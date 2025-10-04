https://uz.sputniknews.ru/20251004/assotsiatsiya-futbola-uzbekistana-vedet-peregovory-fabio-kannavaro-52456334.html

Ассоциация футбола Узбекистана ведет переговоры с Фабио Каннаваро о его работе в сборной

Легенду мирового футбола приглашают возглавить национальную сборную Узбекистана.

ТАШКЕНТ, 4 окт — Sputnik. Ассоциация футбола Узбекистана (АФУ) ведет переговоры с 52-летним итальянским футболистом и тренером Фабио Каннаваро о возможной работе с национальной сборной. Об этом говорится в сообщении Ассоциации.По информации АФУ, в настоящее время ведется работа по привлечению в сборную специалистов с международным опытом, участвовавших в чемпионатах мира.По данным пресс-службы, подробная официальная информация о ходе переговоров будет опубликована на страницах АФУ.Ранее в социальных сетях распространились сообщения о том, что Каннаваро согласился возглавить сборную Узбекистана по футболу. В Ассоциации призвали доверять только достоверным источникам и напомнили, что сейчас идет этап переговоров.Нынешний наставник узбекской команды местный специалист Тимур Кападзе работает в команде с января 2025 года, он сменил на этом посту словенца Сречко Катанеца, оставившего должность по состоянию здоровья.Сборная Узбекистана под руководством Кападзе в июне в ходе отборочного турнира Азиатской конфедерации футбола вышла в финальную часть чемпионата мира, который пройдет в 2026 году. Команда впервые выступит на мировом первенстве.Последним местом работы Каннаваро было загребское "Динамо", которое он возглавил 29 декабря 2024 года. Под его руководством хорватский клуб провел 14 матчей, в которых одержал семь побед при двух ничьих и пяти поражениях. В апреле итальянец был отправлен в отставку.Каннаваро 52 года. В качестве футболиста он выступал за итальянские "Наполи", "Парму", "Интер" и "Ювентус", испанский "Реал" и "Аль-Ахли" из ОАЭ. Каннаваро стал чемпионом мира 2006 года в составе сборной Италии, является обладателем "Золотого мяча".В качестве тренера возглавлял сборную Китая, местные клубы "Гуанчжоу", "Тяньцзинь Цюаньцзянь", саудовский "Аль-Наср", итальянские "Беневенто" и "Удинезе".Ранее Ассоциация футбола приглашала возглавить сборную Узбекистана бывшего наставника сборной Германии Йоахима Лёва, а также бывшего наставника Португалии и Южной Кореи Паулу Бенту. Однако они отклонили предложения.

