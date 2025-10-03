Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20251003/tashkent-opredelili-pobediteley-konkursa-natsionalnyx-brendov-52425029.html
Узбекские производители смогут продвигать национальные бренды на международном рынке
Узбекские производители смогут продвигать национальные бренды на международном рынке
Sputnik Узбекистан
В Ташкенте состоялся первый конкурс национальных брендов под названием "Бизникиларни бил".
2025-10-03T11:51+0500
2025-10-03T12:10+0500
россия
бренд
узбекистан
общество
предприниматели
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/01/08/41961089_0:178:3007:1869_1920x0_80_0_0_903905831b467e08af112bffb307468b.jpg
ТАШКЕНТ, 3 окт — Sputnik. Узбекистанские предприниматели и производители смогут продвигать свою продукцию на мировых рынках под национальным брендом, наладить международные партнерские связи, а также расширить свою деятельность за рубежом. В Ташкенте определили победителей первого конкурса национальных брендов под названием "Бизникиларни бил" ("Знай наших"). Об этом сообщает пресс-служба Агентства стратегических реформ.Организаторами мероприятия выступили Агентство стратегических реформ Узбекистана, Торгово-промышленная палата в сотрудничестве с Агентством стратегических инициатив России.Как отмечается, основная цель конкурса — выявить перспективные отечественные компании и национальные бренды, оказать им поддержку в выходе на зарубежный рынок, содействовать их узнаваемости и налаживанию новых партнерств.Директор Агентства стратегических инициатив России Светлана Чупшева подчеркнула, что конкурс играет важную роль в широком распространении достижений бизнеса в Узбекистане и укреплении международного сотрудничества.Заявки от предпринимателей для участия в конкурсе принимались на специально разработанной онлайн-платформе uzbrand.uz. Участники представили кейсы, видеопрезентации и основные описания своих проектов.Всего в конкурсе приняли участие 110 компаний из 14 регионов. По результатам конкурса 10 брендов были признаны победителями. Это продукты питания и агробизнес, потребительские товары, высокие технологии, креативные индустрии и IT. Им вручили сертификаты, подтверждающие выход на российский рынок с определенными привилегиями. Также победители получат возможность участвовать в международных выставках, проходить сертификацию и выходить на платформы роста и торговли.
россия
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/01/08/41961089_139:0:2870:2048_1920x0_80_0_0_8fd7a250c7c533dded35915a0efa069d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ташкент первый конкурс национальные бренды бизникиларни бил предприниматели
ташкент первый конкурс национальные бренды бизникиларни бил предприниматели

Узбекские производители смогут продвигать национальные бренды на международном рынке

11:51 03.10.2025 (обновлено: 12:10 03.10.2025)
© Sputnik / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМолочный завод в г. Чекалин Тульской области
Молочный завод в г. Чекалин Тульской области - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.10.2025
© Sputnik / Виталий Белоусов
/
Перейти в фотобанк
Подписаться
В Ташкенте состоялся первый конкурс национальных брендов под названием "Бизникиларни бил".
ТАШКЕНТ, 3 окт — Sputnik. Узбекистанские предприниматели и производители смогут продвигать свою продукцию на мировых рынках под национальным брендом, наладить международные партнерские связи, а также расширить свою деятельность за рубежом. В Ташкенте определили победителей первого конкурса национальных брендов под названием "Бизникиларни бил" ("Знай наших"). Об этом сообщает пресс-служба Агентства стратегических реформ.
Организаторами мероприятия выступили Агентство стратегических реформ Узбекистана, Торгово-промышленная палата в сотрудничестве с Агентством стратегических инициатив России.
Как отмечается, основная цель конкурса — выявить перспективные отечественные компании и национальные бренды, оказать им поддержку в выходе на зарубежный рынок, содействовать их узнаваемости и налаживанию новых партнерств.

"Конкурс национальных брендов станет мощным импульсом для продвижения передовых предпринимателей и расширения их деятельности за рубежом. Наше Агентство продолжит координировать эти процессы и в дальнейшем будет способствовать росту подобных инициатив", – отметил директор Агентства Баходир Рахматов.

Директор Агентства стратегических инициатив России Светлана Чупшева подчеркнула, что конкурс играет важную роль в широком распространении достижений бизнеса в Узбекистане и укреплении международного сотрудничества.
Заявки от предпринимателей для участия в конкурсе принимались на специально разработанной онлайн-платформе uzbrand.uz. Участники представили кейсы, видеопрезентации и основные описания своих проектов.
Всего в конкурсе приняли участие 110 компаний из 14 регионов. По результатам конкурса 10 брендов были признаны победителями. Это продукты питания и агробизнес, потребительские товары, высокие технологии, креативные индустрии и IT.
© Foto : ТТП Узбекистана “Бизникиларни бил” номли миллий брендлар танлови
“Бизникиларни бил” номли миллий брендлар танлови - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.10.2025
“Бизникиларни бил” номли миллий брендлар танлови
© Foto : ТТП Узбекистана
Им вручили сертификаты, подтверждающие выход на российский рынок с определенными привилегиями. Также победители получат возможность участвовать в международных выставках, проходить сертификацию и выходить на платформы роста и торговли.

"Развитие национальных брендов формирует позитивный имидж Узбекистана как производителя высококачественной продукции. Это поможет продвигать национальные бренды и придаст дополнительный импульс для роста экспортного потенциала", — подчеркнули в агентстве.

новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0