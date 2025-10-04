https://uz.sputniknews.ru/20251004/eaes-iran-vtoroy-raund-peregovorov-obmen-tamojennoy-informatsiey-52463448.html

Между ЕАЭС и Ираном состоялся второй раунд переговоров по обмену таможенной информацией

Достигнуты договоренности по ключевым положениям Протокола, направленного на повышение эффективности таможенного администрирования, упрощение процедур и усиление взаимодействия между таможенными органами государств ЕАЭС и Главным таможенным управлением Ирана.

ТАШКЕНТ, 4 окт — Sputnik. В Тегеране прошел второй раунд переговоров по вопросам реализации электронного обмена таможенной информацией между Евразийским экономическим союзом и Исламской Республикой Иран. Об этом сообщили в пресс-службе ЕЭК.В ходе переговоров достигнут ряд принципиальных договоренностей по ключевым положениям проекта Протокола между центральными таможенными органами государств – членов Евразийского экономического союза и Главным таможенным управлением Ирана о порядке реализации электронного обмена информацией, а также приложений к нему.Документ направлен на повышение эффективности таможенного администрирования, упрощение процедур и усиление взаимодействия между таможенными органами государств ЕАЭС и Главным таможенным управлением Ирана.По итогам переговоров подписан протокол второго раунда, в котором зафиксирован достигнутый прогресс и определены дальнейшие шаги по окончательному согласованию и подписанию документа.В рамках визита также состоялась встреча заместителя директора Департамента таможенной инфраструктуры ЕЭК Сурена Мелик-Исраеляна с заместителем министра экономики и финансов, руководителем Главного таможенного управления Ирана Фарудом Асгари. Стороны обсудили перспективы развития таможенного сотрудничества, в том числе в рамках реализации Соглашения о свободной торговле между ЕАЭС и его государствами-членами, с одной стороны, и Исламской Республикой Иран, с другой стороны, от 25 декабря 2023 года.

