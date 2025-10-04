Поэзия, музыка и русская душа: в Ташкенте отметили 130-летие Сергея Есенина
Мероприятие собрало людей разных поколений и профессий и стало настоящим праздником творчества.
ТАШКЕНТ, 4 окт — Sputnik. В Русском доме в Ташкенте прошла литературно-музыкальная встреча, посвященная 130-летию со дня рождения русского поэта Сергея Есенина. Мероприятие организовано представительством Россотрудничества при участии Молодежного театра Узбекистана, передает корреспондент Sputnik Узбекистан.
В этот день прозвучали дорогие сердцу стихотворения поэта "Шаганэ ты моя, Шаганэ", "Письмо к женщине", "Береза", "Мне осталась одна забава", "Письмо матери" и другие. Также были сделаны презентации и доклады о жизни Есенина, разных периодах его творчества и тематике его стихотворений.
"В Узбекистане, в Ташкенте, чтят память Есенина и любят его творчество. То, что взрослое поколение знает стихотворения поэта, любит и помнит его, очень здорово, но еще более ценно то, что сегодня к нам присоединилась молодежь. Таким образом из поколения в поколение происходит передача памяти. Для нас это очень важно. Мы бы хотели продолжить проведение таких литературных встреч и связано это будет не только с Есениным, но и другими поэтами, как узбекистанскими, так и российскими", — сказала председатель Россотрудничества в Узбекистане Ирина Старосельская.
Вечер собрал представителей разных поколений и профессий: учащихся, педагогов, артистов, журналистов и почитателей творчества поэта.
Также в Русском доме была организована художественная выставка "Живите так, как вас ведет звезда…", посвященная поэту и его творческому наследию.
"В сегодняшнем мероприятии приняли участие наши молодые актеры Евгений Москвичев, Лариса Медведева, Отабек Неъматов. Мы, как театр, играющий и на русском, и на узбекском языках, изучаем творчество русских классиков, пытаемся воплотить его на сцене. И то, что люди интересуются сейчас, в наше сложное время, когда идет засилие интернета, творчеством Есенина, это помогает духовно расти", — сказал главный режиссер и художественный руководитель Молодежного театра Узбекистана Анвар Картаев.