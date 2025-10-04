https://uz.sputniknews.ru/20251004/uzbekistan-saudovskaya-araviya-perviy-forum-jenschin-predprinimateley-52453758.html

Узбекистан и Саудовская Аравия готовятся к первому форуму женщин-предпринимателей

Узбекистан и Саудовская Аравия готовятся к первому форуму женщин-предпринимателей

Sputnik Узбекистан

Данный форум будет организован между женщинами-предпринимателями, успешно работающими в сферах ремесленничества, швейной и текстильной промышленности, дизайнерской моды, ювелирного дела, гостиничного и туристического бизнеса, пищевой промышленности и кулинарии.

2025-10-04T11:45+0500

2025-10-04T11:45+0500

2025-10-04T11:45+0500

саудовская аравия

узбекистан

женщина-предприниматель

форум

бизнес

инвестиции

джидда

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/0c/1b/47339218_0:36:1272:751_1920x0_80_0_0_b0a39865011e800cf5294fbeb9df6e8b.jpg

ТАШКЕНТ, 4 окт — Sputnik. Заместитель председателя Торгово-промышленной палаты Узбекистана Нодира Шотурсунова провела онлайн-встречу с советником председателя Торгово-промышленной палаты Джидды Султаном аль-Хамидом, сообщает ИА "Дунё".Стороны обсудили вопросы организации первого форума "Женщины-предприниматели Узбекистана и Саудовской Аравии" в Джидде.В начале встречи Шотурсунова отметила, что женщины-предприниматели вносят достойный вклад в привлечение иностранных инвестиций в Узбекистан, повышение экспортного потенциала республики, внедрение новых технологий и научных достижений, а также создание новых рабочих мест.Султан Аль-Хамид сообщил, что саудовская сторона тщательно готовится к этому мероприятию, и заявил, что оно пройдет в духе сотрудничества и с учетом всех предложений Узбекистана.Стороны также договорились включить в программу мероприятия встречи деловых женщин в формате B2B, мастер-классы, демонстрацию национальной и современной женской одежды, а также выставку произведенной продукции.В завершение встречи стороны поддержали предложение об организации ознакомительного онлайн-диалога между узбекскими и саудовскими деловыми женщинами, который станет первым шагом к сотрудничеству.

саудовская аравия

узбекистан

джидда

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан саудовская аравия первый форум женщин-предпринимателейв джидда