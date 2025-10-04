https://uz.sputniknews.ru/20251004/eaes-iran-vtoroy-raund-peregovorov-obmen-tamojennoy-informatsiey-52463448.html
Между ЕАЭС и Ираном состоялся второй раунд переговоров по обмену таможенной информацией
Между ЕАЭС и Ираном состоялся второй раунд переговоров по обмену таможенной информацией
Sputnik Узбекистан
Достигнуты договоренности по ключевым положениям Протокола, направленного на повышение эффективности таможенного администрирования, упрощение процедур и усиление взаимодействия между таможенными органами государств ЕАЭС и Главным таможенным управлением Ирана.
2025-10-04T16:38+0500
2025-10-04T16:38+0500
2025-10-04T16:43+0500
иран
еэк
еаэс
переговоры
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/01/19/15860015_0:262:2971:1933_1920x0_80_0_0_45cd30099ddb169e59350135ab29bfbc.jpg
ТАШКЕНТ, 4 окт — Sputnik. В Тегеране прошел второй раунд переговоров по вопросам реализации электронного обмена таможенной информацией между Евразийским экономическим союзом и Исламской Республикой Иран. Об этом сообщили в пресс-службе ЕЭК.В ходе переговоров достигнут ряд принципиальных договоренностей по ключевым положениям проекта Протокола между центральными таможенными органами государств – членов Евразийского экономического союза и Главным таможенным управлением Ирана о порядке реализации электронного обмена информацией, а также приложений к нему.Документ направлен на повышение эффективности таможенного администрирования, упрощение процедур и усиление взаимодействия между таможенными органами государств ЕАЭС и Главным таможенным управлением Ирана.По итогам переговоров подписан протокол второго раунда, в котором зафиксирован достигнутый прогресс и определены дальнейшие шаги по окончательному согласованию и подписанию документа.В рамках визита также состоялась встреча заместителя директора Департамента таможенной инфраструктуры ЕЭК Сурена Мелик-Исраеляна с заместителем министра экономики и финансов, руководителем Главного таможенного управления Ирана Фарудом Асгари. Стороны обсудили перспективы развития таможенного сотрудничества, в том числе в рамках реализации Соглашения о свободной торговле между ЕАЭС и его государствами-членами, с одной стороны, и Исламской Республикой Иран, с другой стороны, от 25 декабря 2023 года.
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/01/19/15860015_240:0:2971:2048_1920x0_80_0_0_23002c88aca3cf0cac0fefea3ec55e76.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
еаэс еэк иран таможня переговоры
еаэс еэк иран таможня переговоры
Между ЕАЭС и Ираном состоялся второй раунд переговоров по обмену таможенной информацией
16:38 04.10.2025 (обновлено: 16:43 04.10.2025)
Достигнуты договоренности по ключевым положениям Протокола, направленного на повышение эффективности таможенного администрирования, упрощение процедур и усиление взаимодействия между таможенными органами государств ЕАЭС и Главным таможенным управлением Ирана.
ТАШКЕНТ, 4 окт — Sputnik.
В Тегеране прошел второй раунд переговоров по вопросам реализации электронного обмена таможенной информацией между Евразийским экономическим союзом и Исламской Республикой Иран. Об этом сообщили
в пресс-службе ЕЭК.
В ходе переговоров достигнут ряд принципиальных договоренностей по ключевым положениям проекта Протокола между центральными таможенными органами государств – членов Евразийского экономического союза и Главным таможенным управлением Ирана о порядке реализации электронного обмена информацией, а также приложений к нему.
Документ направлен на повышение эффективности таможенного администрирования, упрощение процедур и усиление взаимодействия между таможенными органами государств ЕАЭС и Главным таможенным управлением Ирана.
По итогам переговоров подписан протокол второго раунда, в котором зафиксирован достигнутый прогресс и определены дальнейшие шаги по окончательному согласованию и подписанию документа.
В рамках визита также состоялась встреча заместителя директора Департамента таможенной инфраструктуры ЕЭК Сурена Мелик-Исраеляна с заместителем министра экономики и финансов, руководителем Главного таможенного управления Ирана Фарудом Асгари.
Стороны обсудили перспективы развития таможенного сотрудничества, в том числе в рамках реализации Соглашения о свободной торговле между ЕАЭС и его государствами-членами, с одной стороны, и Исламской Республикой Иран, с другой стороны, от 25 декабря 2023 года.