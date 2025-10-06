https://uz.sputniknews.ru/20251006/kak-globalnyy-energeticheskiy-perexod-otrajaetsya-na-eaeu-52490614.html

Как глобальный энергетический переход отражается на странах ЕАЭС

ТАШКЕНТ, 6 окт — Sputnik. О том, как глобальный энергетический переход отражается на странах ЕАЭС, рассказал министр по энергетике и инфраструктуре ЕЭК Арзыбек Кожошев, сообщает пресс-служба Комиссии.Он выступил на стратегической сессии "Глобальный энергопереход и углеводороды: поиск баланса" в рамках ХVI Евразийского форума Kazenergy в Астане. Главная тема форума в этом году — "Новый энергетический порядок: фокус на средние державы".Как отмечалось, глобальный энергетический переход имеет тенденцию к ускорению: этому способствуют рост энергопотребления и технологическая революция. Так, по оценкам экспертов, доля возобновляемых источников и атомной энергии к 2050 году в мировом энергобалансе может вырасти с 27 до 35%. Развитие возобновляемых источников энергии в Союзе предусмотрено на длительную перспективу, это отражено в Декларации о дальнейшем развитии интеграционных процессов в рамках ЕАЭС до 2030/2045 годов.Вместе с тем заката традиционных источников энергии в ближайшее десятилетие ждать не стоит. Климатическая повестка и ее главное воплощение — Парижское соглашение, подразумевающее отказ от угля в качестве энергоносителя, пока не слишком заметно влияют на угольную отрасль. За 10 лет с момента заключения соглашения в 2015 году, потребление угля в мире снизилось всего на 1%. Некоторые страны даже увеличили долю угольной генерации, растет роль угля в качестве альтернативного сырья для энергетики и химической промышленности.По словам министра ЕЭК, у стран "пятерки" есть обширные возможности для развития возобновляемых источников энергии, но декарбонизация должна проходить поэтапно и комплексно, с оптимальным использованием имеющихся ресурсов.Ведь фактически углеводороды сохраняют свое значение для экономики и энергоснабжения большинства стран мира. Поэтому необходимо достичь баланса между тремя важными аспектами энергетической трилеммы: энергетической безопасностью, доступностью энергоресурсов и экологической устойчивостью.

