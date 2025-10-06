https://uz.sputniknews.ru/20251006/fabio-kannavaro-stal-glavnym-trenerom-sbornoy-uzbekistana-po-futbolu-52499167.html
Фабио Каннаваро стал главным тренером сборной Узбекистана по футболу — АФУ
Фабио Каннаваро стал главным тренером сборной Узбекистана по футболу — АФУ
Sputnik Узбекистан
Итальянский специалист будет готовить национальную сборную республики к чемпионату мира, который пройдет в США, Канаде и Мексике
2025-10-06T16:50+0500
2025-10-06T16:50+0500
2025-10-06T16:54+0500
спорт
футбол
сборная узбекистана
тренер
фабио каннаваро
назначение
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0a/03/52430234_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_737015ef563f008f80e4a8fade8c3ab4.jpg
ТАШКЕНТ, 6 окт — Sputnik. Фабио Каннаваро назначен на пост главного тренера сборной Узбекистана, сообщает пресс-служба АФУ. Ассоциация футбола Узбекистана официально подписала контракт с известным итальянским специалистом, трехкратным участником чемпионатов мира и победителем турнира 2006 года, признанным одним из лучших защитников современности.В этой должности Каннаваро сменил Тимура Кападзе, работавшего в команде с января. Сборная Узбекистана под его руководством в июне в ходе отборочного турнира Азиатской конфедерации футбола (АФК) впервые в истории вышла в финальную часть ЧМ 2026.Теперь готовить национальную сборную республики к чемпионату мира, который пройдет в США, Канаде и Мексике будет итальянский тренер.Сегодня он прибыл в Ташкент со своим тренерским штабом, куда вошли опытные специалисты:Последним местом работы Каннаваро было загребское "Динамо", которое он возглавлял с декабря 2024 года по апрель этого года. Под его руководством хорватский клуб провел 14 матчей, в которых одержал семь побед при двух ничьих и пяти поражениях. Каннаваро 52 года. В качестве футболиста он выступал за итальянские "Наполи", "Парму", "Интер" и "Ювентус", испанский "Реал" и "Аль-Ахли" из ОАЭ. Каннаваро стал чемпионом мира 2006 года в составе сборной Италии, является обладателем "Золотого мяча". В качестве тренера также возглавлял сборную Китая, местные клубы "Гуанчжоу", "Тяньцзинь Цюаньцзянь", саудовский "Аль-Наср", итальянские "Беневенто" и "Удинезе".
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0a/03/52430234_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_d9ca7ff717873ff763e43099b849ff8a.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
сборная узбекистан футбол главный тренер
сборная узбекистан футбол главный тренер
Фабио Каннаваро стал главным тренером сборной Узбекистана по футболу — АФУ
16:50 06.10.2025 (обновлено: 16:54 06.10.2025)
Итальянский специалист будет готовить национальную сборную республики к чемпионату мира, который пройдет в США, Канаде и Мексике.
ТАШКЕНТ, 6 окт — Sputnik
. Фабио Каннаваро назначен на пост главного тренера сборной Узбекистана, сообщает
пресс-служба АФУ.
Ассоциация футбола Узбекистана официально подписала контракт с известным итальянским специалистом, трехкратным участником чемпионатов мира и победителем турнира 2006 года, признанным одним из лучших защитников современности.
В этой должности Каннаваро сменил Тимура Кападзе, работавшего в команде с января. Сборная Узбекистана под его руководством в июне в ходе отборочного турнира Азиатской конфедерации футбола (АФК) впервые в истории вышла в финальную часть ЧМ 2026.
Теперь готовить национальную сборную республики к чемпионату мира, который пройдет в США, Канаде и Мексике будет итальянский тренер.
Сегодня он прибыл в Ташкент со своим тренерским штабом, куда вошли опытные специалисты:
Аудженнио Альбарелла — ассистент тренера (ранее он работал со сборной Японии и в клубах "Ювентус", "Удинезе" и "Динамо Загреб");
Франческо Тройзе займется физподготовкой игроков (в его послужном списке работа в "Беневенто", "Удинезе" и "Динамо Загреб");
Антонио Кименти будет тренировать вратарей (он имеет опыт работы с молодежной сборной Италии и клубами "Сампдория" и "Спал").
Последним местом работы Каннаваро было загребское "Динамо", которое он возглавлял с декабря 2024 года по апрель этого года. Под его руководством хорватский клуб провел 14 матчей, в которых одержал семь побед при двух ничьих и пяти поражениях.
Каннаваро 52 года. В качестве футболиста он выступал за итальянские "Наполи", "Парму", "Интер" и "Ювентус", испанский "Реал" и "Аль-Ахли" из ОАЭ. Каннаваро стал чемпионом мира 2006 года в составе сборной Италии, является обладателем "Золотого мяча". В качестве тренера также возглавлял сборную Китая, местные клубы "Гуанчжоу", "Тяньцзинь Цюаньцзянь", саудовский "Аль-Наср", итальянские "Беневенто" и "Удинезе".