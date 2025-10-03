https://uz.sputniknews.ru/20251003/tashkent-opredelili-pobediteley-konkursa-natsionalnyx-brendov-52425029.html

Узбекские производители смогут продвигать национальные бренды на международном рынке

В Ташкенте состоялся первый конкурс национальных брендов под названием "Бизникиларни бил".

ТАШКЕНТ, 3 окт — Sputnik. Узбекистанские предприниматели и производители смогут продвигать свою продукцию на мировых рынках под национальным брендом, наладить международные партнерские связи, а также расширить свою деятельность за рубежом. В Ташкенте определили победителей первого конкурса национальных брендов под названием "Бизникиларни бил" ("Знай наших"). Об этом сообщает пресс-служба Агентства стратегических реформ.Организаторами мероприятия выступили Агентство стратегических реформ Узбекистана, Торгово-промышленная палата в сотрудничестве с Агентством стратегических инициатив России.Как отмечается, основная цель конкурса — выявить перспективные отечественные компании и национальные бренды, оказать им поддержку в выходе на зарубежный рынок, содействовать их узнаваемости и налаживанию новых партнерств.Директор Агентства стратегических инициатив России Светлана Чупшева подчеркнула, что конкурс играет важную роль в широком распространении достижений бизнеса в Узбекистане и укреплении международного сотрудничества.Заявки от предпринимателей для участия в конкурсе принимались на специально разработанной онлайн-платформе uzbrand.uz. Участники представили кейсы, видеопрезентации и основные описания своих проектов.Всего в конкурсе приняли участие 110 компаний из 14 регионов. По результатам конкурса 10 брендов были признаны победителями. Это продукты питания и агробизнес, потребительские товары, высокие технологии, креативные индустрии и IT. Им вручили сертификаты, подтверждающие выход на российский рынок с определенными привилегиями. Также победители получат возможность участвовать в международных выставках, проходить сертификацию и выходить на платформы роста и торговли.

