https://uz.sputniknews.ru/20251005/igry-sng-uzbekistan-rekord-odin-den-27-nagrad-52476982.html

Игры СНГ: Узбекистан установил рекорд, завоевав за один день 27 наград

Игры СНГ: Узбекистан установил рекорд, завоевав за один день 27 наград

Sputnik Узбекистан

III Игры стран СНГ проходят с 28 сентября по 8 октября в семи городах Азербайджана. На данный момент в копилке РУз 73 медали, она занимает четвертую строчку в общекомандном зачете

2025-10-05T13:15+0500

2025-10-05T13:15+0500

2025-10-05T13:15+0500

спорт

игры

снг

азербайджан

узбекистан

медали

золото

серебро

бронза

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0a/05/52474766_0:74:1254:779_1920x0_80_0_0_f080a7ff63b2f17ec760079a6341cc13.jpg

ТАШКЕНТ, 5 окт — Sputnik. На III Играх стран СНГ узбекистанцы за один день завоевали 27 медалей, сообщает НОК.ЗолотоСереброБронзаНа данный момент в копилке республики 73 медали, она занимает четвертую строчку в общекомандном зачете.III Игры стран СНГ проходят с 28 сентября по 8 октября в семи городах Азербайджана: Гяндже, которая получила статус "Спортивной столицы Содружества Независимых Государств", Евлахе, Мингячевире, Габале, Шеки, Гёйгёле и Ханкенди. Церемонии открытия и закрытия Игр организуют на Гянджинском городском стадионе.Помимо узбекистанцев, в соревнованиях участвуют спортсмены из Азербайджана, России, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана, а также стран, не входящих в состав СНГ: Турции, Кубы, Кувейта, Пакистана и Омана. В общей сложности состязаются 1 624 спортсмена из 13 стран.Медали разыгрывают в 23 видах спорта: академическая гребля, каноэ, вольная борьба, женская вольная борьба, греко-римская борьба, настольный теннис, пулевая стрельба, плавание, баскетбол 3×3, карате, тхэквондо, дзюдо, самбо, бадминтон, прыжки на батуте, художественная гимнастика, човган, стендовая стрельба, футбол U-16, фехтование, стрельба из лука, волейбол и бокс.

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

игры снг азербайджан узбекистан рекорд награды