Между ЕАЭС и Ираном состоялся второй раунд переговоров по обмену таможенной информацией
Между ЕАЭС и Ираном состоялся второй раунд переговоров по обмену таможенной информацией
Достигнуты договоренности по ключевым положениям Протокола, направленного на повышение эффективности таможенного администрирования, упрощение процедур и усиление взаимодействия между таможенными органами государств ЕАЭС и Главным таможенным управлением Ирана.
ТАШКЕНТ, 4 окт — Sputnik. В Тегеране прошел второй раунд переговоров по вопросам реализации электронного обмена таможенной информацией между Евразийским экономическим союзом и Исламской Республикой Иран. Об этом сообщили в пресс-службе ЕЭК.В ходе переговоров достигнут ряд принципиальных договоренностей по ключевым положениям проекта Протокола между центральными таможенными органами государств – членов Евразийского экономического союза и Главным таможенным управлением Ирана о порядке реализации электронного обмена информацией, а также приложений к нему.Документ направлен на повышение эффективности таможенного администрирования, упрощение процедур и усиление взаимодействия между таможенными органами государств ЕАЭС и Главным таможенным управлением Ирана.По итогам переговоров подписан протокол второго раунда, в котором зафиксирован достигнутый прогресс и определены дальнейшие шаги по окончательному согласованию и подписанию документа.В рамках визита также состоялась встреча заместителя директора Департамента таможенной инфраструктуры ЕЭК Сурена Мелик-Исраеляна с заместителем министра экономики и финансов, руководителем Главного таможенного управления Ирана Фарудом Асгари. Стороны обсудили перспективы развития таможенного сотрудничества, в том числе в рамках реализации Соглашения о свободной торговле между ЕАЭС и его государствами-членами, с одной стороны, и Исламской Республикой Иран, с другой стороны, от 25 декабря 2023 года.
16:38 04.10.2025 (обновлено: 16:43 04.10.2025)
Подписаться
Достигнуты договоренности по ключевым положениям Протокола, направленного на повышение эффективности таможенного администрирования, упрощение процедур и усиление взаимодействия между таможенными органами государств ЕАЭС и Главным таможенным управлением Ирана.
ТАШКЕНТ, 4 окт — Sputnik. В Тегеране прошел второй раунд переговоров по вопросам реализации электронного обмена таможенной информацией между Евразийским экономическим союзом и Исламской Республикой Иран. Об этом сообщили в пресс-службе ЕЭК.
В ходе переговоров достигнут ряд принципиальных договоренностей по ключевым положениям проекта Протокола между центральными таможенными органами государств – членов Евразийского экономического союза и Главным таможенным управлением Ирана о порядке реализации электронного обмена информацией, а также приложений к нему.
Документ направлен на повышение эффективности таможенного администрирования, упрощение процедур и усиление взаимодействия между таможенными органами государств ЕАЭС и Главным таможенным управлением Ирана.
По итогам переговоров подписан протокол второго раунда, в котором зафиксирован достигнутый прогресс и определены дальнейшие шаги по окончательному согласованию и подписанию документа.
В рамках визита также состоялась встреча заместителя директора Департамента таможенной инфраструктуры ЕЭК Сурена Мелик-Исраеляна с заместителем министра экономики и финансов, руководителем Главного таможенного управления Ирана Фарудом Асгари.
Стороны обсудили перспективы развития таможенного сотрудничества, в том числе в рамках реализации Соглашения о свободной торговле между ЕАЭС и его государствами-членами, с одной стороны, и Исламской Республикой Иран, с другой стороны, от 25 декабря 2023 года.
0