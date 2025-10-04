https://uz.sputniknews.ru/20251004/iz-kakix-stran-chasche-vsego-priezjayut-na-lechenie-v-uzbekistan-52453130.html

Граждане каких стран чаще всего приезжают на лечение в Узбекистан?

Узбекистан становится все более популярным направлением в сфере здравоохранения для иностранных граждан. За 8 месяцев страну с целью лечения посетили свыше 62 тысяч иностранных граждан.

По данным Национального комитета статистики, в январе — августе 2025 года Узбекистан с целью лечения посетили более 62 тысячи иностранных граждан.Наибольшее количество пациентов, приехавших в Узбекистан за медицинской помощью за этот период, составили граждане Таджикистана. Данные о количестве пациентов посетивших республику с целью оздоровления представлены в инфографике Sputnik Узбекистан.

