Игры СНГ: сборная Узбекистана пополнила копилку еще 14 медалями
10:01 04.10.2025 (обновлено: 10:02 04.10.2025)
© НОК УзбекистанаВ Азербайджане продолжаются III Игры СНГ
© НОК Узбекистана
Соревнования с участием 1 624 спортсменов из 13 стран проходят с 28 сентября по 8 октября в семи городах Азербайджана.
ТАШКЕНТ, 4 окт — Sputnik. В Азербайджане завершился еще один день III Игр СНГ. В течение дня представители сборной Узбекистана завоевали еще 14 медалей, сообщает НОК.
"В Азербайджане продолжаются III Игры СНГ и очередной соревновательный день прошел продуктивно для делегации Узбекистана. В течение дня наши спортсмены завоевали 1 золотую, 5 серебряных и 8 бронзовых медалей", — говорится в сообщении.
Награду высшей пробы завоевала Гульшан Алимардонова по карате выступавшая в весовой категори до 50 кг.
Серебро:
Самандар Уразалиев (карате, ката)
Назокат Уринова (женская борьба, до 46 кг)
Жасмина Пирматова (женская борьба, до 50 кг)
Мухаммад Рахимжонов (вольная борьба, до 45 кг)
Асадбек Эркинжонов (вольная борьба, до 92 кг)
Бронза:
Бегзод Исмоилов (бокс, до 52 кг)
Шохрух Якубов (вольная борьба, до 51 кг)
Худойберди Тургунов (вольная борьба, до 60 кг)
Дурдона Туракулова (карате, ката)
Севинч Рахимова (карате, до 55 кг)
Мехриддин Турахонов (карате, до 60 кг)
Абдулвахоб Рашидов (карате, до 67 кг)
Марварид Зувайдуллоева (фехтование, шпага)
III Игры стран СНГ проходят с 28 сентября по 8 октября в семи городах Азербайджана: Гяндже, которая получила статус "Спортивной столицы Содружества Независимых Государств", Евлахе, Мингячевире, Габале, Шеки, Гёйгёле и Ханкенди. Церемонии открытия и закрытия Игр организуют на Гянджинском городском стадионе.
В соревнованиях участвуют спортсмены из Азербайджана, России, Беларуси, Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана, а также стран, не входящих в состав СНГ: Турции, Кубы, Кувейта, Пакистана и Омана. В общей сложности состязаются 1 624 спортсмена из 13 стран.
Медали разыгрывают в 23 видах спорта: академическая гребля, каноэ, вольная борьба, женская вольная борьба, греко-римская борьба, настольный теннис, пулевая стрельба, плавание, баскетбол 3×3, карате, тхэквондо, дзюдо, самбо, бадминтон, прыжки на батуте, художественная гимнастика, човган, стендовая стрельба, футбол U-16, фехтование, стрельба из лука, волейбол и бокс.