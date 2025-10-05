https://uz.sputniknews.ru/20251005/svo-v-rossii-poyavilis-podrazdeleniya-nochnyx-oxotnikov-na-bpla-vsu-52474530.html

СВО: в России появились подразделения "ночных охотников" на БПЛА ВСУ

СВО: в России появились подразделения "ночных охотников" на БПЛА ВСУ

Sputnik Узбекистан

Бригада выполняет задачи в зоне ответственности группировки "Юг". В настоящее время центр обучает тактике “тарана”, как новых пилотов, так и опытных операторов БПЛА

2025-10-05T14:30+0500

2025-10-05T14:30+0500

2025-10-05T14:30+0500

спецоперация россии по защите донбасса

сво

беспилотник

безопасность

всу

россия

в мире

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/08/19/38219462_0:228:3072:1956_1920x0_80_0_0_58e0b0baff1ad396b4153501cd95ba66.jpg

ТАШКЕНТ, 5 окт — Sputnik. Подразделения "ночных охотников" на крупные беспилотники ВСУ создали на базе разведывательно штурмовой бригады им. Александра Невского добровольческого корпуса Вооруженных сил России, сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника штаба с позывным "Моряк".Бригада выполняет задачи в зоне ответственности группировки "Юг".Украинские боевики активно используют гекса- и октокоптеры, (с 6 и 8 винтами соответственно), а также крупные квадрокоптеры с высокой грузоподъемностью. Такие беспилотники могут сбрасывать противотанковые и минометные мины, а также вести ретрансляцию сигнала для ударных FPV-дронов.Инструктор учебного центра бригады им. Александра Невского с позывным "Премия" пояснил агентству, что тактика "тарана" успешно используется уже два года. При таком методе борьбы с вражескими беспилотниками учитывают и анализ работы больших БПЛА украинских боевиков. В настоящее время центр обучает данной тактике как новых пилотов так и опытных операторов БПЛА."На базе нашей бригады происходит обучение как новых пилотов, так и тех, кто уже имеет боевые вылеты... Тактика была разработана бригадой и показала свою эффективность в зоне нашей ответственности. Противник не может спокойно передвигаться по небу", — пояснил "Премия".

россия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

сво бпла всу россия