Фабио Каннаваро стал главным тренером сборной Узбекистана по футболу — АФУ

Итальянский специалист будет готовить национальную сборную республики к чемпионату мира, который пройдет в США, Канаде и Мексике

ТАШКЕНТ, 6 окт — Sputnik. Фабио Каннаваро назначен на пост главного тренера сборной Узбекистана, сообщает пресс-служба АФУ. Ассоциация футбола Узбекистана официально подписала контракт с известным итальянским специалистом, трехкратным участником чемпионатов мира и победителем турнира 2006 года, признанным одним из лучших защитников современности.В этой должности Каннаваро сменил Тимура Кападзе, работавшего в команде с января. Сборная Узбекистана под его руководством в июне в ходе отборочного турнира Азиатской конфедерации футбола (АФК) впервые в истории вышла в финальную часть ЧМ 2026.Теперь готовить национальную сборную республики к чемпионату мира, который пройдет в США, Канаде и Мексике будет итальянский тренер.Сегодня он прибыл в Ташкент со своим тренерским штабом, куда вошли опытные специалисты:Последним местом работы Каннаваро было загребское "Динамо", которое он возглавлял с декабря 2024 года по апрель этого года. Под его руководством хорватский клуб провел 14 матчей, в которых одержал семь побед при двух ничьих и пяти поражениях. Каннаваро 52 года. В качестве футболиста он выступал за итальянские "Наполи", "Парму", "Интер" и "Ювентус", испанский "Реал" и "Аль-Ахли" из ОАЭ. Каннаваро стал чемпионом мира 2006 года в составе сборной Италии, является обладателем "Золотого мяча". В качестве тренера также возглавлял сборную Китая, местные клубы "Гуанчжоу", "Тяньцзинь Цюаньцзянь", саудовский "Аль-Наср", итальянские "Беневенто" и "Удинезе".

