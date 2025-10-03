В Самарканде в 2028 году состоится Международный астронавтический конгресс
13:22 03.10.2025 (обновлено: 14:14 03.10.2025)
Ожидается, что это масштабное событие станет важной площадкой для развития науки и технологий, а также окажет значительный экономический эффект для страны.
ТАШКЕНТ, 3 окт — Sputnik. В Самарканде в 2028 году состоится Международный астронавтический конгресс – 2028. Такое решение было принято участниками Международного астронавтического конгресса (IAC), который проходит в Сиднее, Австралия. Об этом сообщает пресс-служба министерства цифровых технологий Узбекистана.
"Это историческое событие откроет новую страницу в развитии космической отрасли не только для Узбекистана, но и для всего Центральноазиатского региона", — говорится в сообщении ведомства.
Как отмечается, делегация Узбекистана представила в Сиднее широкую программу, включающую доклады о достижениях страны в области космических технологий и планах на будущее.
© Министерство цифровых технологий УзбекистанаВ Австралии проходит Международный астронавтический конгресс.
В Австралии проходит Международный астронавтический конгресс.
© Министерство цифровых технологий Узбекистана
В ходе конгресса также состоялись стратегические встречи с космическими агентствами Европы, Азии и Америки. Участники обсудили перспективные проекты по применению цифровых технологий в космическом мониторинге, сельском хозяйстве и экологии.
Руководство Международной астронавтической федерации высоко оценило научный потенциал Узбекистана, интерес молодежи к космическим наукам, а также усилия по развитию инфраструктуры, поддержав инициативу проведения конгресса 2028 года в Самарканде.
"Ожидается, что это масштабное событие станет важной площадкой для развития науки и технологий, а также окажет значительный экономический эффект для страны. Текущий конгресс в Сиднее принес австралийской экономике 42 млн австралийских долларов (около $27 млн)", — отметили в пресс-службе структуры.
В министерстве считают, что проведение IAC в Самарканде привлечет более 10 тысяч зарубежных участников и обеспечит приток доходов в сферы туризма, услуг и предпринимательства за счет международных выставок.