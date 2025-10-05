Игры СНГ: Узбекистан установил рекорд, завоевав за один день 27 наград
© Пресс-служба НОК УзбекистанаИгры СНГ: сборная Узбекистана за один день завоевала рекордные 27 медалей
© Пресс-служба НОК Узбекистана
III Игры стран СНГ проходят с 28 сентября по 8 октября в семи городах Азербайджана. На данный момент в копилке РУз 73 медали, она занимает четвертую строчку в общекомандном зачете.
ТАШКЕНТ, 5 окт — Sputnik. На III Играх стран СНГ узбекистанцы за один день завоевали 27 медалей, сообщает НОК.
“Сборная Узбекистана показала свой лучший результат на III Играх СНГ, проходящих в Азербайджане. В течение дня наши спортсмены завоевали 10 золотых, 6 серебряных и 11 бронзовых наград”, — говорится в сообщении.
Золото
Назокат Марданова (бокс, до 50 кг)
Сабина Мирзаева (бокс, до 52 кг)
Кумринисо Имамалиева (бокс, до 54 кг)
Фарзуна Рузиева (бокс, до 57 кг)
Рушанабону Исаева (бокс, до 62 кг)
Зарина Бобоназарова (дзюдо, свыше 70 кг)
Алибек Дурдиев (дзюдо, свыше 90 кг)
Фехтование (саблисты, командная программа)
Озодбек Алижонов (вольная борьба, до 55 кг)
Жамшид Юсупов (вольная борьба, до 80 кг)
Серебро
Саодат Карабаева (дзюдо, до 48 кг)
Мусурмонкул Ахроров (дзюдо, до 90 кг)
Фехтование (шпажистки, командная программа)
Бону Эгамбердиева (карате, до 68 кг)
Нафиса Шомуротова (женская борьба, до 43 кг)
Жавохир Сохибов (стрельба, пневматическая винтовка, 10 м)
Бронза
Мохинур Оллоберганова (дзюдо, до 40 кг)
Алина Колючёва (дзюдо, до 44 кг)
Нигина Умурзакова (дзюдо, до 52 кг)
Мафтуна Ахмедова (дзюдо, до 57 кг)
Зухра Умарова (дзюдо, до 63 кг)
Дилшод Каримов (дзюдо, до 60 кг)
Санжарбек Ашуров (дзюдо, до 66 кг)
Садулла Равшанов (дзюдо, до 73 кг)
Мохларойим Хакимджонова (карате, свыше 68 кг)
Шухратжон Намозов (карате, до 84 кг)
Иброхим Алиев (вольная борьба, до 65 кг)
III Игры стран СНГ проходят с 28 сентября по 8 октября в семи городах Азербайджана: Гяндже, которая получила статус "Спортивной столицы Содружества Независимых Государств", Евлахе, Мингячевире, Габале, Шеки, Гёйгёле и Ханкенди. Церемонии открытия и закрытия Игр организуют на Гянджинском городском стадионе.
Помимо узбекистанцев, в соревнованиях участвуют спортсмены из Азербайджана, России, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана, а также стран, не входящих в состав СНГ: Турции, Кубы, Кувейта, Пакистана и Омана. В общей сложности состязаются 1 624 спортсмена из 13 стран.
Медали разыгрывают в 23 видах спорта: академическая гребля, каноэ, вольная борьба, женская вольная борьба, греко-римская борьба, настольный теннис, пулевая стрельба, плавание, баскетбол 3×3, карате, тхэквондо, дзюдо, самбо, бадминтон, прыжки на батуте, художественная гимнастика, човган, стендовая стрельба, футбол U-16, фехтование, стрельба из лука, волейбол и бокс.