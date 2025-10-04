Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20251004/poeziya-muzyka-russkaya-dusha-v-tashkente-otmetili-130-letie-sergeya-esenina-52464524.html
Поэзия, музыка и русская душа: в Ташкенте отметили 130-летие Сергея Есенина
Поэзия, музыка и русская душа: в Ташкенте отметили 130-летие Сергея Есенина
Sputnik Узбекистан
Мероприятие собрало людей разных поколений и профессий и стало настоящим праздником творчества
2025-10-04T17:35+0500
2025-10-04T17:35+0500
литература
россотрудничество
поэзия
вечер памяти
творчество
стихотворения
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0a/03/52444924_0:256:2730:1792_1920x0_80_0_0_a632f7f0be152bac83b02dac2b95fb4e.jpg
ТАШКЕНТ, 4 окт — Sputnik. В Русском доме в Ташкенте прошла литературно-музыкальная встреча, посвященная 130-летию со дня рождения русского поэта Сергея Есенина. Мероприятие организовано представительством Россотрудничества при участии Молодежного театра Узбекистана, передает корреспондент Sputnik Узбекистан.В этот день прозвучали дорогие сердцу стихотворения поэта "Шаганэ ты моя, Шаганэ", "Письмо к женщине", "Береза", "Мне осталась одна забава", "Письмо матери" и другие. Также были сделаны презентации и доклады о жизни Есенина, разных периодах его творчества и тематике его стихотворений.Вечер собрал представителей разных поколений и профессий: учащихся, педагогов, артистов, журналистов и почитателей творчества поэта.Также в Русском доме была организована художественная выставка "Живите так, как вас ведет звезда…", посвященная поэту и его творческому наследию.
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0a/03/52444924_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_17d22abf6615b14728ecc430a30fe704.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
творчество есенин поэт россотрудничество
творчество есенин поэт россотрудничество

Поэзия, музыка и русская душа: в Ташкенте отметили 130-летие Сергея Есенина

17:35 04.10.2025
© Sputnik / Александра ТерехинаДень рождение Есенина
День рождение Есенина - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.10.2025
© Sputnik / Александра Терехина
Подписаться
Мероприятие собрало людей разных поколений и профессий и стало настоящим праздником творчества.
ТАШКЕНТ, 4 окт — Sputnik. В Русском доме в Ташкенте прошла литературно-музыкальная встреча, посвященная 130-летию со дня рождения русского поэта Сергея Есенина. Мероприятие организовано представительством Россотрудничества при участии Молодежного театра Узбекистана, передает корреспондент Sputnik Узбекистан.
В этот день прозвучали дорогие сердцу стихотворения поэта "Шаганэ ты моя, Шаганэ", "Письмо к женщине", "Береза", "Мне осталась одна забава", "Письмо матери" и другие. Также были сделаны презентации и доклады о жизни Есенина, разных периодах его творчества и тематике его стихотворений.
© Sputnik / Александра ТерехинаДень рождение Есенина
День рождение Есенина - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.10.2025
День рождение Есенина
© Sputnik / Александра Терехина
"В Узбекистане, в Ташкенте, чтят память Есенина и любят его творчество. То, что взрослое поколение знает стихотворения поэта, любит и помнит его, очень здорово, но еще более ценно то, что сегодня к нам присоединилась молодежь. Таким образом из поколения в поколение происходит передача памяти. Для нас это очень важно. Мы бы хотели продолжить проведение таких литературных встреч и связано это будет не только с Есениным, но и другими поэтами, как узбекистанскими, так и российскими", — сказала председатель Россотрудничества в Узбекистане Ирина Старосельская.
© Sputnik / Александра ТерехинаДень рождение Есенина
День рождение Есенина - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.10.2025
День рождение Есенина
© Sputnik / Александра Терехина
Вечер собрал представителей разных поколений и профессий: учащихся, педагогов, артистов, журналистов и почитателей творчества поэта.
Также в Русском доме была организована художественная выставка "Живите так, как вас ведет звезда…", посвященная поэту и его творческому наследию.
© Sputnik / Александра ТерехинаДень рождение Есенина
День рождение Есенина - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.10.2025
День рождение Есенина
© Sputnik / Александра Терехина
"В сегодняшнем мероприятии приняли участие наши молодые актеры Евгений Москвичев, Лариса Медведева, Отабек Неъматов. Мы, как театр, играющий и на русском, и на узбекском языках, изучаем творчество русских классиков, пытаемся воплотить его на сцене. И то, что люди интересуются сейчас, в наше сложное время, когда идет засилие интернета, творчеством Есенина, это помогает духовно расти", — сказал главный режиссер и художественный руководитель Молодежного театра Узбекистана Анвар Картаев.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0