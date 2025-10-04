Узбекистан
Граждане каких стран чаще всего приезжают на лечение в Узбекистан?
Граждане каких стран чаще всего приезжают на лечение в Узбекистан?
Узбекистан становится все более популярным направлением в сфере здравоохранения для иностранных граждан. За 8 месяцев страну с целью лечения посетили свыше 62 тысяч иностранных граждан.
2025-10-04T10:49+0500
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0a/03/52440298_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_6f44e2a7e8904f575002919a8354d263.png
По данным Национального комитета статистики, в январе — августе 2025 года Узбекистан с целью лечения посетили более 62 тысячи иностранных граждан.Наибольшее количество пациентов, приехавших в Узбекистан за медицинской помощью за этот период, составили граждане Таджикистана. Данные о количестве пациентов посетивших республику с целью оздоровления представлены в инфографике Sputnik Узбекистан.
10:35 04.10.2025 (обновлено: 10:49 04.10.2025)
Узбекистан становится все более популярным направлением в сфере здравоохранения для иностранных граждан. За 8 месяцев страну с целью лечения посетили свыше 62 тысяч иностранных граждан.
По данным Национального комитета статистики, в январе — августе 2025 года Узбекистан с целью лечения посетили более 62 тысячи иностранных граждан.
Наибольшее количество пациентов, приехавших в Узбекистан за медицинской помощью за этот период, составили граждане Таджикистана.
Данные о количестве пациентов посетивших республику с целью оздоровления представлены в инфографике Sputnik Узбекистан.
