям довести дело до коллапса.Милитаризация ЕвропыПутин также предупредил, что РФ внимательно следит за набирающей силу милитаризацией Европы."Россия собирается нападать на НАТО - в это поверить невозможно, а своих людей убеждают… Самовнушение - вещь опасная. И мы просто не можем не уделять внимание тому, что происходит, не имеем права этого делать из соображений обеспечения нашей собственной безопасности. Повторю, нашей обороны и безопасности. Потому внимательно следим за набирающей силу милитаризацией Европы".По его словам, ни у кого не должно быть никаких сомнений в ответных мерах РФ на эти действия.При этом российский лидер надеется, что обреченность плана по нанесению стратегического поражения России дойдет до самых упрямых тугодумов."Надеюсь, что жизнь покажет, и это дойдет до самых упрямых тугодумов… Мы сами никогда не инициировали военное противостояние, оно бессмысленно, не нужно и просто абсурдно, оно уводит от реальных проблем и вызовов".Конфликт на УкраинеПрезидент России назвал ситуацию на Украине способом для других стран расширить зону контроля и подзаработать.По его мнению, двусторонние проблемы России и Украины являются объективным следствием распада СССР. При этом роспуск СССР был связан "со стремлением руководства России избавиться от идеологической конфронтации"Он также напомнил, что Европа постоянно эскалирует конфликт на Украине, других целей у них нет. Так, если бы НАТО не приблизилась к границам РФ, конфликта на Украине можно было бы избежать.Он также ответил президенту США Дональду Трампу, который охарактеризовал РФ как "бумажного тигра" из-за "бесцельной" борьбы на Украине.Ранее американский лидер Дональд Трамп в принадлежащей ему соцсети Truth Social написал, что считает, что Россия ведет борьбу на Украине "бесцельно" и охарактеризовал РФ как "бумажного тигра". Позднее он заявил, что впредь не намерен использовать выражение "бумажный тигр".При этом президент РФ обратил внимание на изменения в общественном сознании на Украине. По его мнению добрая воля постепенно возобладает в ситуации вокруг страны.Стремления всех стран обеспечить свою безопасность - законны, это касается и Украины, и России.ХХII ежегодное заседание Международного дискуссионного клуба "Валдай" на тему "Полицентричный мир: инструкция по применению"состоялось в Сочи. Оно объединило 140 участников из более чем 40 стран. На полях заседания выступали эксперты, в частности, из Великобритании, Индии, Германии, Китая, Малайзии, Пакистана и ЮАР.

