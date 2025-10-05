https://uz.sputniknews.ru/20251005/svo-v-rossii-poyavilis-podrazdeleniya-nochnyx-oxotnikov-na-bpla-vsu-52474530.html
СВО: в России появились подразделения "ночных охотников" на БПЛА ВСУ
СВО: в России появились подразделения "ночных охотников" на БПЛА ВСУ
Бригада выполняет задачи в зоне ответственности группировки "Юг". В настоящее время центр обучает тактике “тарана”, как новых пилотов, так и опытных операторов БПЛА
ТАШКЕНТ, 5 окт — Sputnik.
Подразделения "ночных охотников" на крупные беспилотники ВСУ создали на базе разведывательно штурмовой бригады им. Александра Невского добровольческого корпуса Вооруженных сил России, сообщает РИА Новости
со ссылкой на начальника штаба с позывным "Моряк".
Бригада выполняет задачи в зоне ответственности группировки "Юг".
Украинские боевики активно используют гекса- и октокоптеры, (с 6 и 8 винтами соответственно), а также крупные квадрокоптеры с высокой грузоподъемностью. Такие беспилотники могут сбрасывать противотанковые и минометные мины, а также вести ретрансляцию сигнала для ударных FPV-дронов.
"В настоящее время в бригаде применяется тактика тарана. Аналоги используются и другими подразделениями но наше отличие в том, что у нас есть специально обученные расчеты — "ночные охотники", которые занимаются именно охотой на гексокоптеры противника", — рассказал "Моряк" .
Инструктор учебного центра бригады им. Александра Невского с позывным "Премия" пояснил агентству, что тактика "тарана" успешно используется уже два года. При таком методе борьбы с вражескими беспилотниками учитывают и анализ работы больших БПЛА украинских боевиков. В настоящее время центр обучает данной тактике как новых пилотов так и опытных операторов БПЛА.
"На базе нашей бригады происходит обучение как новых пилотов, так и тех, кто уже имеет боевые вылеты... Тактика была разработана бригадой и показала свою эффективность в зоне нашей ответственности. Противник не может спокойно передвигаться по небу", — пояснил "Премия".