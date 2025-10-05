В Иркутской области может появиться распределительный логоцентр для узбекских товаров
15:45 05.10.2025 (обновлено: 17:54 05.10.2025)
© ИА "Дунё"Андижанская область и Иркутская область России нацелены на долгосрочное и взаимовыгодное сотрудничество
© ИА "Дунё"
Также стороны обсудили сотрудничество в сфере сельского хозяйства, образования и туризма, договорились о подписании ряда документов и проведении бизнес-встреч.
ТАШКЕНТ, 5 окт — Sputnik. В Иркутской области может появиться распределительный логистический комплекс для товаров из Узбекистана, сообщает ИА "Дунё".
Делегация Андижанской области провела переговоры с руководством и представителями бизнес-сообщества российского региона, который по словам его замгубернатора особо заинтересован в дальнейшем углублении взаимодействия с Узбекистаном.
Подчеркивалось, что для привлечения иностранного капитала в Андижанской области созданы экономические зоны, действуют налоговые и таможенные льготы.
“В ближайшее время планируется подписание Соглашения между правительством Иркутской области и хокимиятом Андижанской области о сотрудничестве в торгово-экономической, социальной, научно-технической, культурно-гуманитарной сферах, что, несомненно, придаст новый импульс развитию отношений между нашими регионами”, — отметил первый замгубернатора Роман Колесов.
В декабре этого года запланированы бизнес-встречи между компаниями Иркутской области и Узбекистана на базе регионального Центра "Мой бизнес".
Речь шла и о сотрудничестве в сфере сельского хозяйства, образования и туризма.
По итогам переговоров представители иркутских компаний и хокимият Андижанской области подписали Меморандумы о взаимопонимании.
О взаимодействии договорились компания "Дикая Сибирь" — производитель сибирской растительной продукции и призер конкурса растущих брендов "Знай наших", проводимого Агентством стратегических инициатив, а также компании "Сибатр" и "Ваши продукты", специализирующиеся на оптовой торговле напитками.
“Узбекская делегация также провела плодотворные переговоры в АО "Корпорация развития Иркутской области", в ходе которых в деталях был обсужден перспективный проект строительства в данном российском регионе распределительного логистического комплекса для товаров из Узбекистана”, — говорится всообщении.
По словам гендиректора Корпорации развития Анастасии Оборотовой, создание данного хаба отвечает интересам обеих сторон.
"Мы видим в этом проекте взаимную выгоду. Для Иркутской области — это диверсификация поставок и насыщение рынка, для Андижанской области – гарантия роста экспорта в Восточную Сибирь", — отметила она.
Члены делегации также побывали на предприятии ООО "Медтехсервис". Оно обладает широким спектром технологических и научных компетенций в сфере контроля глюкозы в крови и является первым в России предприятием полного цикла производства диабетических тест-полосок к глюкометрам "Джимейт Лайф".
Стороны договорились наладить выпуск на территории Андижанской области продукции данной иркутской компании.