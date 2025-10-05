https://uz.sputniknews.ru/20251005/suzuk-ota-foto-51807327.html

Сузук-Ота: завораживающие фото древней святыни и сердца ремесленной махалли

Сузук-Ота: завораживающие фото древней святыни и сердца ремесленной махалли

Sputnik Узбекистан

Мавзолей и мечеть Сузук-Ота, возведенные в XIV веке по приказу Амира Тимура, сегодня являются не только святыней, но и центром сохранения древних ремесленных традиций столицы Узбекистана

2025-10-05T18:15+0500

2025-10-05T18:15+0500

2025-10-05T18:15+0500

архитектура

архитектурное наследие

мечеть

мавзолей

ташкент

история

фото

фотолента

мультимедиа

туризм

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/09/08/51823343_0:116:3070:1843_1920x0_80_0_0_78152c645201b832940222aa683f0906.jpg

Архитектурный комплекс Сузук-Ота в старой части Ташкента, недалеко от базара Чорсу, — один из значимых духовных и культурных памятников столицы. Его история уходит в XII век и связана с именем шейха Мустафокула Ходжи, более известного как Сузук-Ота — внука великого философа и поэта Ахмада Яссави.Сузук-Ота прославился как наставник ремесленников и духовный лидер. Он воспитал сотни учеников, активно помогал людям и создал ремесленный квартал, где мастера трудились бок о бок, передавая свои знания и умения следующим поколениям. По преданию, он обладал не только мудростью и благородством, но и "золотыми руками": его резьба по дереву считалась уникальной.Мечеть и мавзолей на этом месте построили по приказу Амира Тимура в XIV веке. В последующие века комплекс пережил периоды расцвета и запустения: в советское время здания использовали как производственные цеха, и лишь в 1990-х начали их реставрацию.В 2017 году по инициативе президента Узбекистана Шавката Мирзиёева мавзолей и мечеть капитально реконструировали, благоустроили прилегающую территорию, построили квартал ремесленников и создали уютный сквер. Сегодня комплекс Сузук-Ота — не только мемориально-религиозный центр, но и место, где сохраняют и развивают древние ремесленные традиции.Как добраться:Комплекс Сузук-Ота расположен в одноименной махалл Шайхантахурского района. Дорога пешком от станции метро "Чорсу" займет около 20 минут.

ташкент

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

сузук-ота узбекистан фото