Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20251005/andijanskaya-irkutskaya-oblasti-sotrudnichestvo-52478561.html
В Иркутской области может появиться распределительный логоцентр для узбекских товаров
В Иркутской области может появиться распределительный логоцентр для узбекских товаров
Sputnik Узбекистан
Также стороны обсудили сотрудничество в сфере сельского хозяйства, образования и туризма, договорились о подписании ряда документов и проведении бизнес-встреч
2025-10-05T15:45+0500
2025-10-05T17:54+0500
узбекистан
андижанская область
россия
иркутск
сотрудничество
сельское хозяйство
образование
туризм
логистика
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0a/05/52478197_0:60:1132:696_1920x0_80_0_0_34fdfc5f306162ee1023f6acdd1f3624.jpg
ТАШКЕНТ, 5 окт — Sputnik. В Иркутской области может появиться распределительный логистический комплекс для товаров из Узбекистана, сообщает ИА "Дунё".Делегация Андижанской области провела переговоры с руководством и представителями бизнес-сообщества российского региона, который по словам его замгубернатора особо заинтересован в дальнейшем углублении взаимодействия с Узбекистаном.Подчеркивалось, что для привлечения иностранного капитала в Андижанской области созданы экономические зоны, действуют налоговые и таможенные льготы.В декабре этого года запланированы бизнес-встречи между компаниями Иркутской области и Узбекистана на базе регионального Центра "Мой бизнес".Речь шла и о сотрудничестве в сфере сельского хозяйства, образования и туризма.По итогам переговоров представители иркутских компаний и хокимият Андижанской области подписали Меморандумы о взаимопонимании.О взаимодействии договорились компания "Дикая Сибирь" — производитель сибирской растительной продукции и призер конкурса растущих брендов "Знай наших", проводимого Агентством стратегических инициатив, а также компании "Сибатр" и "Ваши продукты", специализирующиеся на оптовой торговле напитками.По словам гендиректора Корпорации развития Анастасии Оборотовой, создание данного хаба отвечает интересам обеих сторон.Члены делегации также побывали на предприятии ООО "Медтехсервис". Оно обладает широким спектром технологических и научных компетенций в сфере контроля глюкозы в крови и является первым в России предприятием полного цикла производства диабетических тест-полосок к глюкометрам "Джимейт Лайф".Стороны договорились наладить выпуск на территории Андижанской области продукции данной иркутской компании.
узбекистан
андижанская область
россия
иркутск
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0a/05/52478197_63:0:1068:754_1920x0_80_0_0_7239e39f683d5a254da8661fa5e1fcb9.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
иркутская область узбекистан сотрудничество
иркутская область узбекистан сотрудничество

В Иркутской области может появиться распределительный логоцентр для узбекских товаров

15:45 05.10.2025 (обновлено: 17:54 05.10.2025)
© ИА "Дунё"Андижанская область и Иркутская область России нацелены на долгосрочное и взаимовыгодное сотрудничество
Андижанская область и Иркутская область России нацелены на долгосрочное и взаимовыгодное сотрудничество - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.10.2025
© ИА "Дунё"
Подписаться
Также стороны обсудили сотрудничество в сфере сельского хозяйства, образования и туризма, договорились о подписании ряда документов и проведении бизнес-встреч.
ТАШКЕНТ, 5 окт — Sputnik. В Иркутской области может появиться распределительный логистический комплекс для товаров из Узбекистана, сообщает ИА "Дунё".
Делегация Андижанской области провела переговоры с руководством и представителями бизнес-сообщества российского региона, который по словам его замгубернатора особо заинтересован в дальнейшем углублении взаимодействия с Узбекистаном.
Подчеркивалось, что для привлечения иностранного капитала в Андижанской области созданы экономические зоны, действуют налоговые и таможенные льготы.
“В ближайшее время планируется подписание Соглашения между правительством Иркутской области и хокимиятом Андижанской области о сотрудничестве в торгово-экономической, социальной, научно-технической, культурно-гуманитарной сферах, что, несомненно, придаст новый импульс развитию отношений между нашими регионами”, — отметил первый замгубернатора Роман Колесов.
В декабре этого года запланированы бизнес-встречи между компаниями Иркутской области и Узбекистана на базе регионального Центра "Мой бизнес".
Речь шла и о сотрудничестве в сфере сельского хозяйства, образования и туризма.
По итогам переговоров представители иркутских компаний и хокимият Андижанской области подписали Меморандумы о взаимопонимании.
О взаимодействии договорились компания "Дикая Сибирь" — производитель сибирской растительной продукции и призер конкурса растущих брендов "Знай наших", проводимого Агентством стратегических инициатив, а также компании "Сибатр" и "Ваши продукты", специализирующиеся на оптовой торговле напитками.
“Узбекская делегация также провела плодотворные переговоры в АО "Корпорация развития Иркутской области", в ходе которых в деталях был обсужден перспективный проект строительства в данном российском регионе распределительного логистического комплекса для товаров из Узбекистана”, — говорится всообщении.
По словам гендиректора Корпорации развития Анастасии Оборотовой, создание данного хаба отвечает интересам обеих сторон.
"Мы видим в этом проекте взаимную выгоду. Для Иркутской области — это диверсификация поставок и насыщение рынка, для Андижанской области – гарантия роста экспорта в Восточную Сибирь", — отметила она.
Члены делегации также побывали на предприятии ООО "Медтехсервис". Оно обладает широким спектром технологических и научных компетенций в сфере контроля глюкозы в крови и является первым в России предприятием полного цикла производства диабетических тест-полосок к глюкометрам "Джимейт Лайф".
Стороны договорились наладить выпуск на территории Андижанской области продукции данной иркутской компании.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0