В Ташкенте обсудили вопросы единого рынка труда и совершенствование миграционной политики

В рамках визита в Ташкент советника президента России, председателя Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерим Фадеева, состоялся узбекско-российский "круглый стол" япосвященный совершенствованию миграционной политики.

ТАШКЕНТ, 3 окт — Sputnik. В Ташкенте состоялся узбекско-российский "круглый стол" на тему "Совершенствование миграционной политики в рамках формирования единого рынка труда СНГ". Об этом сообщает пресс-служба Национального центра Узбекистана по правам человека.Мероприятие организовано Национальным центром Республики Узбекистан по правам человека совместно с Агентством миграции при Кабинете Министров и МИД республики, а также Советом при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека и Форумом "Петербургский диалог".В круглом столе приняли участие члены делегации РФ, а также депутаты Законодательной палаты и Сената Олий Мажлиса Узбекистана, представители профильных министерств и государственных организаций, национальных институтов по правам человека, научных и образовательных учреждений, институтов гражданского общества. В онлайн-формате — генеральные консулы консульских учреждений Узбекистана в городах РФ.В ходе выступления директор Национального центра по правам человека Акмал Саидов подчеркнул, что защита трудовых прав в Новом Узбекистане является одним из приоритетных направлений государственной политики в области прав человека. Он поднял вопрос создания единого трудового пространства в регионе в рамках взаимодействия узбекско-российских правоохранительных органов и профильных государственных структур. Поскольку этот вопрос имеет стратегическое значение не только с точки зрения гуманитарных аспектов и защиты прав человека, но и с точки зрения укрепления экономической стабильности, социальной интеграции и обеспечения устойчивого будущего на всем пространстве СНГ.В свою очередь, как отметил Валерий Фадеев, сегодня энергично развивается сотрудничество между Россией и Узбекистаном. Если говорить об экономике, то товарооборот превысил $10 млрд и за последние 6 лет вырос более чем в 2 раза.По словам Фадеева, в миграционной сфере есть немало разного рода проблем, на которые не надо закрывать глаза, которые надо решать и двигаться в этом отношении дальше. Он также отметил, что по результатам обсуждаемых в ходе круглого стола вопросов и выработанных рекомендаций необходимо подготовить итоговый документ, который можно направить в органы исполнительной власти, законодательной власти, парламенты обеих стран, чтобы выйти на реальные управленческие решения по этим проблемам.В ходе "круглого стола" также были выслушаны мнения специалистов и экспертов в этой области из обеих стран.Была признана необходимость постоянного совершенствования миграционной политики с обеих сторон – как принимающей, так и отправляющей. Эти вопросы особенно актуальны в условиях формирования единого рынка труда стран СНГ. В завершение "круглого стола" было подчеркнуто, что формирование единого рынка труда в СНГ – это не просто юридический или экономический вопрос. Это гуманитарный проект, направленный на обеспечение достойных условий жизни миллионов людей в регионе.

