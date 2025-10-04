Туристический потенциал Узбекистана представили на международной выставке в Екатеринбурге

https://uz.sputniknews.ru/20251004/turisticheskiy-potentsial-uzbekistana-predstavili-na-mejdunarodnoy-vystavke-v-ekaterinburge-52464440.html

ТАШКЕНТ, 4 окт — Sputnik. Комитет по туризму принял участие в международной выставке "EXPOTRAVEL-2025", проходившей в городе Екатеринбург. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.На стенде Узбекистана были представлены материалы об историческом наследии страны, современной туристической инфраструктуре и создаваемых комфортных условиях для путешественников. Посетителям раздали национальные буклеты и журналы."В рамках мероприятия достигнуты договоренности с туристическими компаниями России, Венгрии и других стран о расширении двустороннего сотрудничества, организации инфо-туров и трансляции видеороликов об Узбекистане в зарубежных СМИ", — отметили в Комитете.В ходе выставки гости смогли познакомиться с процессом приготовления узбекского национального блюда — плова. Большое впечатление на участников произвело выступление Национального ансамбля танца.В Уральской торгово-промышленной палате состоялась встреча, где обсуждались перспективы развития сотрудничества между двумя странами в экономической и туристической сферах. В ходе переговоров было подчеркнуто значение расширения промышленного туризма и бизнес-миссий, а также укрепления прямых связей между предпринимателями. Стороны договорились о реализации совместных проектов и инвестиционного партнерства.В тот же день в Екатеринбурге состоялся торжественный прием, посвященный 34-й годовщине независимости Узбекистана. В мероприятии приняли участие представители местных властей, торгово-промышленных палат, дипломаты, бизнесмены и соотечественники. Генеральный консул Ж. Парманов отметил последовательное развитие отношений между двумя странами. В ходе церемонии начальник департамента Комитета по туризму У. Асадуллаев вручил президенту Уральской туристической ассоциации М. Мальцеву сертификат "Посол туристического бренда Узбекистана в Екатеринбурге".В рамках приема были продемонстрированы видеоролики о туристическом потенциале Узбекистана, гостям раздали национальные сувениры и информационные материалы. Кроме того, представители Комитета по туризму провели встречу с руководством Южно-Уральской торгово-промышленной палаты, где обсудили дальнейшее развитие двустороннего сотрудничества.

