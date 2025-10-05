Узбекистан
Сузук-Ота: завораживающие фото древней святыни и сердца ремесленной махалли
Сузук-Ота: завораживающие фото древней святыни и сердца ремесленной махалли
Мавзолей и мечеть Сузук-Ота, возведенные в XIV веке по приказу Амира Тимура, сегодня являются не только святыней, но и центром сохранения древних ремесленных традиций столицы Узбекистана
Архитектурный комплекс Сузук-Ота в старой части Ташкента, недалеко от базара Чорсу, — один из значимых духовных и культурных памятников столицы. Его история уходит в XII век и связана с именем шейха Мустафокула Ходжи, более известного как Сузук-Ота — внука великого философа и поэта Ахмада Яссави.Сузук-Ота прославился как наставник ремесленников и духовный лидер. Он воспитал сотни учеников, активно помогал людям и создал ремесленный квартал, где мастера трудились бок о бок, передавая свои знания и умения следующим поколениям. По преданию, он обладал не только мудростью и благородством, но и "золотыми руками": его резьба по дереву считалась уникальной.Мечеть и мавзолей на этом месте построили по приказу Амира Тимура в XIV веке. В последующие века комплекс пережил периоды расцвета и запустения: в советское время здания использовали как производственные цеха, и лишь в 1990-х начали их реставрацию.В 2017 году по инициативе президента Узбекистана Шавката Мирзиёева мавзолей и мечеть капитально реконструировали, благоустроили прилегающую территорию, построили квартал ремесленников и создали уютный сквер. Сегодня комплекс Сузук-Ота — не только мемориально-религиозный центр, но и место, где сохраняют и развивают древние ремесленные традиции.Как добраться:Комплекс Сузук-Ота расположен в одноименной махалл Шайхантахурского района. Дорога пешком от станции метро "Чорсу" займет около 20 минут.
Мавзолей и мечеть Сузук-Ота, возведеннные в XIV веке по приказу Амира Тимура, сегодня являются не только святынями столицы Узбекистана, но и центром сохранения древних ремесленных традиций.
