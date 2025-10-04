Поэзия, музыка и русская душа: в Ташкенте отметили 130-летие Сергея Есенина

"В Узбекистане, в Ташкенте, чтят память Есенина и любят его творчество. То, что взрослое поколение знает стихотворения поэта, любит и помнит его, очень здорово, но еще более ценно то, что сегодня к нам присоединилась молодежь. Таким образом из поколения в поколение происходит передача памяти. Для нас это очень важно. Мы бы хотели продолжить проведение таких литературных встреч и связано это будет не только с Есениным, но и другими поэтами, как узбекистанскими, так и российскими", — сказала председатель Россотрудничества в Узбекистане Ирина Старосельская.