В Иркутской области может появиться распределительный логоцентр для узбекских товаров

2025-10-05T15:45+0500

2025-10-05T15:45+0500

2025-10-05T17:54+0500

ТАШКЕНТ, 5 окт — Sputnik. В Иркутской области может появиться распределительный логистический комплекс для товаров из Узбекистана, сообщает ИА "Дунё".Делегация Андижанской области провела переговоры с руководством и представителями бизнес-сообщества российского региона, который по словам его замгубернатора особо заинтересован в дальнейшем углублении взаимодействия с Узбекистаном.Подчеркивалось, что для привлечения иностранного капитала в Андижанской области созданы экономические зоны, действуют налоговые и таможенные льготы.В декабре этого года запланированы бизнес-встречи между компаниями Иркутской области и Узбекистана на базе регионального Центра "Мой бизнес".Речь шла и о сотрудничестве в сфере сельского хозяйства, образования и туризма.По итогам переговоров представители иркутских компаний и хокимият Андижанской области подписали Меморандумы о взаимопонимании.О взаимодействии договорились компания "Дикая Сибирь" — производитель сибирской растительной продукции и призер конкурса растущих брендов "Знай наших", проводимого Агентством стратегических инициатив, а также компании "Сибатр" и "Ваши продукты", специализирующиеся на оптовой торговле напитками.По словам гендиректора Корпорации развития Анастасии Оборотовой, создание данного хаба отвечает интересам обеих сторон.Члены делегации также побывали на предприятии ООО "Медтехсервис". Оно обладает широким спектром технологических и научных компетенций в сфере контроля глюкозы в крови и является первым в России предприятием полного цикла производства диабетических тест-полосок к глюкометрам "Джимейт Лайф".Стороны договорились наладить выпуск на территории Андижанской области продукции данной иркутской компании.

